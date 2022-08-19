4 غيابات مهمة في تشكيلة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو

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وطن- يغيب 4 لاعبين عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيغو، السبت، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ملعب ( بالأيدوس).

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الجمعة، عن قائمة فريق ريال مدريد، المستعدة للقاء سيلتا فيغو، والتي تشهد غياب 4 لاعبين من صفوف الفريق الملكي الأبيض.

غيابات ريال مدريد أمام سيلتا فيغو

وشهدت تشكيلة ريال مدريد ( الميرينغي)، غياب كلاً من: توني كروس بسبب إصابته بالأنفلونزا، ورودريغو، وألفارو أودريوزويلا. إلى جانب غياب كاسيميرو الذي قرر الرحيل عن الفريق الملكي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

كما وجاءت تشكيلة ريال مدريد المشاركة أمام سيلتا فيغو على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا، لونين، لوبيز.

دفاع التشكيلة: داني كارفخال، دافيد ألابا، ميليتاو، ناتشو، فاييخو، أنطونيو رودريجو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كامافينغا، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، داني سيبايوس.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز.

موعد ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني

وسيلتقي ريال مدريد أمام منافسه سيلتا فيغو، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

كما وستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر ( القاهرة)، بينما عند الساعة الثامنة مساءً توقيت دول المغرب والجزائر وتونس. ولكن بتوقيت عمان والإمارات في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث ريال مدريد وسيلتا فيغو، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز ( الليغا)، عبر شبكة قنوات ( بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الرياضي عصام الشوالي، أو حفيظ دراجي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتا فيغو

وفاز ريال مدريد (الملكي) في آخر 13 مباراة خارج ميدانه أمام منافسه سيلتا فيغو في الدوري الممتاز، بينما خيم التعادل في مباراة واحدة، كما وتلقى الخسارة في مباراة آخرى.

على عكس سيلتا فيغو الذي فشل في تحقيق الفوز على بطل الدوري الإسباني ريال مدريد، في 16 مباراة الأخيرة أمام الريال، فقد خسر في 14 مباراة وتعادل في مباراتين.

وجاء فريق ريال مدريد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 3 نقاط، كما وآتى الفريق المنافس سيلتا فيغو في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة حتى الآن.