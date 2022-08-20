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زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق تلفت الأنظار في أحدث ظهور (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق watanserb.com
زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق
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وطن- تصدر وسم بعنوان “السيدة الجليلة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وهو اللقب الذي يطلقه العمانيون على سيدة السلطنة الأولى عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق.

وصعد الوسم إلى قائمة أكثر التريندات تداولا بتويتر في سلطنة عمان، عقب تداول مقاطع مصورة توثق وصول موكب السلطان هيثم، رفقة زوجته السيدة عهد البوسعيدية، إلى صلالة.

ووثقت فيديوهات متداولة لحظة وصول الموكب المهيب للسلطان هيثم وزوجته إلى صلالة.

أحد هذه المقاطع وثق ظهور السيدة عهد بوضوح، حيث كانت تجلس بمقدمة إحدى السيارات في الموكب.

وكان يرافق سلطان عمان وزوجته عدد كبير من سيارات الحراسة السلطانية الخاصة.

وتفاعل النشطاء في سلطنة عمان بشكل كبير، مع أحدث ظهور للعائلة الحاكمة، والذي قوبل بترحيب كبير من قبل العمانيين.

وفي هذا السياق كتبت ناشطة عمانية:”اشتقنا لطلة أمي عهد السيدة الجليلة.. ربي يحفظها ويطول بعمرها سيدة عمان الأولى.”

وتابعت مشيدة أيضا بسلطان عمان:”وأدام الله لنا سلطاننا السلطان هيثم بن طارق بالعمر المديد وأن يجعله الله دائما سنداً وذخراً لنا.”

ورحب ناشط آخر بتواجد السلطان هيثم والسيدة عهد البوسعيدية في صلالة قائلا:”تزدان بكم صلالة يا جوهرة عُمان.”

ودون سعيد بن خالد العمري، الباحث في تاريخ ظفار والتاريخ العماني:”أهلاً وسهلاً بحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في محافظة ظفار.”

واضاف:”نرحب بالمقدم الميمون لجلالته والسيدة الجليلة وأصحاب السمو والأسرة الكريمة.. نورت ظفار وازدانت شرفاً وإستبشاراً ..حفظكم الله ورعاكم في حل وترحالكم.”

زيارة سلطان عمان لألمانيا

جدير بالذكر أنه في منتصف يوليو الماضي، انتشرت صورا حديثة خاصة لسلطان عمان هيثم بن طارق، من زيارته لألمانيا آنذاك وباتت الأكثر رواجا في سلطنة عمان، بعدما بثتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

صور خاصة لسلطان عمان هيثم بن طارق الأكثر رواجا بالسلطنة (شاهد)

وقضى سلطان عمان في زيارته الرسمية لألمانيا وقتها 3 أيام، والتقي خلالها المستشار أولاف شولتز.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية وقتها،/ عدة صور لسلطان البلاد، بدون الزي الرسمي لاقت رواجا كبيرا بين العمانيين آنذاك.

وظهر سلطان عمان في هذه الصور وهو يرتدي “بدلة” أنيقة كلاسيكية.

ويبدو أن هذا هو الزي المعتمد للسلطان هيثم بن طارق في زياراته الخارجية لأوروبا، حيث لم يظهر بالزي العماني التقليدي المعتاد.

وخلال هذه الزيارة المشار إليها التقى هيثم بن طارق، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، بعددٍ من رجال الأعمال الألمان وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين للشركات الألمانية وممثّليها.

وبحسب البيان الذي صدر وقتها فقد جاء ذلك بهدف تنمية العلاقات التجارية وتعزيز الفرص الاستثمارية بين السلطنة وألمانيا، في مختلف القطاعات.

ويشار إلى أن ظهور السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، صار أمرا معتادا منذ صعود السلطان هيثم لسدة الحكم، بينما كان ظهورها نادرا أو معدوما أيام حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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