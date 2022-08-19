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فيديو موكب خطوبة الأمير الحسين على رجوة آل سيف.. سيارات فارهة وإخلاء تام للمنطقة!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
خطوبة الأمير الحسين watanserb.com
لحظة وصول الموكب الملكي لمنزل رجوة آل سيف يوم خطبتها على الأمير الحسين بن عبدالله
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الموكب الملكي لمنزل رجوة بنت خالد آل سيف يوم خطبتها على ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد حضر الملك الأردني عبدالله الثاني والملكة رانيا والأمير الحسين ومن رافقهم في موكب تجاوزت عدد سياراته الفاخرة الـ 30 سيارة.

وحضر الأمير الحسين ومن معه لمنزل العروس بسيارات فخمة تنوعت بين “مرسيدس و بي أم دبليو، وكاديلاك”.

وبحسب الفيديو فقد تقدم الموكب عدد من سيارات الشرطة السعودية، في حين أظهر الفيديو أنه تم إخلاء المنطقة التي يتواجد فيها منزل العروس من المارة.

فيديوهات توثق مشاهد مؤثرة من الخطوبة

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وُصفت بأنها مؤثرة، تُظهر مدى تأثر رجوة آل سيف خلال مراسم خطوبتها.

كما وثق مقطع فيديو، تم تداوله بقوة، الأمير الحسين وهو يقبل رأس والده الملك عبدالله الثاني.

ومنذ إعلان الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير “الحسين” على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، تصدر اسم العروس محركات البحث لمعرفة تفاصيل جديدة عنها.

علاقة قرابة بين رجوة بنت خالد والملك سلمان

وبالرغم من التفاصيل التي تم نشرها عنها، إلا ان مغردين أشاروا إلى علاقة قرابة تربط عائلة العروس بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أحد المغردين خلال النقاشات على موقع التدوين المصغر “تويتر” تحدث عن هوية العروس وعائلتها، وقال إنهم “أخوال” الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بحسب هذا المصدر، فوالد العروس “خالد بن مساعد هو رئيس مجلس إدارة أكبر شركة مقاولات هندسية بالسعودية (شركة السيف للمقاولات الهندسية)، وابنته “العروس” خريجة هندسة معمارية من الولايات المتحدة الامريكية.

وعائلة “آل سيف” تعود في الأساس إلى قبيلة “سبيع”، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

من هي رجوة بنت خالد آل سيف؟

خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة خالد آل سيف، ولدت في العاصمة السعودية الرياض، في 28 نيسان/ أبريل 1994، وهي الشقيقة الصغرى لأخوتها فيصل ونايف ودانا.

تلقت رجوة آل سيف، دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، قبل أن تكمل دراساتها العليا في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ”سيراكيوز“ في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا هو ثاني ارتباط ملكي أردني بالأسر السعودية في السنوات الأخيرة، بعد زواج الأمير هاشم بن الحسين من الشابة السعودية فهدة محمد أبو نيان عام 2006.

يشار إلى ان خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، تأتي بعد شهر تقريباً من إعلان خطوبة شقيقته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على رجل الأعمال الشاب جميل ألكساندر.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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