بكاء رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن وقبلة على رأس الملك (شاهد)

وطن- لا تزال الأنظار موجهة تجاه خطوبة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على السعودية رجوة آل سيف.

وانتشرت لقطات على موقع “تويتر”، وُصفت بأنها مؤثرة، تُظهر مدى تأثر رجوة آل سيف خلال مراسم خطوبتها.

كما وثق مقطع فيديو، تم تداوله بقوة، الأمير الحسين وهو يقبل رأس والده الملك عبدالله الثاني.

وحظيت تلك اللقطات بتفاعل كبير من قِبل رواد موقع “تويتر”.

وأمس الأول الأربعاء، قالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إنه بحضور الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا العبد الله، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce the engagement of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II to Ms Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, and extends its sincere congratulations on this occasion pic.twitter.com/LRIq61PtRB

— RHC (@RHCJO) August 17, 2022