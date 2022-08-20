طائرة إثيوبية تفشل في الهبوط وتظل معلقة بالسماء بعد أن استسلم الطيارين للنوم

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وطن – يُعتقد أن طيارين قد ناما وفقدا هبوطهما خلال رحلة من السودان إلى إثيوبيا يوم الاثنين، وفقًا لتقرير صادر عن موقع أخبار الطيران التجاري Aviation Herald.

وقال التقرير إن الحادث وقع على متن طائرة بوينج 737-800 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا، «عندما نام الطيارون» و «واصلت الطائرة تجاوز قمة الهبوط».

ارتفاع 37000 قدم

تشير البيانات التي حصل عليها الموقع إلى أن الطائرة كانت تبحر على ارتفاع 37000 قدم على الطيار الآلي عندما فشلت في الهبوط في مطار أديس أبابا بولي الدولي، وجهتها المقررة، في 15 أغسطس.

ويبدو أن مراقبة الحركة الجوية وفق موقع (سي ان ان) لم تتمكن من الوصول إلى الطاقم على الرغم من القيام بعدة محاولات للاتصال. ومع ذلك، تم إطلاق إنذار عندما تجاوزت الطائرة المدرج واستمرت على طول الطريق.

بدأت الطائرة بعد ذلك في الهبوط، وهبطت بأمان بعد حوالي 25 دقيقة.

وتُظهر بيانات البث التلقائي للمراقبة المعتمدة (ADS-B) أن الطائرة كانت تحلق فوق المدرج، قبل أن تبدأ في الهبوط والمناورة من أجل نهج آخر.

بماذا علقت الخطوط الجوية الإثيوبية؟

وجاء في بيان صادر عن الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الجمعة «تلقينا تقريرًا يشير إلى أن الرحلة الإثيوبية رقم ET343 في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا فقدت الاتصال مؤقتًا مع مراقبة الحركة الجوية في أديس أبابا في 15 أغسطس 2022».

“هبطت الرحلة في وقت لاحق بسلام بعد استعادة الاتصال. تم ايقاف الطاقم المعني في انتظار مزيد من التحقيق“.

واضاف “سيتم اتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة بناء على نتيجة التحقيق“. وقال البيان «لطالما كانت السلامة وستظل أولويتنا الأولى».

قلق عميق

ومنذ ذلك الحين، انتقل محلل الطيران أليكس ماتشيراس إلى تويتر للتعبير عن صدمته من «الحادث المقلق للغاية»، والذي يشير إلى أنه ربما كان نتيجة لإرهاق الطيار.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf — Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022

وكتب على تويتر يوم الخميس «إرهاق الطيار ليس بالأمر الجديد، ولا يزال يشكل أحد أهم التهديدات للسلامة الجوية – على الصعيد الدولي».

يأتي التقرير بعد أشهر فقط من تحذير الطيارين في Southwest Airlines و Delta Air Lines المديرين التنفيذيين لشركات الطيران من أن إرهاق الطيارين آخذ في الازدياد وحثهم على التعامل مع التعب والأخطاء الناتجة عنه على أنها خطر على السلامة.

وقال اتحاد طياري ساوث ويست إيرلاينز، أو سوابا، للمديرين التنفيذيين لشركة الطيران في رسالة في أبريل: «أصبح التعب، الحاد والتراكمي، التهديد الأول للسلامة لشركة ساوث ويست إيرلاينز».

ووفقًا للرسالة، كان الطلب المتزايد على السفر الجوي مع بدء الصناعة في التعافي من جائحة Covid-19، وفوضى الإلغاء الناجمة عن الطقس القاسي من بين أسباب زيادة استنفاد الطيارين.

في مايو الماضي، ذكرت صحيفة Repubblica الإيطالية أن طيارًا من ITA قد طُرد بعد «النوم» خلال رحلة بين نيويورك وروما.

وقيل إن مساعد الطيار أخذ «راحة مصرح بها» في ذلك الوقت، مما أدى إلى فقدان طائرة إيرباص A330 الاتصال بمراقبة الحركة الجوية لمدة عشر دقائق، وفقًا للتقرير.