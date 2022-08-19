تفاصيل اتهام عبد الله رشدي باغتصاب وهتك عرض سيدة في “شقة صاحبه”.. وأول رد من الداعية الشهير

- Advertisement -

وطن- تصدر الداعية المصري الشهير عبد الله رشدي، “التريند” على مدار الساعات الماضية، بعد اتهامه من قِبل سيدة قالت – وفق روايتها – إنه اغتصبها وهتك عرضها.

لم تقدم من تُزعَم أنها الضحية معلومات مفصلة عن هويتها، لكنها قالت إنها تدعى جيهان، وهي من بلد عربي وتقيم في دولة عربية، ووصفت نفسها بأنها ضحية من ضحايا عبد الله رشدي.

“جيهان” روت القصة من حساب يحمل اسم “جيجي”، إن بداية تواصلها من رشدي كان سؤاله عن استشارة دينية بخصوص مقربين منها، وظل هناك تواصل بينهما لمتابعة الأمر لحين إنهائه بالفعل.

وأضافت: “بدأت أعجب بيه وطلب مني إني أقابله في مصر عشان نتعرف أكتر واتفقنا أنه لو تم التوافق هنتجوز بشكل رسمي”.

وتابعت: “اتفقنا نعمل عقد شرعي عشان بس لو تواجدنا مع بعض أو سلمنا على بعض أو اتكلمنا في حاجة خصوصية وكل التفاصيل دي تبقي حلال، بس شرطت أنه ما يتعرضليش ولا يلمسني وعاهدني أنه مش هيلمسني وبعدها مشيت في إجراءات السفر ونزلت مصر واستقبلني في المطار كنت حاجزة شقة ومعاد إخلاء الشقة دي عارض اليوم اللي نزلت فيه فكلم حد من أصحابه وأخد منه مفاتيح الشقة اللي تخص صديقه في العبور عشان أقعد فيها”.

وأكملت: “لما روحت هناك كلم حد من أصحابه جمعله شقه في العبور ولما روحت هناك قالي هقعد بس معاكي خمس دقايق نرتاح من المشوار”.

وذكرت السيدة: “أنا بحكم إني عايشه أي أوروبا والمجتمعات الغربية مفيهاش خوف في المواقف اللي زي ذي فقولت أكيد مش هيعمل حاجة في الخمس دقايق دول وهو رجل دين أكيد بيخاف ربنا”.

ومضت تقول: “عمل هو الاتفاق بشكل شفوي بدون أي ورق واتصل باتنين شهود مشايخ دكاترة في جامعة الأزهر دكتور أحمد البصيلي دكتور بجامعة الأزهر ودكتور آخر اسمه أحمد بس لا اتذكر اللقب شهدوا على الاتفاق بشكل شفوي بردو وأنا أكدت عليه أنه مينفعش يلمسني”.

وأكملت: “إحنا عملناه فقط عشان الحرمانية على حسب كلامه وبعد ما تم العقد خالف العهد ده وتعدي عليا بدون موافقتي وبعد محاولات كتير إهانة وهتك عرض عرفت اخلص من تعديه عليا إلى كان بكل عنف وسادية”.

وقالت: “بعدها فضلنا على تواصل من بعيد عشان أذيته ليا وبعدها اعتذر وقال إن مكنش قصده يعمل كده ورضاني وصالحني وكان بيقابلني بعدها في مدينة نصر وفي مدينتي وفي الشارع، عشان ده ميحصلش تاني وآخر يوم كان متغير معايا جدا وكان لطيف وقالي إنه متمسك بيا”.

وختمت: “اتفقنا إننا هنكمل في العلاقة عشان نفهم بعض أكتر، ووصلنا لحل إننا هناخد وقت نتعرف فيه على بعض أكتر ومشيت سافرت وسبت مصر وبعدها بكام يوم وبدون أي سبب قالي احنا لازم ننهي الموضوع ده بأي شكل أنا مش فاضيلك وبعدها قالي إنتي من النهاردة انتي حرة اللي هو كده أنتي طالق بس مقالش طالق”.

رد عبد الله رشدي على اتهامه باغتصاب سيدة

عبد الله رشدي لم يلتزم الصمت طويلا، ورد على ذلك قائلا: “وصلني هذا السيناريو الخياليُّ السَّاذَجُ الذي لا يقنعُ به طفلٌ رضيع!”.

وأضاف: “جَرَتْ عادَتُنا أن نترفَّعَ عن مثلِ هذا العبثِ الذي يدل على فشلِ كاتبه في تأليفِه وحيازتِه جائزة أفشل مُلَفِّق في ٢٠٢٢..وجارٍ اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ هذا التشهير بالخيال والباطل”.

وصلني هذا السيناريو الخياليُّ السَّاذَجُ الذي لا يقنعُ به طفلٌ رضيع!

وقد جَرَتْ عادَتُنا أن نترفَّعَ عن مثلِ هذا العبثِ الذي يدل على فشلِ كاتبه في تأليفِه وحيازتِه جائزة أفشل مُلَفِّق في ٢٠٢٢..وجارٍ اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ هذا التشهير بالخيال والباطل. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) August 18, 2022

“جيهان” نشرت أيضا صورا لمحادثات بينها وبين عبد الله رشدي، في محاولة للتأكيد على وجود علاقة تجمع بينهما.

لكن هذه الصور أثارت موجة شكوك، لا سيما أن الاسم الذي ظهر في محادثات الواتساب مدون “عبدلله” بينما رقم الهاتف مدون بـ”عبد الله رشدي”.

ذكر اسم الشيخ أحمد البصيلي الداعية الإسلامي، في الرواية التي ذكرتها “جيهان”، دفعته للرد.

وقال عبر حسابه على موقع “فيسبوك“: “الزج باسمي في أي مهاترات أو معارك شخصية لا علاقة لي بها سيصاحبه فورًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.