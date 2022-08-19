الرئيسيةالهدهدخليفة المعمري.. وسم يشعل "تويتر" في سلطنة عمان عقب تداول فيديوهات شاذة.....
الهدهد

خليفة المعمري.. وسم يشعل “تويتر” في سلطنة عمان عقب تداول فيديوهات شاذة.. ما القصة؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
خالد حرية watanserb.com
الطباخ الإماراتي المثير للجدل خالد حرية
- Advertisement -

وطن – انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار استياء وغضب المغردين العمانيين، عقب ظهور الطباخ الإماراتي المثير للجدل خالد حرية وهو يقوم بتوزيع مبالغ مالية على الأطفال والعامة أثناء تواجده في ظفار.

واعتبر المغردون العمانيون بأن هذا التصرف لا يليق قطعا بالعمانيين، منتقدين السلطات المعنية بسبب سماحها بمثل هذا الامر.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، ظهر خالد حرية وهو يقوم بتوزيع الأموال على الأطفال وبعض الأشخاص اخلال الاحتفال بما يعرف بخريف ظفار، في حين ظهر برفقته السنابي الإماراتي المشهور خليفة المعمري.

وعقب تداول الفيديو والانتقادات التي طالته، شن المشهور الإماراتي خليفة المعمري هجوما عنيفا على المنتقدين للفيديو، كما حرض على المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي الذي هاجم تواجد خالد حرية ورفاقه في ظفار وقيامهم بأداء أغاني “مايعة” وتهمهم بالشذوذ.

غضب على مواقع التواصل من هجوم خليفة المعمري

وفي هذا السياق، دشن الناشطون على موقع التدوين المصغر وسم بعنوان: “خليفة المعمري” شنوا فيه هجوما عنيفا عليه، مستذكرين مقولة مخلدة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد أكد فيها بأن المواطن العماني ليس “محل تسلية” للسائحين.

وقال المغرد “أحمد بن علي المعمري” مرفقا بتعليقه نصا لمقولة السلطان الراحل قابوس بن سعيد:” لقد جاء الحق وزهق الباطل؛؛ لنا في السلطان الراحل -رحمة الله عليه يارب-منهج واقتداء بسيرته العطرة وكلماته الحكيمة.”

ودافع المغرد “أحمد مخملي” عن خليل البلوشي، قائلا:”بكل فخر وعز وشموخ نفتخر بمثل هذا الشخص العماني الأصيل خليل البلوشي والاصيل يبقى اصيل حتى ولو تجنس اكثر من جنسية”.

من جانبه، اكد المغرد “فهد الفهدي” على أنه “تم تطهير المكان..وقال السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه: “لن نصل بالاعتماد على السياحة درجه وضع شعبنا في محل تسلية للسائح” •• كفو على الجهات المختصة، وكفو خليل البلوشي”.

من جانبه، طالب المغرد “ياسر الرواس” من شرطة عمن السلطانية والإدعاء العام “التحقيق مع خليفه المعمري خالد حريه لن الموضوع الحاصل احد منعطف اكبر منهم وزرع فتنه تفرقه وتصرفات لا نقبلها في سلطنة عمان العز”.

خليل البلوشي يعلق على انتشار فيديوهات لشواذ في صلالة

وكان المعلق الرياضي العماني الشهير خليل البلوشي، قد نشر قبل أيام لقطات تُظهر تجمع مجموعة من الشواذ جنسياً في مدينة صلالة.

وقال البلوشي، في فيديو انتشر بموقع انستجرام: “أين أنتم من هذا التجمع اليومي في صلالة .. أين أنتم مما يحدث في هذا المكان.. دق طبول.. وأغاني لكلمات مايعة وناس لا يبتون للفطرة الإنسانية ولا للدين بأي صلة .. مجموعة مثليين يجتمعون في هذا المكان”.

وأضاف: “للأسف فيه ناس يقولك حامد برقية بيروج للسياحة العمانية أفضل من السياحة العمانية أفضل من وزارة السياحة.. فيه ناس ممن انتقدوا موضوع السياج بيقولك دع الخلق للخالق وما ضرونا بشيء.. كيف ذلك”.

رد خالد حرية

كما كان خالد حرية قد رد على الانتقادات التي طالته من قبل المغردين، واصفا إياهم بالكلاب النابحة، معربا عن عدم اهتمامه إطلاقا بكل ما يقال عنه.

المصدروطن - رصد تويتر + انستغرام
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

سلطنة عُمان تصدم إسرائيل بهذا القرار الحاسم!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022.. انخفاض جديد

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022.. انخفاض محدود

اقتصاد

دول عربية بينها السعودية وعمان تفتح أبوابها أمام استثمارات الطاقة الإسرائيلية

الهدهد

شواذ جنسياً يتجمعون يومياً في صلالة العمانية.. وتعليق ناري من خليل البلوشي (فيديو)

الهدهد

تعليق مثير من رجل أعمال إماراتي على رفع “فيتش” تصنيف سلطنة عمان إلى BB

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. انخفاضٌ جديد

تقارير

“فيتش” تبشّر العمانيين وهذا ما توقعتْه لاقتصاد سلطنة عمان

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022.. انخفاض محدود

الهدهد

أسرة عمانية تتعرّض لخطر كبير في مومباي بالهند وبيان عاجل من القنصلية

الهدهد

هجومُ( كاتب) على العلامة نور الدين السالمي يثير حفيظة العمانيين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

فيديو موكب خطوبة الأمير الحسين على رجوة آل سيف.. سيارات فارهة وإخلاء تام للمنطقة!

الجفاف يُظهر السفن الغارقة منذ الحرب العالمية الثانية في نهر الدانوب (صور صادمة)

ما علاقة ما ارتدته رجوة آل سيف بما ارتدته كيت ميدلتون يوم خطبتها قبل 12 عاماً! (صور)

صور جثامين ضحايا الحرائق في الجزائر تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي!

هآرتس: القاهرة غاضبة بعد أن وضعت إسرائيل إصبعا في عين السيسي!

السودان.. ارتفاع جنوني وغير مسبوق لسعر الدولار في السوق السوداء!!

رجوة آل سيف.. رد سعودي رسمي على تعيين خطيبة الأمير الحسين سفيرة للمملكة في الأردن!

هل تورطت الجزائر في فضيحة الدبلوماسيين المغاربة مع المومسات الكولومبيات؟!

احذر منها..تطبيقات شائعة على “أندرويد” ينبغي حذفها على الفور

سلطنة عُمان تصدم إسرائيل بهذا القرار الحاسم!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا