وزير تونسي سابق يعتصم رفقة أسرته في مطار قرطاج.. ويكشف السبب (شاهد)

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وطن- قرر الدكتور نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق، الاعتصام مع عائلته في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس؛ احتجاجًا على قرار السلطات منعه من السفر.

الخادمي قال في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن هذه هي المرة السابعة التي تمنعه السلطات من السفر بحجة إجراء استشارة أمنية.

بعد منعه من السفر للمرة السابعة على التوالي.. وزير الشؤون الدينية التونسي السابق، الدكتور نور الدين الخادمي، يقرر الاعتصام في مطار #تونس "#قرطاج " الدولي، احتجاجًا على هذا المنع الغير قانوني. pic.twitter.com/5bS42FOh76 — The Lens – العدسة (@TheLensPost) August 19, 2022

وأضاف أن أسرته تعيش حالة نفسية صعبة، كما أن ابنته في وضع صحي سيئ بسبب منعهم من السفر، متعهدا بعدم العودة إلى منزله حتى يتم حل هذه المشكلة.

وأشار الخادمي إلى أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي، معربًا عن رضاه عما قدمه خلال خدمته وزيرًا في المدة (2011 إلى 2014).

نور الدين الخادمي (وزير الشؤون الدينية في حكومات النهضة) معتصما بالمطار على خلفية منعه من التسفير*

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*السفر pic.twitter.com/Krl0F32dRT — شوقي (@Boukacheche_TN) August 19, 2022

وطالب الوزير الأسبق، السلطات التونسية بحل مشكلته والسماح له ولعائلته بالسفر، كاشفا أن الرئيس قيس سعيّد يعرفه بشكل شخصي.

وأفاد بأنه سبق له الذهاب إلى قصر الرئاسة من أجل تسوية منع السفر، ولكنه لم يتوصل إلى حل.

وتمارس السلطات التونسية، سياسات قمعية تتضمن إصرارا من الرئيس قيس سعيد على ترسيخ حكم استبدادي يقوم على ضمان الاستئثار بالسلطات.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، قالت صحيفة “لاكروا” الفرنسية إن شبح الدولة البوليسية يخيم على تونس، وذلك بعد أن أوقفت الشرطة عرضا للفنان الكوميدي لطفي العبدلي في مهرجان صفاقس أثار استياء واسعا في الأوساط التونسية.

وربطت الصحيفة بين هذه الحادثة واعتماد الرئيس التونسي قيس سعيّد -منذ “انقلاب” 25 يوليو 2021- على قوات الأمن لتنفيذ قراراته، بعد أن وضع جميع الصلاحيات في يديه.

الصحيفة أشارت إلى أن العبدلي استغرب صعود عناصر من الأمن خشبة المسرح وإرغامه على إيقاف عرضه، سائلا المتفرجين بذهول: إن كان قد فعل شيئا خطأ؟ فردوا عليه بثورة من النفي والاستياء.

الممثل الكوميدي -البالغ من العمر 52 عامًا- كان يتحدث عن فواتير الكهرباء غير المدفوعة لجدته ويوجه الشتائم لموظفي شركة الكهرباء والغاز التونسية، قبل أن يهاجم “الدولة كلها”، بما في ذلك الشرطة والحرس الوطني أمام جمهور مرح، لتتدخل الشرطة إثر ذلك.