الجمعة, أغسطس 19, 2022
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ما علاقة ما ارتدته رجوة آل سيف بما ارتدته كيت ميدلتون يوم خطبتها قبل 12 عاماً! (صور)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
تشابه فستان رجوة آل سيف بفستان كيت ميدلتون يوم خطوبتها watanserb.com
تشابه فستان رجوة آل سيف بفستان كيت ميدلتون يوم خطوبتها
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وطن – قارن معلّقون على خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف، إطلالة الأخيرة بإطلالة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون يوم خطوبتها قبل 12 عاماً.

وشبّه متابعون طلّة رجوى آل سيف بطلّة كيت ميدلتون يوم خطوبتها، تحديداً من ناحية الفستان الذي اعتمدته.

الأمير ويليام وكيت ميدلتون يوم خطوبتهما
الأمير ويليام وكيت ميدلتون يوم خطوبتهما

واعتمدت رجوة آل سيف يوم خطوبتها، فستاناً، يُذكّر بفستان كيت ميدلتون يوم خطوبتها من الأمير ويليام، تحديداً من ناحية لونه الأزرق، الأكمام الطويلة، قصة الـV عند الصدر، والخصر المحدّد.بحسب مجلة “جمالكِ

ورأوا أنّ تلك كلّها نقاط متشابهة بين الإطلالتين.

كذلك، لجأت خطيبة الأمير الحسين إلى تسريحة الشعر الويفي والمكياج الناعم، تماماً كما فعلت كيت ميدلتون.

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة أل سيف
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة أل سيف

شبه بين الملكة رانيا ورجوة آل سيف

وكان من أكثر الأمور التي أثارت الانتباه في صور خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف، الشبه الواضح بينها وبين الملكة رانيا.

ورآى كثيرون أن الشبه بين خطيبة ولي العهد الأردني و”حماتها”، الملكة رانيا، ليس تحديداً بالملامح وإنما بستايل الملابس، الطلّة الجمالية أو حتى طريقة الوقوف والتصرّف، وكأنها من الأساس فرد من العائلة الملكية.

 

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وكانت الملكة رانيا رحبّت بانضمام خطيبة ولي العهد لعائلتها، بقولها: “كل الهلا برجوةِ الغالي الحسين، وجودك بينا بهجة وسرور. كان عندي بنتين صاروا ثلاث، فرحتنا فيكم ما بتنوصف”.

وقالت: “رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة . الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير”.

 

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ويوم السابع عشر من اب/اغسطس 2022، أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

 

المصدرمجلة جمالكِ - انستغرام - bbc - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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