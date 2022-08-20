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الهدهد

عزل جميع قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عزل جميع قضاة المحكمة الجزائية watanserb.com
عزل جميع قضاة المحكمة الجزائية
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وطن- كشف الداعية السعودي، سعيد بن ناصر الغامدي عن قيام السعودية بعزل جميع قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، وتعيين موظفي الادعاء العام قضاة للمحكمة برئاسة عبدالله شائع القحطاني.

وقال “الغامدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عزل كل قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة وجعل موظفي الادعاء العام السابقين قضاة للجزائية برئاسة أحدهم وهو:عبد الله شائع القحطاني”.

وأكد “الغامدي” على أن “هؤلاء القضاة الذين كانوا موظفين في الادعاء العام عُرف معظمهم بارتباطاتهم الأمنية وبشراستهم على الناس عامة وضد المصلحين خاصة”.
واعتبر أن “تعيينهم مؤشر سوء كبير”.

اعتقال قضاة المحكمة الابتدائية والاستئناف العليا

وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت فيه منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، عبر تويتر في أبريل/نيسان الماضي أنّ السلطات السعودية اعتقلت مجموعة كبيرة من القضاة في المحكمة الابتدائية والاستئناف والعليا، واتّهمتهم بـ”الخيانة العظمى” .
وذكرت المنظمة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باعتقالات واسعة للقضاة، وبعضهم يعتبر من الموالين له، ومن أصدر أحكاماً “ظالمة” بحق المعتقلين ونشطاء الرأي.

وقالت المنظمة إنّه جرى اعتقال القاضي في المحكمة الابتدائية العامّة عبدالله بن خالد اللحيدان (وهو ابن رئيس المحكمة العليا وقد نَظَر قضايا سياسية مختلفة).

كما اعتقل القاضي (المرقّى حديثاً للاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة) عبدالعزيز بن مداوي آل جابر.


اعتقال القاضي سعد بن علي الشدي

وفي يونيو/حزيران الماضي، اعتقلت السلطات السعودية، رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الشيخ سعد بن علي الشدي للمثول للتحقيق، لأسباب لا تزال مجهولة، وفقا لما أكده حساب “معتقلي الرأي” المعني بنقل أخبار المعتقلين في السعودية.


نقل موظفي الادعاء العام للعمل كقضاة

وكانت منظمة “سند” قد أشارت سابقا لخبر نقل خدمات بعض موظفي الإدعاء العام بالنيابة العامة إلى وزارة العدل للعمل كقضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة.
وقالت المنظمة إن من بين الأسماء التي تأكد لسند نقلهم للعمل كقضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة هم عماد بن محمد التويجري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدخيني، وسعيد بن محمد آل رفدة، ومحمد بن عبد العزيز الفرهودن، وأحمد بن عقيل الصقيه وعبد الله بن شايع القحطاني.

وأضافت أنّ هذه الأسماء كانت من ضمن فريق الإدعاء العام الذي قدّم لائحة الدعوى ضد عدد من معتقلي الرأي في السعودية، وترافع ضدهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع اعتقال عدد من قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة من مقر أعمالهم بطريقة مهينة واتهامهم بالخيانة العظمي.

اعتقالات القضاة.. القبض على رئيس محكمة الاستئناف الجزائية السعودية لأسباب مجهولة

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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