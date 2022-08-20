زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق تلفت الأنظار في أحدث ظهور (شاهد)

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وطن- تصدر وسم بعنوان “السيدة الجليلة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وهو اللقب الذي يطلقه العمانيون على سيدة السلطنة الأولى عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق.

وصعد الوسم إلى قائمة أكثر التريندات تداولا بتويتر في سلطنة عمان، عقب تداول مقاطع مصورة توثق وصول موكب السلطان هيثم، رفقة زوجته السيدة عهد البوسعيدية، إلى صلالة.

ووثقت فيديوهات متداولة لحظة وصول الموكب المهيب للسلطان هيثم وزوجته إلى صلالة.

أحد هذه المقاطع وثق ظهور السيدة عهد بوضوح، حيث كانت تجلس بمقدمة إحدى السيارات في الموكب.

وكان يرافق سلطان عمان وزوجته عدد كبير من سيارات الحراسة السلطانية الخاصة.

وتفاعل النشطاء في سلطنة عمان بشكل كبير، مع أحدث ظهور للعائلة الحاكمة، والذي قوبل بترحيب كبير من قبل العمانيين.

وفي هذا السياق كتبت ناشطة عمانية:”اشتقنا لطلة أمي عهد السيدة الجليلة.. ربي يحفظها ويطول بعمرها سيدة عمان الأولى.”

أشنقنا لطلة أمي عهد #السيده_الجليله ربي يحفظها ويطول بعمرها سيدة عمان الأولى وأدام الله لنا سلطاننا #السلطان_هيثم_بن_طارق بالعمر المديد وأن يجعله الله دائما سنداً وذخراً لنا❤️ pic.twitter.com/hQNGzQnkY5 — ✪الأزوريت 🇸🇦🐦🇴🇲 (@Al_Mamari_1989) August 20, 2022

وتابعت مشيدة أيضا بسلطان عمان:”وأدام الله لنا سلطاننا السلطان هيثم بن طارق بالعمر المديد وأن يجعله الله دائما سنداً وذخراً لنا.”

ورحب ناشط آخر بتواجد السلطان هيثم والسيدة عهد البوسعيدية في صلالة قائلا:”تزدان بكم صلالة يا جوهرة عُمان.”

ودون سعيد بن خالد العمري، الباحث في تاريخ ظفار والتاريخ العماني:”أهلاً وسهلاً بحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في محافظة ظفار.”

أهلاً وسهلاً بحضرة صاحب الجلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق في محافظة ظفار نرحب بالمقدم الميمون لجلالته و #السيدة_الجليلة وأصحاب السمو والأسرة الكريمة

نورت ظفار وازدانت شرفاً وإستبشاراً

حفظكم الله ورعاكم في حل وترحالكم#ظفار_ترحب_بالسلطان #خريف_ظفار_2022 pic.twitter.com/xxeP6qwjS5 — سعيد بن خالد العمري (@SaeedKalid) August 20, 2022

واضاف:”نرحب بالمقدم الميمون لجلالته والسيدة الجليلة وأصحاب السمو والأسرة الكريمة.. نورت ظفار وازدانت شرفاً وإستبشاراً ..حفظكم الله ورعاكم في حل وترحالكم.”

زيارة سلطان عمان لألمانيا

جدير بالذكر أنه في منتصف يوليو الماضي، انتشرت صورا حديثة خاصة لسلطان عمان هيثم بن طارق، من زيارته لألمانيا آنذاك وباتت الأكثر رواجا في سلطنة عمان، بعدما بثتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقضى سلطان عمان في زيارته الرسمية لألمانيا وقتها 3 أيام، والتقي خلالها المستشار أولاف شولتز.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية وقتها،/ عدة صور لسلطان البلاد، بدون الزي الرسمي لاقت رواجا كبيرا بين العمانيين آنذاك.

وظهر سلطان عمان في هذه الصور وهو يرتدي “بدلة” أنيقة كلاسيكية.

ويبدو أن هذا هو الزي المعتمد للسلطان هيثم بن طارق في زياراته الخارجية لأوروبا، حيث لم يظهر بالزي العماني التقليدي المعتاد.

وخلال هذه الزيارة المشار إليها التقى هيثم بن طارق، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، بعددٍ من رجال الأعمال الألمان وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين للشركات الألمانية وممثّليها.

وبحسب البيان الذي صدر وقتها فقد جاء ذلك بهدف تنمية العلاقات التجارية وتعزيز الفرص الاستثمارية بين السلطنة وألمانيا، في مختلف القطاعات.

ويشار إلى أن ظهور السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، صار أمرا معتادا منذ صعود السلطان هيثم لسدة الحكم، بينما كان ظهورها نادرا أو معدوما أيام حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.