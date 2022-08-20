فيديو انتحار شاب مصري خلال البث المباشر على “فيسبوك”.. “حبيشة” اتهمه بتصوير زوجته!

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وطن- في فاجعة صادمة أثارت حزن المصريين، أقدم شاب مصري من محافظة البحيرة شمال البلاد، الجمعة، على الانتحار خلال بث مباشر على فيسبوك عن طريق تناول قرصين من حبوب حفظ الغلال السامة.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث الشاب في البث المباشر عن تعرضه لظلم كبير من أحد أبناء قريته المدعو “حبيشة” وقال: “مستنيك في الآخرة عشان ظلمك ليا”، موضحا أن أحد “حبيشة” اتهمه “بتصوير زوجته”.

الضحية يدافع عن نفسه

ودافع الشاب قبيل انتحاره عن نفسه، مؤكدا أنه لم يخطئ في حق أحد وأن الشخص الذي رماه بالاتهامات كاذب، لافتا إلى أنه “سيريح عائلته منه حتى لا يسبب لهم متاعب، وسيكتفي بالاقتصاص ممن ظلمه وأخذ حقه منه يوم القيامة”.

وعقب البث المباشر، وفور علم أهله بالواقعة نقلوه فورا إلى مركز السموم بالإسكندرية في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله المستشفى.

زوجته تزعم أن سبب الانتحار هو خلافات حول الميراث

من جانبها، قالت زوجة الشاب، إن سبب إقدامه على الانتحار، هو “خلافات مع أخواله بسبب الميراث”، وفقا لموقع “المصري اليوم”.

وكشفت أسرة الشاب، عثورهم على رسالة بخط يده كتب فيها “وصية” طلب خلالها “عدم حضور بعض أقاربه لجنازته”.

وقال عم الشاب عمرو المنتحر في تصريحات لموقع”القاهرة24“، إن الضحية كان شخصًا مسالمًا لا يفتعل المشاكل، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية؛ حتى يستطيعون تشييع جثمانه ودفنه في داخل مقابر العائلة.

وتابع حديثه: عمرو مكنش بتاع مشاكل ولا عمره عمل مشاكل مع حد، وإحنا كمان مش بتوع مشاكل وكل اللي بنطلبه إننا ندفنه عاوزين ندفن جثته عشان نرتاح، والإجراءات تخلص بسرعة عشان إحنا قاعدين ومنعرفش حاله دلوقتي عامل إزاي.

وقال في وصيته “أنا العبد الذي ظلمه الناس أجمعين، من أهل وأصدقاء أكلوا حقي واشتكيهم إلى الله.. وأنا خصيمكم أمام الله، وربي سوف يأتي بحقي، وأنا سابقكم إلى الله الذي خلق السماوات والأرض”.

مكان حدوث واقعة انتحار شاب على البث المباشر

يشار إلى ان الواقعة حدثت ف مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة ( شمال مصر)، الجمعة، عن طريق تناول قرصين لـ”حفظ الغلال السامة”، ما أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

ويدعى الشاب المنتحر عمرو زايد، ويقيم داخل قرية القصر الأخضر، التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة ، وانتحر بسبب “خلافات عائلية”.