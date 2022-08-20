عزل جميع قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية!

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وطن- كشف الداعية السعودي، سعيد بن ناصر الغامدي عن قيام السعودية بعزل جميع قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، وتعيين موظفي الادعاء العام قضاة للمحكمة برئاسة عبدالله شائع القحطاني.

وقال “الغامدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عزل كل قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة وجعل موظفي الادعاء العام السابقين قضاة للجزائية برئاسة أحدهم وهو:عبد الله شائع القحطاني”.

وأكد “الغامدي” على أن “هؤلاء القضاة الذين كانوا موظفين في الادعاء العام عُرف معظمهم بارتباطاتهم الأمنية وبشراستهم على الناس عامة وضد المصلحين خاصة”.

واعتبر أن “تعيينهم مؤشر سوء كبير”.

🔴خبر

عزل كل قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة

وجعل موظفي الادعاء العام السابقين قضاة للجزائية

برئاسة أحدهم وهو:عبد الله شائع القحطاني. هؤلاء القضاة الذين كانوا موظفين في الادعاء العام عُرف معظمهم بارتباطاتهم الأمنية وبشراستهم على الناس عامة وضد المصلحين خاصة

وتعيينهم مؤشر سوء كبير — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) August 19, 2022

اعتقال قضاة المحكمة الابتدائية والاستئناف العليا

وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت فيه منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، عبر تويتر في أبريل/نيسان الماضي أنّ السلطات السعودية اعتقلت مجموعة كبيرة من القضاة في المحكمة الابتدائية والاستئناف والعليا، واتّهمتهم بـ”الخيانة العظمى” .

وذكرت المنظمة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باعتقالات واسعة للقضاة، وبعضهم يعتبر من الموالين له، ومن أصدر أحكاماً “ظالمة” بحق المعتقلين ونشطاء الرأي.

وقالت المنظمة إنّه جرى اعتقال القاضي في المحكمة الابتدائية العامّة عبدالله بن خالد اللحيدان (وهو ابن رئيس المحكمة العليا وقد نَظَر قضايا سياسية مختلفة).

كما اعتقل القاضي (المرقّى حديثاً للاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة) عبدالعزيز بن مداوي آل جابر.

محمد بن سلمان يأمر باعتقالات واسعة للقضاة، وبعضهم يُعتبر من الموالين له، ومن أصدر أحكام ظالمة بحق المعتقلين ونشطاء الرأي#اعتقالات_القضاة pic.twitter.com/5rwMPj3V8c — DAWN السعودية (@DAWNsaudi) April 13, 2022



اعتقال القاضي سعد بن علي الشدي

وفي يونيو/حزيران الماضي، اعتقلت السلطات السعودية، رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الشيخ سعد بن علي الشدي للمثول للتحقيق، لأسباب لا تزال مجهولة، وفقا لما أكده حساب “معتقلي الرأي” المعني بنقل أخبار المعتقلين في السعودية.

🔴 تأكد لنا أنه تم استدعاء رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، الشيخ #سعد_بن_علي_الشدي للتحقيق، لأسباب لا تزال مجهولة. pic.twitter.com/NXTqgSyEQV — معتقلي الرأي (@m3takl) June 14, 2022



نقل موظفي الادعاء العام للعمل كقضاة

وكانت منظمة “سند” قد أشارت سابقا لخبر نقل خدمات بعض موظفي الإدعاء العام بالنيابة العامة إلى وزارة العدل للعمل كقضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة.

وقالت المنظمة إن من بين الأسماء التي تأكد لسند نقلهم للعمل كقضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة هم عماد بن محمد التويجري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدخيني، وسعيد بن محمد آل رفدة، ومحمد بن عبد العزيز الفرهودن، وأحمد بن عقيل الصقيه وعبد الله بن شايع القحطاني.

وأضافت أنّ هذه الأسماء كانت من ضمن فريق الإدعاء العام الذي قدّم لائحة الدعوى ضد عدد من معتقلي الرأي في السعودية، وترافع ضدهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع اعتقال عدد من قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة من مقر أعمالهم بطريقة مهينة واتهامهم بالخيانة العظمي.