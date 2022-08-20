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 طلاق نسرين طافش من زوجها المصري.. خطوة مفاجئة من الفنانة السورية تثير الشك!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
طلاق نسرين طافش من زوجها المصري.. خطوة مفاجئة من الفنانة السورية تثير الشك! watanserb.com
نسرين طافش وزوجها
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وطن- فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها، بحذف جميع صورها التي تجمعها بزوجها خبير الطاقة المصري ​شريف الشرقاوي عبر “انستجرام”.

وبدأت الشكوك من قبل متابعي نسرين طافش، حول انفصال الفنانة السورية عن زوجها.

بينما خمن آخرون أن نسرين طافش فعلت ذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها معه بالمايوه قبل أيام.

تجاهل ونعي

وتجاهلت نسرين تساؤلات متابعيها، وقامت بنعي الفنانان السوريان بسام لطفي وانطوانيت نجيب.

ونشرت طافش صورة عبر خاصية الستوري على انستجرام، تجمعها بأنطوانيت نجيب من مسلسل ” جلسات نسائية”. وعقبت عليها: “الرحمة والسلام لروح الفنانة القديرة انطوانيت نجيب”.

كما نشرت صورة بسام لطفي معقبة عليها: “قامة فنية سورية رحلت عنا اليوم.. الفنان القدير بسام لطفي في ذمة الله. تعازي لعائلته والبقاء لله”.

بسام لطفي

هذا وقد ظهر الثنائي قبل يومين وهما يستمتعان بوقتهما على شاطئ البحر.

وارتدت الفنانة السورية مايوه باللون الأسود، مع شورت ملون. وكانت تمارس رياضة التنس مع زوجها.

وعقب زوج نسرين طافش على الفيديو: “الطفل الداخلي المطمئن = السلام الداخلي”.

جرأة غير معهودة

وتابع: “داخل كل منا طفل داخلي له وجهان يظهران في المواقف الصعبة. أحدهما مبتهج يحتاج للعلب و المرح و الآخر خائف حزين و غاضب بحاجة للعطف و الاحتواء. و كلهما بحاجة للتقبل و الحب كي يشعران بالأمان”.

وختم زوج نسرين تعليقه: “عندها فقط سيظهر الشخص الناضج بداخلك ليتعامل مع المشاعر بحكمة و توجيه متزن و متناغم لتصل لمرحلة تسمى بـ السلام الداخلي “.

نسرين طافش
نسرين طافش بالمايوه مع زوجها

وسبق أن أثارت نسرين ضجةً واسعة، بعد فيديو جمعها بزوجها وتضمنّ مشاهد حميمة للغاية.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو بلحظات رومانسية، حيث ضمّها زوجها شريف شرقاوي وقبّلها، خلال استمتاعهما بشهر العسل.

وعلّقت نسرين على الفيديو: “السعادة تكمن في الأشياء البسيطة ، و التفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام و تناغم ، الطبيعة جنة الله على الأرض ، نعمة عظيمة و شفاء للروح ، حبيت شارك معاكون أنا و زوجي حبيبي و شريك روحي بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة”.

زواج مفاجئ

وكانت نسرين كشفت بداية يوليو الجاري، لجمهورها عن إعلان زواجها ودخولها القفص الذهبي.

ونشرت نسرين صورة على حسابها في انستغرام تظهر يدها على يد رجل، وتظهر خاتم الـزّواج دون الكشف عن هوية العريس.

كما أرفقت نسرين الصورة بتعليق: “بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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