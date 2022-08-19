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حياتنا

زهراء فارس .. فنانة تونسية بإطلالة ورقص فاضح يثير ضجة واسعة! (شاهد)

شبهها متابعون بالفنانة اللبنانية ميريام فارس!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
زهراء فارس watanserb.com
زهراء فارس
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وطن – بعد الضجة التي أشعلتها الفنانة التونسية أمينة فاخت، بسبب إطلالتها الفاضحة والإيحاءات الجنسية، والرقص الجريء، الذي أدته أثناء مشاركتها في حفل أحيته بمحافظة قفصة التونسية، تعرّضت الفنانة زهراء فارس لموجة انتقادات هي الأخرى بسبب إطلالة جريئة في حفل فنيّ أحيته مؤخراً.

وأطلّت زهراء فارس على المسرح خلال المهرجان الدولي للفخار بقلالة، بفستان يكشف ساقيها بطريقة جريئة، وقد أدّت رقصاتٍ مثيرة أمام الحضور، بينما شاركها إحياء الحفل فرقة شعبية .

وعبّر متابعون للفنانة التونسية عن عدم رضاهم على إطلالتها، فشبهها أحدهم بالفنانة اللبنانية ميريام فارس، وقال: “مريام فارس متع تونس”. وشاركه الرأي آخر فكتب: “في بالها تشبه لمريام فارس مسمية روحها زهرة فارس”.

وفي سياقٍ آخر، نشرت زهراء فارس، في شهر فبراير الماضي، على قناتها في يوتيوب، كليب أغنيتها “لولا لولا”، وحظي منذ لحظة طرحه حتى الآن بأكثر من مليون و700 ألف مشاهدة .

جديرٌ بالذّكر أن الفنانة التونسية أمينة فاخت، تعرّضت لهجوم عنيف من قبل المغرّدين التونسيين، بعد مشاركتها في حفل أحيته ليلة الأحد من الأسبوع الماضي، في قفصة.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أمينة فاخت، في الحفل، حيث تظهر فيه بملابس جريئة، ناهيك عن قيامها بالرقص، وافتعال حركات بها إيحاءات جنسية، حيث اتهمها البعض بتعرية صدرها، ولعق يدها بطريقة اعتبروها “إباحية”، وهو ما عبّر الجمهور عن غضبهم منه.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل الإجتماعي
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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