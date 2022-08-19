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الهدهد

هل تورطت الجزائر في فضيحة الدبلوماسيين المغاربة مع المومسات الكولومبيات؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فضيحة الدبلوماسيين المغاربة watanserb.com
إعلاميون مغاربة يتهمون المخابرات الجزائرية بالوقوف وراء فضيحة الدبلوماسيين المغاربة في كولومبيا
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وطن – أثارت حادثة تعرض دبلوماسيين مغاربة في كولومبيا للتخدير وسرقة متعلقاتهم على أيدي مومسات حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الخارجية المغربية للتدخل.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام مغربية تدخل وزير الخارجية ناصر بوريطة على خط الازمة، وقيامه باستدعاء المعنيين إلى الرباط بشكل فوري، إخضاعهم إلى مجلس تأديبي على صعيد الإدارة المركزية بالرباط، وفقا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.

مزاعم مغربية حول تدبير المخابرات الجزائرية للفضيحة

ومع انتشار الفضيحة التي تزامنت مع إعلان كولومبيا بإعادة علاقاتها مع الجمهورية الصحراوية التي تربطها علاقات قوية مع الجزائر، زعم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتورط المخابرات الجزائرية في الفضيحة.

وتماشيا مع نظرية المؤامرة، قال الإعلامي المغربي المصطفى العسري معلقا على الفضيحة التي تزامنت مع اعتراف كولومبيا بالجمهورية الصحراوية، وكذلك إعلان بيرو سحب اعترافها بها: “باش تعرف الوطنية ديال هاذ الناس فين وصلات..حنا هنا في المغرب مقهورين وطالع لينا الدم بسبب تراجع كولومبيا عن سحب اعترافها بالبوليساريو.. وشي مراهقين دياولنا برتبة ديبلوماسيين في السفارة.. مقصرين مع بائعات الهوى في العمارة.. دارو ليهم عامرة في خاوية.. وخذروهم وسرقو ليهم البورتابلات.. لي راهم دابا فوق البيرو ديال السفير الجزائري في بوغوطا.. كيتفرج على مراسلات ناصر بوريطة..هاذا سر ليتسحر مع لبراهش”.

واتساقا مع هذا الزعم، قال الناشط المغربي “حسن” تعليقا على الواقعة: “حمير معارفينش بلي امريكا اللاتينية فيها افراد من البوليساريو والموالين للكابرنات خدمتهم هي تبييض اموال الحشيش والكوكايين الله اغبر ليكم الشقف اشمايت ضحكو عليكم عاهرات مدفوعين من طرف المخابرات العسكرية الجزائرية تفو عليكم”.

من جانبه، قال الناشط المغربي “الحاج عبدو”: “قاليك تم تخديرهم علاه لي هاز ملفات سرية كيشرب فيما ولاه مفراسهمش ان كل العيون المخابرات العالم على المغرب ودبلوماسيته وخاصة في دولة مثل كولومبيا اشم رائحة الكابرنات”.

كما علق حساب “المسلم الأمازيغي” على الفضيحة قائلا: “مفروض إلى وصلوا للمغرب يدخلوهم لتازمامارت يترباو مزيان الشرع عطاهم 4 والأغبياء استدرجوا بمراحيض كولومبيا وأكيد الجزائر والتيار الجديد الحاكم في كولومبيا له دور في الموضوع”.

تورط دبلوماسيين مغاربة في فضيحة جنسية في كولومبيا

وكان ثلاثة دبلوماسيين مغاربة يعملون في سفارة بلادهم في بوغوتا، قد وقعوا الأربعاء، ضحية عملية سرقة من قبل عاملات جنس قمن بتخديرهم خلال لقاء جمعهم، وفق ما أعلن موقع “agenciapi” الكولومبي.

ونقل المصدر عن العقيد فيرني فاسكيز، القائد العملياتي الأول لشرطة العاصمة بوغوتا، قوله إن الدبلوماسيين المغاربة لجأوا إلى صفحة على الإنترنت للحصول على خدمة “مرافقة نسائية”، الوجه الآخر للدعارة.

وبعد الاتصال بالمعنيات بالأمر، التقى الجميع في مركز تسوق، ثم توجهوا إلى محل إقامة حيث ناولت الفتيات الدبلوماسيين حبات تخدير في غفلة منهم، ثم غادرن المنزل بهاتف خلوي متطور وجهاز لوح رقمي، بينما تم نقل الدبلوماسيين لاحقا إلى إحدى المصحات للعلاج.

وذكر قائد شرطة العاصمة الكولومبية أنه أعطيت الأوامر لإجراء تحقيقات من أجل الوصول إلى مكان وجود الفتيات.

المصدروطن - رصد تويتر + فيسبوك + agenciapi
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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