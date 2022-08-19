خليفة المعمري.. وسم يشعل “تويتر” في سلطنة عمان عقب تداول فيديوهات شاذة.. ما القصة؟

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وطن – انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار استياء وغضب المغردين العمانيين، عقب ظهور الطباخ الإماراتي المثير للجدل خالد حرية وهو يقوم بتوزيع مبالغ مالية على الأطفال والعامة أثناء تواجده في ظفار.

واعتبر المغردون العمانيون بأن هذا التصرف لا يليق قطعا بالعمانيين، منتقدين السلطات المعنية بسبب سماحها بمثل هذا الامر.

#خالد_حريه

المباديء والقيم لا تشترى ولا تُباع، فإن كان حرية يظن بأن كسب الود والحب بتوزيع () ريالات على الأطفال وبعض المتسولين،فتلك غاية سرعان ما يبطل مفعولها، وأبناء عمان الأوفياء، لديهم من الكرامة والعزة، إلا من خُدع من الأطفال الذين لا يُسألون عما حدث، بينما لا عزاء لذويهم! pic.twitter.com/6bRLglMwKj — سالم السالمي (@salimalsalmi3) August 18, 2022

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، ظهر خالد حرية وهو يقوم بتوزيع الأموال على الأطفال وبعض الأشخاص اخلال الاحتفال بما يعرف بخريف ظفار، في حين ظهر برفقته السنابي الإماراتي المشهور خليفة المعمري.

وعقب تداول الفيديو والانتقادات التي طالته، شن المشهور الإماراتي خليفة المعمري هجوما عنيفا على المنتقدين للفيديو، كما حرض على المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي الذي هاجم تواجد خالد حرية ورفاقه في ظفار وقيامهم بأداء أغاني “مايعة” وتهمهم بالشذوذ.

غضب على مواقع التواصل من هجوم خليفة المعمري

وفي هذا السياق، دشن الناشطون على موقع التدوين المصغر وسم بعنوان: “خليفة المعمري” شنوا فيه هجوما عنيفا عليه، مستذكرين مقولة مخلدة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد أكد فيها بأن المواطن العماني ليس “محل تسلية” للسائحين.

وقال المغرد “أحمد بن علي المعمري” مرفقا بتعليقه نصا لمقولة السلطان الراحل قابوس بن سعيد:” لقد جاء الحق وزهق الباطل؛؛ لنا في السلطان الراحل -رحمة الله عليه يارب-منهج واقتداء بسيرته العطرة وكلماته الحكيمة.”

لقد جاء الحق وزهق الباطل؛؛ لنا في السلطان الراحل -رحمة الله عليه يارب-منهج واقتداء بسيرته العطرة وكلماته الحكيمة.#خليفه_المعمري pic.twitter.com/d2ZyIc3mzg — أحمد بن علي المعمري (@ahmedali55729) August 19, 2022

ودافع المغرد “أحمد مخملي” عن خليل البلوشي، قائلا:”بكل فخر وعز وشموخ نفتخر بمثل هذا الشخص العماني الأصيل خليل البلوشي والاصيل يبقى اصيل حتى ولو تجنس اكثر من جنسية”.

بكل فخر وعز وشموخ نفتخر بمثل هذا الشخص العماني الأصيل #خليل_البلوشي

والاصيل يبقى اصيل حتى ولو تجنس اكثر من جنسية #خليفة_المعمري #خالد_حرية pic.twitter.com/X44xlgYTjR — احمد$🇴🇲♥️مخملي 🤍 (@ahmd_kshwb) August 19, 2022

من جانبه، اكد المغرد “فهد الفهدي” على أنه “تم تطهير المكان..وقال السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه: “لن نصل بالاعتماد على السياحة درجه وضع شعبنا في محل تسلية للسائح” •• كفو على الجهات المختصة، وكفو خليل البلوشي”.

🚩 تم تطهير المكان 👍🏽

وقال السلطان #قابوس_بن_سعيد طيب الله ثراه:

"لن نصل بالاعتماد على السياحة درجه وضع شعبنا في محل تسلية للسائح"

••

كفو على الجهات المختصة، وكفو #خليل_البلوشي #خريف_صلاله_٢٠٢٢

••

😂😂 #خالد_حرية و #خليفة_المعمري pic.twitter.com/GoaxTh7sMI — م.فهد الفهدي🇴🇲 (@nooroman77) August 19, 2022

من جانبه، طالب المغرد “ياسر الرواس” من شرطة عمن السلطانية والإدعاء العام “التحقيق مع خليفه المعمري خالد حريه لن الموضوع الحاصل احد منعطف اكبر منهم وزرع فتنه تفرقه وتصرفات لا نقبلها في سلطنة عمان العز”.

يرجى من الجهات @oman_pp @RoyalOmanPolice التحقيق مع #خليفه_المعمري #خالد_حريه لن الموضوع الحاصل احد منعطف اكبر منهم وزرع فتنه تفرقه وتصرفات لا نقبلها في سلطنة عمان العز 🇴🇲 — ياسر الرواس Ⓜ (@YasirALrawas) August 19, 2022

خليل البلوشي يعلق على انتشار فيديوهات لشواذ في صلالة

وكان المعلق الرياضي العماني الشهير خليل البلوشي، قد نشر قبل أيام لقطات تُظهر تجمع مجموعة من الشواذ جنسياً في مدينة صلالة.

وقال البلوشي، في فيديو انتشر بموقع انستجرام: “أين أنتم من هذا التجمع اليومي في صلالة .. أين أنتم مما يحدث في هذا المكان.. دق طبول.. وأغاني لكلمات مايعة وناس لا يبتون للفطرة الإنسانية ولا للدين بأي صلة .. مجموعة مثليين يجتمعون في هذا المكان”.

وأضاف: “للأسف فيه ناس يقولك حامد برقية بيروج للسياحة العمانية أفضل من السياحة العمانية أفضل من وزارة السياحة.. فيه ناس ممن انتقدوا موضوع السياج بيقولك دع الخلق للخالق وما ضرونا بشيء.. كيف ذلك”.

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رد خالد حرية

كما كان خالد حرية قد رد على الانتقادات التي طالته من قبل المغردين، واصفا إياهم بالكلاب النابحة، معربا عن عدم اهتمامه إطلاقا بكل ما يقال عنه.