السبت, أغسطس 20, 2022
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رياضة

ريال مدريد بدون كاسيميرو يضرب ولا يبالي سيلتا فيغو (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني watanserb.com
مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني
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وطن- يُواصل فريق ريال مدريد سكة انتصاراته في منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني الممتاز، بفوز عريض على سيلتا فيغو برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد على ميدان ملعب (بالايدوس).

وافتتح الفريق الملكي أولى أهدافه في المباراة عن طريق الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد، في الدقيقة ال14 من ركلة جزاء.

نتيجة مباراة ريال مدريد وسليتا فيغو

وأحرز لوكا مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة ال41 من تسديدة صاروخية رائعة سكنت في زاوية صعبة على يسار شباك مرمى الخصم سيلتا فيغو.

كما وسجل فينيسوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة ال56 بعد تمريرة جميلة في العمق من الكرواتي الرائع مودريتش، ليرواغ البرازيلي الشاب الحارس بثقة عالية ويسددها بعد ذلك داخل شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال66 سجل الأوروغواياني فالفيردي الهدف الرابع، بعد هجمة سريعة للفريق الملكي الأبيض بطل الدوري الإسباني.

كما وخاض الفريق الملكي المباراة دون حضور الدبابة البرازيلية كاسيميرو. الذي رحل عن صفوفه هذا الصيف، بعد توقيعه مع نادي مانشستر يونايتد.

هازارد وإهدار ركلة الجزاء

بينما أهدر البلجيكي إيدين هازارد الهدف الخامس بعد دخوله المباراة في مجريات الشوط الثاني كبديل، سددها على يمين حارس مرمى سيلتا فيغو، ليتمكن الحارس من التصدي لها.

كما وسجل فريق سيلتا فيغو الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل شباك الضيف ريال مدريد، في الدقيقة ال23. من توقيع اللاعب ياغو أسباس من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة بين ريال مدريد وسيلتا فيغو الإثارة والقوية بين كلا الفريقين الإسبانيين طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق الملكي إلى 16 تسديدة ونسبة استحواذ على الكرة بنسبة 49%.

منافسات الدوري الإسباني

كما ووصل عدد تسديدات صاحب الأرض سيلتا فيغو إلى 15 تسديدة في اللقاء، بينما وصل نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 51%.

وسيواجه ريال مدريد في المباراة القادمة أمام نظيره إسبانيول، الأحد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر فريق ريال مدريد بشكل مؤقت جدول ترتيب الدوري الممتاز ( الليغا). برصيد 6 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف ريال بيتيس وكذلك أوساسونا بنفس الرصيد من النقاط حتى الآن.

المصدروطن + الليغا + صفحة ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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