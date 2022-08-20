الرئيسيةالهدهدفيديو انتحار شاب مصري خلال البث المباشر على "فيسبوك".. "حبيشة" اتهمه بتصوير...
الهدهد

فيديو انتحار شاب مصري خلال البث المباشر على “فيسبوك”.. “حبيشة” اتهمه بتصوير زوجته!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
انتحار شاب مصري على الهواء watanserb.com
انتحار شاب مصري على الهواء
- Advertisement -

وطن- في فاجعة صادمة أثارت حزن المصريين، أقدم شاب مصري من محافظة البحيرة شمال البلاد، الجمعة، على الانتحار خلال بث مباشر على فيسبوك عن طريق تناول قرصين من حبوب حفظ الغلال السامة.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث الشاب في البث المباشر عن تعرضه لظلم كبير من أحد أبناء قريته المدعو “حبيشة” وقال: “مستنيك في الآخرة عشان ظلمك ليا”، موضحا أن أحد “حبيشة” اتهمه “بتصوير زوجته”.

الضحية يدافع عن نفسه

ودافع الشاب قبيل انتحاره عن نفسه، مؤكدا أنه لم يخطئ في حق أحد وأن الشخص الذي رماه بالاتهامات كاذب، لافتا إلى أنه “سيريح عائلته منه حتى لا يسبب لهم متاعب، وسيكتفي بالاقتصاص ممن ظلمه وأخذ حقه منه يوم القيامة”.

وعقب البث المباشر، وفور علم أهله بالواقعة نقلوه فورا إلى مركز السموم بالإسكندرية في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله المستشفى.

زوجته تزعم أن سبب الانتحار هو خلافات حول الميراث

من جانبها، قالت زوجة الشاب، إن سبب إقدامه على الانتحار، هو “خلافات مع أخواله بسبب الميراث”، وفقا لموقع “المصري اليوم”.

وكشفت أسرة الشاب، عثورهم على رسالة بخط يده كتب فيها “وصية” طلب خلالها “عدم حضور بعض أقاربه لجنازته”.

وقال عم الشاب عمرو المنتحر في تصريحات لموقع”القاهرة24“، إن الضحية كان شخصًا مسالمًا لا يفتعل المشاكل، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية؛ حتى يستطيعون تشييع جثمانه ودفنه في داخل مقابر العائلة.
وتابع حديثه: عمرو مكنش بتاع مشاكل ولا عمره عمل مشاكل مع حد، وإحنا كمان مش بتوع مشاكل وكل اللي بنطلبه إننا ندفنه عاوزين ندفن جثته عشان نرتاح، والإجراءات تخلص بسرعة عشان إحنا قاعدين ومنعرفش حاله دلوقتي عامل إزاي.

وقال في وصيته “أنا العبد الذي ظلمه الناس أجمعين، من أهل وأصدقاء أكلوا حقي واشتكيهم إلى الله.. وأنا خصيمكم أمام الله، وربي سوف يأتي بحقي، وأنا سابقكم إلى الله الذي خلق السماوات والأرض”.

مكان حدوث واقعة انتحار شاب على البث المباشر

يشار إلى ان الواقعة حدثت ف مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة ( شمال مصر)، الجمعة، عن طريق تناول قرصين لـ”حفظ الغلال السامة”، ما أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

ويدعى الشاب المنتحر عمرو زايد، ويقيم داخل قرية القصر الأخضر، التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة ، وانتحر بسبب “خلافات عائلية”.

حبة الغلة السامة .. انتحار مصري في أول أيام العيد لرفض والده الارتباط بفتاة تعلّق بها!

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

اغتصاب عبدالله رشدي لسيدة في العبور.. هذا ما قاله الإعلامي المصري “مين ده؟” عن الواقعة!

الهدهد

هآرتس: القاهرة غاضبة بعد أن وضعت إسرائيل إصبعا في عين السيسي!

الهدهد

تفاصيل اتهام عبد الله رشدي باغتصاب وهتك عرض سيدة في “شقة صاحبه”.. وأول رد من الداعية الشهير

الهدهد

الكويت.. قرار يهدد وظائف أكثر من 700 ألف مصري والتنفيذ مطلع سبتمبر

الهدهد

“وزير التعليم المصري الجديد يخطئ في تلاوة آية قرآنية”.. حقيقة الفيديو الذي أثار ضجة

الهدهد

سياسي مصري بارز يكشف عن وساطات للمصالحة مع الإخوان: النظام قد يقدّم تنازلات

الهدهد

ظهور مفاجىء للباحث الفرنسي يان بوردون المختفي في مصر منذ عام!

الهدهد

حريق كنيسة المنيا.. مسؤول قبطي مصري يشكِّك في رواية الحكومة ويفجّر مفاجأة صادمة

الهدهد

مصطفى بكري يوجه اتهامات خطيرة لنجيب ساويرس بعد “تغريدة حريق الكنيسة”

الهدهد

فيديو لكاهن كنيسة أبو سيفين يثير الجدل في مصر بسبب تعامله لحظة اشتعال الحريق!

اقتصاد

خلال أيام.. الدولار سيصعد إلى رقم فلكي وتوقُّعات بانهيارٍ كبير للجنيه بمصر

الهدهد

مصر: هاكرز يخترق صفحة تابعة لمديرية تعليمية ويطالب بتعيين ممثلة إباحية مستشارة للتطوير

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا