طائرة إثيوبية تفشل في الهبوط وتظل معلقة بالسماء بعد أن استسلم الطيارين للنوم

وطن – يُعتقد أن طيارين قد ناما وفقدا هبوطهما خلال رحلة من السودان إلى إثيوبيا يوم الاثنين، وفقًا لتقرير صادر عن موقع أخبار الطيران التجاري Aviation Herald.

وقال التقرير إن الحادث وقع على متن طائرة بوينج 737-800 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا، «عندما نام الطيارون» و «واصلت الطائرة تجاوز قمة الهبوط».

تشير البيانات التي حصل عليها الموقع إلى أن الطائرة كانت تبحر على ارتفاع 37000 قدم على الطيار الآلي عندما فشلت في الهبوط في مطار أديس أبابا بولي الدولي، وجهتها المقررة، في 15 أغسطس.

ويبدو أن مراقبة الحركة الجوية وفق موقع (سي ان ان) لم تتمكن من الوصول إلى الطاقم على الرغم من القيام بعدة محاولات للاتصال. ومع ذلك، تم إطلاق إنذار عندما تجاوزت الطائرة المدرج واستمرت على طول الطريق.

بدأت الطائرة بعد ذلك في الهبوط، وهبطت بأمان بعد حوالي 25 دقيقة.

وتُظهر بيانات البث التلقائي للمراقبة المعتمدة (ADS-B) أن الطائرة كانت تحلق فوق المدرج، قبل أن تبدأ في الهبوط والمناورة من أجل نهج آخر.

وجاء في بيان صادر عن الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الجمعة «تلقينا تقريرًا يشير إلى أن الرحلة الإثيوبية رقم ET343 في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا فقدت الاتصال مؤقتًا مع مراقبة الحركة الجوية في أديس أبابا في 15 أغسطس 2022».

“هبطت الرحلة في وقت لاحق بسلام بعد استعادة الاتصال. تم ايقاف الطاقم المعني في انتظار مزيد من التحقيق“.

واضاف “سيتم اتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة بناء على نتيجة التحقيق“. وقال البيان «لطالما كانت السلامة وستظل أولويتنا الأولى».

ومنذ ذلك الحين، انتقل محلل الطيران أليكس ماتشيراس إلى تويتر للتعبير عن صدمته من «الحادث المقلق للغاية»، والذي يشير إلى أنه ربما كان نتيجة لإرهاق الطيار.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa

Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf

— Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022