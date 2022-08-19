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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 20 أغسطس 2022.. انخفاض جديد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الذهب في سلطنة عمان watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان
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وطن- شهد سعر الذهب في سلـطنة عمان اليوم السبت 20 أغسطس 2022، انخفاضاً طفيفا وجديدا في مختلِف الأعيرة التي يتمُّ التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 21.63 ريالاً للجرام، ما يعادل 56.23 دولاراً.
بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 19.83 ريالاً للجرام، ما يعادل 51.54 دولاراً.

وبلغ سعــر الذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 18.93 ريالاً بما يعادل 49.20 دولاراً، فيما جاء عيار 18 عند 16.23 ريالاً، أي ما يعادل 42.17 دولاراً.

وبلغ سـعر عيار 14 لأسعـار الـذهب في سلطنة عمان 12.62 ريالاً بما يعادل 32.80 دولاراً، بينما عيار 12 بلغ 10.82 ريالاً بما يعادل 28.11 دولاراً.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة 672.82 ريالاً بما يعادل 1,749 دولاراً، وسعـر الجنيه الذهب 151.44 ريالاً بما يعادل 393.59 دولاراً.

أما ســعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 21,634 ريالاً بما يعادل 56,225 دولاراً.
يُشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصدٍ لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وشهِدت أسواق الذهب العالمية خلال النصف الثاني من (2022) خسائرَ حادّة خاصة مع بداية شهر يوليو، حيث واصلت أسعار الذهب انخفاضَها بالقرب من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، لتتداول بشكل متقلب عند مستويات ما بين 1730 إلي 1740 دولاراً للأونصة.

جاء ذلك تأثّراً بالارتفاعات القياسية للدولار الأمريكي، وتحرُّكات البنوك المركزية عالمياً لتشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة، وعلى رأسها( البنك الفيدرالي الأمريكي)، الذي تكثُر الرهانات بشأن قيامه بزيادة قريبة للفائدة بمقدار 75 نقطةَ أساسٍ للمرة الثانية على التوالي بهذا المعدل، والمرة الرابعة منذ بَدْء دورة التشديد.

وكانت عقود الذهب قد سجّلت تراجُعاً بلغ 2.2% خلال شهر يونيو، مع تحقيق خسائر بنحو 7.7% خلال الربع الثاني من هذا العام، وبنسبة 1.6% منذ بداية العام.
أما في النصف الأول من 2022 فقد سجّل الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.6% فقط بحسب ما أظهرته بيانات مجلس الذهب العالمي

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022.. انخفاض جديد

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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