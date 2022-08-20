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ظهور عاري لـ ليلى علوي مع حسن عبدالله محافظ المركزي يفجر جدلا (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
ليلى علوي وحسن عبدالله watanserb.com
ليلى علوي وحسن عبدالله
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وطن- يتصدر اسم المصرفي المصري حسن عبدالله، قوائم البحث بجوجل ومواقع التواصل منذ إعلان تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد تقديم طارق عامر استقالته والتي قبلها رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

حسن عبدالله وليلى علوي

ويشار إلى أن حسن عبدالله، هو رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي مجموعة يُنظر إليها على أنها واجهة للأجهزة الأمنية وتسيطر على الإعلام في مصر وتديرها المخابرات.

وعبر مواقع التواصل أعاد ناشطون تداول صورا مثيرة لحسن عبدالله، رفقة الفنانة المصرية ليلى علوي.

ليلى علوي وحسن عبدالله

وتظهر هذه الصور التي رصدتها (وطن) ـ ولا يعلم وقت تصويرها تحديدا ـ ليلى علوي بملابس مثيرة وإطلالة عارية مع محافظ البنك المركزي الجديد.

حسن عبدالله وليلى علوي

وتسببت هذه الصور بانتقادات حادة للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والذي تتحدث كل التقارير والمصادر أنه سيتم اعتماده محافظا للمركزي المصري قريبا.

وكان لافتا أن حسن عبدالله عُين قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي وليس محافظاً، وقد يعني أنه سيتم الانتظار لفترة؛ لمراقبة أدائه قبل تعيينه محافظاً دائماً. وبالتالي فلا يستدعي القرار انعقاد مجلس النواب؛ نظراً لكون المحافظ الجديد قائماً بالأعمال.

وسخر ناشطون من هذا الظهور الذي وصفوه بالفاضح لمحافظ البنك المركزي الجديد، مشيرين إلى أن مثل هذا الظهور ينبىء عن خلفيته وينزع الثقة عنه في منصب حساس كهذا.

اتهامات بالفساد لحسن عبدالله

وفي هذا السياق كتبت ناشطة في تعليق ساخر:”ده بأه محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله اللي هينعنش لكم الجنيه.. المحافظ الفرفوش نعمه يا ماسريين.”

وكتب أحمد ساخرا أيضا:”شكله محافظ جدااا.”

ودون السيد الخرافي:”كده البنك المركزي هيدار من غرفة النوم علشان يبقى بوس ونسوان وفلوس.. دي حاجه اخر مليطة”.

ويشار إلى أن حسن عبدالله محافظ المركزي الجديد، تم اتهامه سابقا وعندما كان في منصب العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي، بالفساد بإهدار 9.2 مليار جنيه وارتكاب مخالفات، وصفها البنك المركزي بالجسمية.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المستقيل، هو من اتهم حسن عبدالله بتهم الفساد قبل 3 سنوات.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال الكاتب المصري جمال سلطان:”في 2019 اتهم طارق عامر محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بالفساد وإهدار المال العام وطرد من رئاسة البنك العربي الأفريقي.”

وتابع مستنكرا:”فاختارته المخابرات رئيسا لمؤسستها الإعلامية “المتحدة”، ثم اختاره السيسي خليفة لطارق عامر في رئاسة المركزي، حسن كان ذراع جمال مبارك في لجنة سياسات الحزب الوطني!”

وجاء اختيار حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي، بعد أن اعتذر طارق عامر عن منصبه مؤخراً، قبيل انتهاء مدته الثانية بعد قرابة 7 سنوات قضاهم في منصبه الذي بدأه في 27 من نوفمبر عام 2015.

وسبق أن شغل “عبدالله” منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “وفاءً لمصر”.

وحصل المحافظ الجديد للبنك المركزي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة الأميركية في القاهرة، وعلى ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة نفسها.

كما أن تعيينه رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، كان مؤشرا على قربه من القيادة السياسية للبلاد، إضافة لعلاقته بدول الخليج خلال فترة رئاسته للبنك العربي الإفريقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينضم فيها حسن عبد الله، للبنك المركزي، فقد كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك، مطلع الألفية الثالثة، تحت رئاسة الدكتور فاروق العقدة.

كما كان أحد المشاركين في رسم السياسة النقدية للبنك المركزي، وهو من مواليد 1960.

من جانبهم ذكر بعض المعارضين المصريين أن أحد أسباب استقالة طارق عامر أو إقالته بمعنى أدق، هو خلافاته مع حسن عبد الله.

حيث كان عامر بحسبهم، قد أصر على عزل عبد الله من منصبه في البنك العربي الإفريقي، لدرجة أنه أقنع الشركاء الكويتيين المساهمين في البنك بذلك بعد أن كانوا متمسكين به.

من هو محافظ البنك المركزي المصري الجديد بعد استقالة طارق عامر؟!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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