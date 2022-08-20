صحيفة تونسية تصف قيس سعيد بـ”بوتين العرب” وتثير السخرية!

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وطن- أثارت صحيفة “الأنوار” الونسية سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وصفها الرئيس الانقلابي قيس سعيد بـ”بوتين العرب”.

ونشرت الصحيفة المؤيدة لـ”قيس سعيد” والمناهضة لحزب النهضة بقيادة راشد الغنوشي، حوارا مع الخبير في الشأن الروسيـ نزار الأخضر، تحت عنوان: “خبير في الشأن الروسي للأنوار:الرئيس سعيد بوتين العرب”.

سخرية مواقع التواصل من الصحيفة

العنوان المنشور على الصحيفة المعروفة بمواقفها المؤيدة للديكتاتوريين العرب وعلى رأسه نظام بشار الأسد، أثار سخرية عارمة على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وفي هذا السياق، سخر المغرد “سيف الله قيسي” من العنوان المنشور، قائلا:” خاصة من حيث قوة الصواريخ و منصات الاطلاق، ( البص يعني) ههههه، ياخي نورمال في مخو الي قال هكا، فرق بين واحد يناطح أمريكا وكل الغرب مجتمعين، وواحد بواس اكتاف”، في إشارة لتقبيله أكتاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق.

خاصة من حيث قوة الصواريخ و منصات الاطلاق، ( البص يعني) ههههه، ياخي نورمال في مخو الي قال هكا، فرق بين واحد يناطح أمريكا وكل الغرب مجتمعين، وواحد بواس اكتاف،🎯🤣😏🤔 — Guissi Seifallah (@GSeifallah) August 20, 2022

كما سخر المغرد “خالد” من الخبير المزعوم الذي نقلت عنه الصحيفة قائلا:” خبير في “الشأن الروسي” اكيد كل ليلة فوووودكا”.

خبير في "الشأن الروسي"

اكيد كل ليله فوووودكا — Louaer Khaled (@LouaerK) August 19, 2022

أما المغرد “مورسي” فسخر قائلا:” هههه هدا التفتاف سيكون كارثة على تونس”.

هههه هدا التفتاف سيكون كارثة على تونس .. — morssi (@morssi12) August 20, 2022

تعليق محمد كريشان على وصف “بوتين العرب”

من جانبه، سخر الإعلامي والمذيع التونسي في قناة “الجزيرة” محمد كريشان من العنوان وادعاءات الخبير قائلا:” يفترض أنه لا ينقصنا طبّالين في البلد حتى نستنجد بطبّال روسي!!”.

يفترض أنه لا ينقصنا طبّالين في البلد حتى نستنجد بطبّال روسي!! https://t.co/EYg57qyGZ7 — محمد كريشان (@MhamedKrichen) August 19, 2022

ورد الإعلامي المصري والمذيع في قناة “الجزيرة” زين توفيق بسخرية على تعليق “كريشان” قائلا:” نواية تسند الزير يا ابا صالح هههههه”.

نواية تسند الزير يا ابا صالح هههههه — زين العابدين توفيق Zein Tawfik (@zeintawfik) August 20, 2022

قيس سعيد يقر الدستور الجديد

وكان قيس سعيد قد أقر، لأربعاء، الدستور الجديد للبلاد، ما يعني دخول تونس مرحلة نظام سياسي جديد، حيث يستحوذ الرئيس على السلطة التنفيذية، وهو ما يعتبره معارضون تفردا بالسلطة وعودة لمربع الديكتاتورية الذي تخلصت منه تونس عبر ثورة شعبية في 2011.

وكشف الرئيس التونسي، الأربعاء، عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد، عن عزمه على وضع قانون انتخابي جديد خلال أيام، مشيرا إلى أنّه سيتم إرساء المحكمة الدستورية، منتقدا دستور 2014 الذي وقع إقراره عقب ثورة 2011.

وقال الرئيس سعيّد في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة ختم الدستور الجديد إنّه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد.

وأوضح أنه سيتمّ إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نصّ عليها الدستور الجديد، على حد تعبيره.

وقال سعيّد: “سيقع في الفترة القادمة وضع قانون إنتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور ومن أجل حماية الحقوق والحريات التي جاءت في الدستور الجديد”.

وتابع الرئيس التونسي بالقول إن “هذه الحريّات أكثر ممّا ورد في دستور 2014 الذي أنهى الشعب وجوده”.

وأضاف: ”إن كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإنّ أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور”.

الأزمة السياسية في تونس

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، صراعا علنيا بين “سعيد” والأحزاب السياسية، بعد إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية، فضلا عن استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الماضي.

واستند “سعيّد” في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل (80) من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يهدد البلاد.

وترى غالبية الأحزاب السياسية التونسية في قرارات 25 يوليو/تموز “انقلابا” على مؤسسات الدولة، وسعيا منه للتفرد بالحكم.