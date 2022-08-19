سلطنة عُمان تصدم إسرائيل بهذا القرار الحاسم!

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وطن – كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن رفض سلطنة عمان فتح أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية لتقصير مسافة الرحلات مع شرق آسيا على غرار ما فعلت السعودية مؤخرا.

ووفقا للصحيفة، فقد كان تأمين مثل هذا المرور سيسمح لإسرائيل بخفض أوقات الرحلات إلى دول الشرق الأقصى، ناقلة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين زعمه: “زادت إيران الضغوط والتهديدات بشكل كبير على دول الخليج لعدم اتخاذ أي إجراءات تطبيع مع إسرائيل”.

الصحيفة تزعم أن قرار السلطنة بسبب ضغوط إيرانية

وزعمت الصحيفة أنها “علمت إسرائيل أن سلطنة عمان رفضت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية بسبب ضغوط إيران.”

وبحسب الصحيفة، توقع مسؤول أن تكون الموافقة من سلطنة عمان مجرد إجراء شكلي، مشيرة إلى انه في الأسبوع الماضي فقط ، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة العال للطيران دينا بن تل إن الإذن بالتحليق فوق عمان كان متوقعًا “في غضون أيام”.

العال الإسرائيلية تلقت موافقة سعودية رسمية

وكانت شركة الطيران ، إلى جانب شركات إسرائيلية أخرى ، قد تلقت بالفعل الموافقة على الطيران فوق المملكة العربية السعودية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور يوئيل غوزانسكا ، زميل باحث كبير في معهد دراسات الأمن القومي زعمه أنه “زادت إيران بشكل كبير من ضغطها وتهديداتها على دول الخليج بعدم اتخاذ أي إجراءات تطبيع مع إسرائيل”.

تقارب دول الخليج مع إيران

ومنذ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو ، أعربت دول الخليج عن استعدادها لتجديد العلاقات مع إيران على الرغم من التهديد.

وفي الآونة الأخيرة فقط ، عينت الكويت أول سفير لها في طهران منذ أكثر من ست سنوات ، وكانت هناك تقارير عن انفراج في العلاقات الإيرانية السعودية، في حين أعلنت الإمارات على لسان المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنو قرقاش عن قرب تعيين أبو ظبي سفيرا لها في طهران.

زيارة نتنياهو لسلطنة عمان

يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول من 2018، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “بنيامين نتنياهو”، بزيارة رسمية لمسقط التقى خلالها بالسلطان الراحل “قابوس بن سعيد“، في زيارة هي الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع منذ العام 1996.

ورغم ذلك، ترفض مسقط الانضمام لاتفاقيات التطبيع الإبراهيمية، مع إسرائيل، رغم توقيع جيرانها الإمارات والبحرين عليها.