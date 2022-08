ماركا: كاسيميرو يُوافق على عرض مانشستر يونايتد المغري

وطن – كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن موافقة النجم البرازيلي المخضرم كاسيميرو 30 عاماً، لاعب وسط ريال مدريد، على العرض المغري للذهاب إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الإسبانية، بأن نجم الريال كاسميرو من المتوقع أن يخضع للفحص الطبي خلال الأيام القليلة القادمة، وهو آخر فحص من أجل الانتقال إلى مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر) في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، في تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع ( تويتر)، ” مانشستر يونايتد سيقدم عرضاً بشكل رسمي إلى ريال مدريد لإتمام صفقة التعاقد مع كاسيميرو ب60 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين إضافية”.

Manchester United will send official bid for Casemiro tonight in order to close the deal on Friday. €60m fee, €10m add-ons – so Real Madrid are expected to accept in the next hours. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC

Man Utd offering contract valid until June 2026 plus option for further season. pic.twitter.com/E6kKvKK1Q3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2022