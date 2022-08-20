المغرب.. امرأة عارية وتسجيل صوتي يثيران الرعب حول عصابة إجرامية!

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، صورة لامرأة عارية، مرفقة بتسجيل صوتي حول اغتصابها وقتلها.

عصابة إجرامية

وذكر التسجيل الصوتي أن المرأة من هواة ممارسة رياضة المشي، في المنتزه الرابط بين مدينتي أكادير وإنزكان. وأنه تم الاعتداء عليها وقتلها من قبل عصابة إجرامية.

وتفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل جدي وسريع مع هذه الأنباء.

وأوضح مصدر أمني أن مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح ولاية أمن أكادير قد أظهرت عدم تسجيل أية جريمة قتل أو اعتداء جسدي كانت ضحيته امرأة.

الصورة حقيقية

وأشار المصدر الذي نقلت عنه صحيفة “هسبريس” المحلية، أن مصالح الشرطة لم تتوصل بأية شكاية أو إبلاغ بشأن هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحقيقات والتحري أظهر، في المقابل، أن الصورة المرفقة بهذا التسجيل تعود إلى جثة امرأة تمت معاينتها بداية الشهر الجاري بفضاء خلاء بمدينة قلعة السراغنة.

ونوه إلى أن هذه القضية لا تزال تشكل موضوع بحث قضائي لتحديد أسباب وخلفيات هذه الوفاة. والتي يحتمل أنها لا تحمل أية شبهة جنائية.

أفعال إجرامية

ولفت المصدر الأمني إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على نفي وتكذيب هذا الخبر الزائف.

كما أكد المصدر أن البحث والتحريات جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية لنشر هذه المنشورات. وكذلك رصد المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية الماسة بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بحسب تعبيره.