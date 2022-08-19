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الهدهد

سلطنة عُمان تصدم إسرائيل بهذا القرار الحاسم!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فتح الأجواء العمانية watanserb.com
سلطنة عمان ترفض فتح أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية
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وطن – كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن رفض سلطنة عمان فتح أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية لتقصير مسافة الرحلات مع شرق آسيا على غرار ما فعلت السعودية مؤخرا.

ووفقا للصحيفة، فقد كان تأمين مثل هذا المرور سيسمح لإسرائيل بخفض أوقات الرحلات إلى دول الشرق الأقصى، ناقلة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين زعمه: “زادت إيران الضغوط والتهديدات بشكل كبير على دول الخليج لعدم اتخاذ أي إجراءات تطبيع مع إسرائيل”.

الصحيفة تزعم أن قرار السلطنة بسبب ضغوط إيرانية

وزعمت الصحيفة أنها “علمت إسرائيل أن سلطنة عمان رفضت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية بسبب ضغوط إيران.”

وبحسب الصحيفة، توقع مسؤول أن تكون الموافقة من سلطنة عمان مجرد إجراء شكلي، مشيرة إلى انه في الأسبوع الماضي فقط ، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة العال للطيران دينا بن تل إن الإذن بالتحليق فوق عمان كان متوقعًا “في غضون أيام”.

العال الإسرائيلية تلقت موافقة سعودية رسمية

وكانت شركة الطيران ، إلى جانب شركات إسرائيلية أخرى ، قد تلقت بالفعل الموافقة على الطيران فوق المملكة العربية السعودية.

فتح الاجواء السعودية لاسرائيل

ونقلت الصحيفة عن الدكتور يوئيل غوزانسكا ، زميل باحث كبير في معهد دراسات الأمن القومي زعمه أنه “زادت إيران بشكل كبير من ضغطها وتهديداتها على دول الخليج بعدم اتخاذ أي إجراءات تطبيع مع إسرائيل”.
تقارب دول الخليج مع إيران

ومنذ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو ، أعربت دول الخليج عن استعدادها لتجديد العلاقات مع إيران على الرغم من التهديد.

وفي الآونة الأخيرة فقط ، عينت الكويت أول سفير لها في طهران منذ أكثر من ست سنوات ، وكانت هناك تقارير عن انفراج في العلاقات الإيرانية السعودية، في حين أعلنت الإمارات على لسان المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنو قرقاش عن قرب تعيين أبو ظبي سفيرا لها في طهران.

زيارة نتنياهو لسلطنة عمان

يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول من 2018، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “بنيامين نتنياهو”، بزيارة رسمية لمسقط التقى خلالها بالسلطان الراحل “قابوس بن سعيد“، في زيارة هي الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع منذ العام 1996.

زيارة نتنياهو لسلطنة عمان

ورغم ذلك، ترفض مسقط الانضمام لاتفاقيات التطبيع الإبراهيمية، مع إسرائيل، رغم توقيع جيرانها الإمارات والبحرين عليها.

المصدرإسرائيل اليوم
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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