الرئيسيةحياتناالمغرب.. امرأة عارية وتسجيل صوتي يثيران الرعب حول عصابة إجرامية!
حياتنا

المغرب.. امرأة عارية وتسجيل صوتي يثيران الرعب حول عصابة إجرامية!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
المغرب.. امرأة عارية وتسجيل صوتي يثيران الرعب حول عصابة إجرامية! watanserb.com
جثة امرأة عارية (أرشيفية)
- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، صورة لامرأة عارية، مرفقة بتسجيل صوتي حول اغتصابها وقتلها.

عصابة إجرامية

وذكر التسجيل الصوتي أن المرأة من هواة ممارسة رياضة المشي، في المنتزه الرابط بين مدينتي أكادير وإنزكان. وأنه تم الاعتداء عليها وقتلها من قبل عصابة إجرامية.

وتفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل جدي وسريع مع هذه الأنباء.

وأوضح مصدر أمني أن مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح ولاية أمن أكادير قد أظهرت عدم تسجيل أية جريمة قتل أو اعتداء جسدي كانت ضحيته امرأة.

الصورة حقيقية

وأشار المصدر الذي نقلت عنه صحيفة “هسبريس” المحلية، أن مصالح الشرطة لم تتوصل بأية شكاية أو إبلاغ بشأن هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحقيقات والتحري أظهر، في المقابل، أن الصورة المرفقة بهذا التسجيل تعود إلى جثة امرأة تمت معاينتها بداية الشهر الجاري بفضاء خلاء بمدينة قلعة السراغنة.

ونوه إلى أن هذه القضية لا تزال تشكل موضوع بحث قضائي لتحديد أسباب وخلفيات هذه الوفاة. والتي يحتمل أنها لا تحمل أية شبهة جنائية.

أفعال إجرامية

ولفت المصدر الأمني إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على نفي وتكذيب هذا الخبر الزائف.

كما أكد المصدر أن البحث والتحريات جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية لنشر هذه المنشورات. وكذلك رصد المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية الماسة بالإحساس بالأمن لدى المواطنين  بحسب تعبيره.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هل تورطت الجزائر في فضيحة الدبلوماسيين المغاربة مع المومسات الكولومبيات؟!

حياتنا

فيديو زوجة عادل الميلودي الصادم يضعها بأزمة وتطور جديد بقضيتها

حياتنا

المغرب.. كلاب ضالة تهاجم سائحة فرنسية بالشارع وتنهشها حتى الموت

الهدهد

عاملات جنس يسرقن مسؤولين مغاربة بعد ليلة حمراء.. وُجدوا عراة ونُقلوا للمستشفى

الهدهد

كارثة جديدة.. “آبار الموت” في المغرب تبتلع 3 أشخاص

حياتنا

رحمة رياض تفجر غضب المغاربة برسالة وصلتها من صديقة مغربية

الهدهد

أول ردٍّ جزائري رسمي على تصريحات أحمد الريسوني.. هجوم عنيف وأوصاف عديدة!

الهدهد

ردٌّ صادم من حفيظ دراجي على أحمد الريسوني!

تقارير

اشتعال خلاف جزائري سعودي حاد بسبب محمد السادس.. هذا ما هدد به “ابن سلمان” خلف الكواليس!

تقارير

صحيفة فرنسية تزعم أن محمد السادس مصاب بمرض “مزمن” وتتحدث عن دور قادم لوريث العرش!

الهدهد

لماذا رفضت المغرب وأخواتها المشاركة في قمة للاحتفال بالذكرى الثانية لاتفاقات أبراهام؟!

الهدهد

تعديل وزاري في المغرب بأمر الملك نهاية الشهر.. هؤلاء سيتم الإطاحة بهم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا