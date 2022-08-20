“المطرب النقاش” يبهر الجميع بصوت لا يتكرر.. وعلاء مبارك يوجه له نصيحة! (فيديو)

- Advertisement -

وطن- أُثار فيديو لنقاش مصري، يؤدي أغنية “بكرة يا حبيبي” للفنانة وردة الجزائرية، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نقاش يغني

ويظهر المطرب النقاش خلال الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يقوم بعمله في إحدى الشقق السكنية، بينما كان يؤدي أغنية “بكرة ياحبيبي” بطريقة رائعة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع وسط إشادات كبيرة بصوت النقاش، حتى أن بعض الفنانين بحثوا عنه.

فكتب الفنان المصري رامي جمال عبر حسابه على “انستجرام”: أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع دا أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري”.

أحلى من الحلو

وتابع: ” أنا عايز أغني معاك أغنية دويتو، وعايز أعملك أغنية ليك هدية مني. ولو ربنا كتبلك القبول وأنا شايف إنه فعلا كاتبه، أعملك ألبوم ننضف بيه ودانا. واللي بيقولوا صوته حلو.. لا يا جماعة دا أحلى من الحلو بشويتين”.

View this post on Instagram A post shared by Ramy Gamal (@ramygamalmusic)

كما نشر الشاعر عمرو حسن مقطع النقاش، معقباً: إيه دا؟ مش عارف اوصله ازاي ياريت حد يوصله بيا.. لقيناه ياجماعه خلاص.. ويارب يحن علينا ويوافق يغني الحفله الجايه”.

وشاركت الفنانة المصرية مي فاروق مقطع فيديو المطرب النقاش علي صفحتها قائلة: «ايه الحلاوه دي ايه العظمه دي، ماشاء الله”.

وكتبت الممثلة المصرية نجلاء بدر: “رهيب”.

كما أشاد علاء مبارك نجل الرئيس المصري المعزول حسني مبارك بصوت الشاب. وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “ما شاء الله صوت من أجمل الأصوات. مالوش حل أجمل من أصوات كثيرة موجودة الآن على الساحة بصراحة ما يتسابش. أتمنى لك كل التوفيق”.

ما شاء الله صوت من أجمل الأصوات مالوش حل أجمل من أصوات كثيرة موجودة الان على الساحة 👏👏👏بصراحة مايتسابش ، أتمنى لك كل التوفيق . pic.twitter.com/WnbQKm40Sa — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 19, 2022

النقاش أحمد سالم

وتبين أن المطرب النقاش يدعى أحمد سالم، وكان يغني منذ أن كان في عمر 8 سنين.

وقال أحمد سالم في تصريح لصحيفة “المصري اليوم”، إنه اضطر لأن يعمل نقاشًا مع والده لأن مهنته الأساسية النقاشة، بالإضافة إلى أنه كان الولد الوحيد والباقي بنات.

وتابع: “عملت معه في نفس المهنة لمساعدته، وبعد 13 عاما رزقت بأخ. وانشغلت بمساعدة والدي وزواج أخواتي البنات فمكنتش فاضي أفكر في نفسي. وكانت ظروفي المادية لا تسمح أن أقوم بخطوة جديدة في الغناء”.

وحول كواليس الفيديو، قال أحمد سالم: “أولًا أنا مبسوط جدًا، ومخضوض ومش مستوعب لحد دلوقت اللي حصل. فهذا الفيديو كان متصور من سنة وأنا أقوم بالعمل في الإمارات، وقام بتصويري أحد أصدقائي في السكن، لإقناعي بأن لديه موهبة تستحق التصوير”.

وأضاف: “تواصل معي الفنان الجميل رامي جمال، ووعدني بمساعدتي واتفق معي على تعاون فني مقبل”.