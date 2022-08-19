زهراء فارس .. فنانة تونسية بإطلالة ورقص فاضح يثير ضجة واسعة! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – بعد الضجة التي أشعلتها الفنانة التونسية أمينة فاخت، بسبب إطلالتها الفاضحة والإيحاءات الجنسية، والرقص الجريء، الذي أدته أثناء مشاركتها في حفل أحيته بمحافظة قفصة التونسية، تعرّضت الفنانة زهراء فارس لموجة انتقادات هي الأخرى بسبب إطلالة جريئة في حفل فنيّ أحيته مؤخراً.

وأطلّت زهراء فارس على المسرح خلال المهرجان الدولي للفخار بقلالة، بفستان يكشف ساقيها بطريقة جريئة، وقد أدّت رقصاتٍ مثيرة أمام الحضور، بينما شاركها إحياء الحفل فرقة شعبية .

View this post on Instagram A post shared by Zahra fares | زهراء فارس (@zahra_fares_officiel)

وعبّر متابعون للفنانة التونسية عن عدم رضاهم على إطلالتها، فشبهها أحدهم بالفنانة اللبنانية ميريام فارس، وقال: “مريام فارس متع تونس”. وشاركه الرأي آخر فكتب: “في بالها تشبه لمريام فارس مسمية روحها زهرة فارس”.

وفي سياقٍ آخر، نشرت زهراء فارس، في شهر فبراير الماضي، على قناتها في يوتيوب، كليب أغنيتها “لولا لولا”، وحظي منذ لحظة طرحه حتى الآن بأكثر من مليون و700 ألف مشاهدة .

جديرٌ بالذّكر أن الفنانة التونسية أمينة فاخت، تعرّضت لهجوم عنيف من قبل المغرّدين التونسيين، بعد مشاركتها في حفل أحيته ليلة الأحد من الأسبوع الماضي، في قفصة.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أمينة فاخت، في الحفل، حيث تظهر فيه بملابس جريئة، ناهيك عن قيامها بالرقص، وافتعال حركات بها إيحاءات جنسية، حيث اتهمها البعض بتعرية صدرها، ولعق يدها بطريقة اعتبروها “إباحية”، وهو ما عبّر الجمهور عن غضبهم منه.