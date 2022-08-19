فيديو موكب خطوبة الأمير الحسين على رجوة آل سيف.. سيارات فارهة وإخلاء تام للمنطقة!

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الموكب الملكي لمنزل رجوة بنت خالد آل سيف يوم خطبتها على ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد حضر الملك الأردني عبدالله الثاني والملكة رانيا والأمير الحسين ومن رافقهم في موكب تجاوزت عدد سياراته الفاخرة الـ 30 سيارة.

وحضر الأمير الحسين ومن معه لمنزل العروس بسيارات فخمة تنوعت بين “مرسيدس و بي أم دبليو، وكاديلاك”.

وبحسب الفيديو فقد تقدم الموكب عدد من سيارات الشرطة السعودية، في حين أظهر الفيديو أنه تم إخلاء المنطقة التي يتواجد فيها منزل العروس من المارة.

🇸🇦🇯🇴

خطوبة الأمير الحسين ابن عبدالله

ولي العهد في المملكة الاردنية

الهاشمية

موكب الملك عبدالله ابن الحسين

إلى منزل والد العروسة في

المملكة العربية السعودية pic.twitter.com/H78d3ip7YX — عمر الكردي _ أبو خالد (@al_Buraki1914) August 19, 2022

فيديوهات توثق مشاهد مؤثرة من الخطوبة

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وُصفت بأنها مؤثرة، تُظهر مدى تأثر رجوة آل سيف خلال مراسم خطوبتها.

عجزت اتخطي هاللحظه اوفي حبيب للبنت ابوها💔💔 pic.twitter.com/qqXmWs0QEg — وتــ الحنين ـــــر MBS (@b_1101) August 18, 2022

كما وثق مقطع فيديو، تم تداوله بقوة، الأمير الحسين وهو يقبل رأس والده الملك عبدالله الثاني.

اللهم بارك لهما وبارك عليهما

وأجمع بينهما في خير

تهانينا المباركة

لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

خطوبته من الآنسة #رجوة_آل_سيف #ولي_عهد_الاردن#خطوبة_ولي_العهد_الاردني#الاردن #السعودية 🇯🇴🤍🇸🇦 pic.twitter.com/PPgitlqkdy — أبو شيهانة (@eyass4u) August 18, 2022

ومنذ إعلان الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير “الحسين” على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، تصدر اسم العروس محركات البحث لمعرفة تفاصيل جديدة عنها.

علاقة قرابة بين رجوة بنت خالد والملك سلمان

وبالرغم من التفاصيل التي تم نشرها عنها، إلا ان مغردين أشاروا إلى علاقة قرابة تربط عائلة العروس بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أحد المغردين خلال النقاشات على موقع التدوين المصغر “تويتر” تحدث عن هوية العروس وعائلتها، وقال إنهم “أخوال” الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بحسب هذا المصدر، فوالد العروس “خالد بن مساعد هو رئيس مجلس إدارة أكبر شركة مقاولات هندسية بالسعودية (شركة السيف للمقاولات الهندسية)، وابنته “العروس” خريجة هندسة معمارية من الولايات المتحدة الامريكية.

وعائلة “آل سيف” تعود في الأساس إلى قبيلة “سبيع”، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

من هي رجوة بنت خالد آل سيف؟

خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة خالد آل سيف، ولدت في العاصمة السعودية الرياض، في 28 نيسان/ أبريل 1994، وهي الشقيقة الصغرى لأخوتها فيصل ونايف ودانا.

تلقت رجوة آل سيف، دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، قبل أن تكمل دراساتها العليا في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ”سيراكيوز“ في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا هو ثاني ارتباط ملكي أردني بالأسر السعودية في السنوات الأخيرة، بعد زواج الأمير هاشم بن الحسين من الشابة السعودية فهدة محمد أبو نيان عام 2006.

يشار إلى ان خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، تأتي بعد شهر تقريباً من إعلان خطوبة شقيقته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على رجل الأعمال الشاب جميل ألكساندر.