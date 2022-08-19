محكمة هندية تبرئ عجوزا من الاعتداء الجنسي على سيدة: “ملابسها مستفزة”!

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وطن- رفض قاض هندي دعوى تقدمت به امرأة ضد رجل تحرش بها واعتدى عليها جنسيا بحجة أنها كانت ترتدي “ملابس مستفزة”، في قضية أثارت غضبا عارما.

وصدر قرار بالإفراج بكفالة عن رجل يبلغ من العمر 74 عامًا، واجه اتهاما بالتحرش والاعتداء الجنسي.

وقالت المحكمة إن صور كاميرات المراقبة أظهرت المرأة وهي ترتدي ثيابا “مثيرة للاستفزاز”.

وأضافت أنه بناء على الانطباع الأول للمحكمة فإن الشكوى ضد المتهم لن تقبل.

وأشارت إلى أنه من المستحيل تصديق أن رجلا معاقا سوف يكون قادرا على جذب المرأة عنوة إلى حجره والضغط على صدرها بقصد التحرش الجنسي.

قرار المحكمة أثار غضبًا في الهند، إذ تقول منظمات حقوقية إن النساء تواجه هناك يواجهن تمييزًا واسع النطاق، وأنه لا يجري الإبلاع عن حوادث اعتداء جنسي بسبب الافتقار إلى سبل الإنصاف القانونية وبسبب الإجراءات القانونية الروتينية والبطيئة.

في سياق موجة الغضب، أدانت رئيسة لجنة دلهي للمرأة، سواتي ماليوال، قرار القاضي، وحثت محكمة كيرالا العليا على إعادة النظر في القضية.

وأضافت متسائلة: “متى ستتغير العقلية التي تلوم ضحايا الاعتداء الجنسي؟”.

كما وصف رئيس اتحاد الطلاب في الهند، في بي سانو، تصريحات القاضي بأنها “رجعية”، وقال: “منطق تحميل النساء وزر الاعتداء الجنسي بسبب لباسهن هو إلقاء اللوم على الضحية واستحضار الصور النمطية لضحايا الاغتصاب”.

وتنتشر الجرائم الجنسية ضد المرأة على نطاق واسع في الهند، ولكن غالبًا ما يتم التعامل مع الحالات الوحشية للاغتصاب والاعتداء بشكل سيئ في ظل نظام العدالة السائد في البلاد.