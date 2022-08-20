السبت, أغسطس 20, 2022
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اقتصاد

السودان.. انخفاض كبير جدا في سعر الدولار اليوم السبت 20 أغسطس 2022

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن- على الرغم من الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار في السوق السوداء شهد سـعر الدولار في السودان اليوم السبت 20 أغسطس 2022، انخفاضا كبيرا في البنوك، وذلك وفقا لنشرة صادرة عن البنك المركزي.

سعر الدولار في السودان اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي 563.84 جنيه في الصرافات، و570.03 جنيه في المصارف التجارية، مقابل 578 جنيهاً كمتوسط ترجيحي للصرافات، و582 جنيهاً في المصارف التجارية.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجّل سعر اليورو اليوم السبت في السودان ارتفاعاً بسيطاً ليصل إلى 579.32 جنيهاً للشراء، و582.72 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم السبت بنسبة كبيرة ليسجّل 678.75 جنيهاً للشراء، و686.21 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.02 جنيهاً للشراء و151.67 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 153.48 جنيهاً للشراء، و155.17 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.54 جنيهاً للشراء، و156.71 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم الجمعة 1478.30 جنيهاً للشراء، و1489.39 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة 1509.68 جنيهاً للشراء، و1521.006 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي 1834.46 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و1854.62 جنيه لدى المصارف التجارية.

رفع سعر الدولار الجمركي

وشهدت الأسواق السودانية ارتباكا كبيرا، بعد تقارير تحدثت عن رفع الدولار الجمركي 26.8 في المئة من 445 إلى 564 جنيها.
وأثار القرار هلعا كبيرا؛ وقالت الغرفة الصناعية إنه سيؤدي إلى المزيد من التدهور في الإنتاج ومجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد؛ كما انعكست آثاره على الأسواق بشكل مباشر حتى قبل بدء تطبيقه حيث لجأ معظم التجار إلى وقف البيع تماما.

ويأتي قرار رفع الدولار الجمركي ضمن سلسلة من الزيادات الكبيرة التي فرضتها الحكومة مؤخرا في أسعار الخدمات والرسوم لتغطية العجز الكبير في موازنة الدولة بسبب المشكلات المتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي، وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 4 مليارات دولار في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.

وارتفعت خلال الفترة الأخيرة رسوم الموانئ بأكثر من 300 في المئة؛ كما تضاعفت رسوم أرضيات الموانئ 4 مرات تقريبا؛ هذا إضافة ارتفاع رسوم شحن الحاويات بنحو 500 في المئة من بعض الموانئ مثل الموانئ الصينية.

القرار سيزيد من رقعة الفقر

ونظرا لاعتماد الأسواق على الواردات لتغطية نحو 80 في المئة من احتياجاتها يحذر خبراء الاقتصاد من أن رفع الدولار الجمركي سيوسع رقعة الفقر في البلاد والتي تطال حاليا نحو 60 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 40، مليون.

السودان.. ارتفاع جنوني وغير مسبوق لسعر الدولار في السوق السوداء!!

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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