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بكاء رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن وقبلة على رأس الملك (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
بكاء رجوة آل سيف خطيبة watanserb.com
بكاء رجوة آل سيف خطيبة
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وطن- لا تزال الأنظار موجهة تجاه خطوبة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على السعودية رجوة آل سيف.

وانتشرت لقطات على موقع “تويتر”، وُصفت بأنها مؤثرة، تُظهر مدى تأثر رجوة آل سيف خلال مراسم خطوبتها.

كما وثق مقطع فيديو، تم تداوله بقوة، الأمير الحسين وهو يقبل رأس والده الملك عبدالله الثاني.

وحظيت تلك اللقطات بتفاعل كبير من قِبل رواد موقع “تويتر”.

وأمس الأول الأربعاء، قالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إنه بحضور الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا العبد الله، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، تأتي بعد شهر تقريباً من إعلان خطوبة شقيقته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على رجل الأعمال الشاب جميل ألكساندر.

ومع إعلان الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير “الحسين” على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، تصدر اسم العروس محركات البحث لمعرفة تفاصيل جديدة عنها.

وبالرغم من التفاصيل التي تم نشرها عنها، إلا ان مغردين أشاروا إلى علاقة قرابة تربط عائلة العروس بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أحد المغردين خلال النقاشات على موقع التدوين المصغر “تويتر” تحدث عن هوية العروس وعائلتها، وقال إنهم “أخوال” الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بحسب هذا المصدر، فوالد العروس “خالد بن مساعد هو رئيس مجلس إدارة أكبر شركة مقاولات هندسية بالسعودية (شركة السيف للمقاولات الهندسية)، وابنته “العروس” خريجة هندسة معمارية من الولايات المتحدة الامريكية.

وعائلة “آل سيف” تعود في الأساس إلى قبيلة “سبيع”، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة خالد آل سيف، ولدت في العاصمة السعودية الرياض، في 28 نيسان/ أبريل 1994، وهي الشقيقة الصغرى لأخوتها فيصل ونايف ودانا.

تلقت رجوة آل سيف، دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، قبل أن تكمل دراساتها العليا في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ”سيراكيوز“ في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا هو ثاني ارتباط ملكي أردني بالأسر السعودية في السنوات الأخيرة، بعد زواج الأمير هاشم بن الحسين من الشابة السعودية فهدة محمد أبو نيان عام 2006.

ملك الأردن يحتضن رجوة خالد خطيبة نجله الأمير الحسين ولي العهد (شاهد)

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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