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رياضة

ماركا: كاسيميرو يُوافق على عرض مانشستر يونايتد المغري

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كاسيميرو يوافق على عرض مانسشتر يونايتد المغري watanserb.com
ماركا تكشف قيمة عرض مانشستر يونايتد للتوقيع مع كاسيميرو
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وطن – كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن موافقة النجم البرازيلي المخضرم كاسيميرو 30 عاماً، لاعب وسط ريال مدريد، على العرض المغري للذهاب إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الإسبانية، بأن نجم الريال كاسميرو من المتوقع أن يخضع للفحص الطبي خلال الأيام القليلة القادمة، وهو آخر فحص من أجل الانتقال إلى مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر) في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

صفقة مانشستر يونايتد مع كاسيميرو

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، في تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع ( تويتر)، ” مانشستر يونايتد سيقدم عرضاً بشكل رسمي إلى ريال مدريد لإتمام صفقة التعاقد مع كاسيميرو ب60 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين إضافية”.

كما وأضاف رومانو، ” سيكون عقد كاسميرو في حال قدومه إلى اليونايتد، ساري المفعول. حتى يونيو/ حزيران 2026، إلى جانب التجديد لموسم آخر إضافي”.

وتوافق حديث الإيطالي فابريزيو رومانو، مع حديث صحيفة ماركا الإسبانية، بشأن قرب إتمام صفقة انتقال كاسيميرو إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف لتدعيم خط وسط الميدان بعد رحيل الفرنسي بول بوغبا عن الفريق هذا الصيف.

ألقاب كاسميرو مع ريال مدريد

وتوج نجم منتخب السامبا البرازيلي كاسيميرو مع الفريق الملكي الأبيض. منذ قدومه في صيف عام 2013، من صفوف نادي ساو باولو، ب18 لقباً على الصعيد المحلي والقاري.

وكان من أبرز تلك الألقاب الذي توج بها كاسيمرو مع ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا 5 مرات. ولقب الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكذلك كأس العالم للأندية 3 مرات وغيرها.

كما ويعد كاسيميرو ثاني اللاعبين البرازيليين الأقرب للرحيل عن الفريق الملكي في سوق الميركاتو الحالي، بعد رحيل مواطنه صاحب الرقم القياسي مع الريال مارسيليو. بعد انتهاء عقده الموسم المنصرم، وسط المؤشرات التي تتحدث عن الاستغناء عن خدمات مواطنه الآخر ماريانو دياز.

كما ومن الجدير بالذكر، بأن عقد البرازيلي كاسيميرو مع نادي ريال مدريد ( الميرينغي)، سينتهي في صيف عام 2025.

المصدروطن + ماركا +فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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