بكاء رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن وقبلة على رأس الملك (شاهد)

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وطن- لا تزال الأنظار موجهة تجاه خطوبة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على السعودية رجوة آل سيف.

وانتشرت لقطات على موقع “تويتر”، وُصفت بأنها مؤثرة، تُظهر مدى تأثر رجوة آل سيف خلال مراسم خطوبتها.

عجزت اتخطي هاللحظه اوفي حبيب للبنت ابوها💔💔 pic.twitter.com/qqXmWs0QEg — وتــ الحنين ـــــر MBS (@b_1101) August 18, 2022

كما وثق مقطع فيديو، تم تداوله بقوة، الأمير الحسين وهو يقبل رأس والده الملك عبدالله الثاني.

اللهم بارك لهما وبارك عليهما

وأجمع بينهما في خير

تهانينا المباركة

لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

خطوبته من الآنسة #رجوة_آل_سيف #ولي_عهد_الاردن#خطوبة_ولي_العهد_الاردني#الاردن #السعودية 🇯🇴🤍🇸🇦 pic.twitter.com/PPgitlqkdy — أبو شيهانة (@eyass4u) August 18, 2022

وحظيت تلك اللقطات بتفاعل كبير من قِبل رواد موقع “تويتر”.

الف الف مبروك لسيدنا ولي العهد الامير الحسين ادامكم الله ذخراً وسنداً لشعبك المحب — فايز شنب (@ShnbFayz) August 19, 2022

ما اجملهما، و ما اروعهما ربي يبارك لهم، لايقين على بعض تبارك الخالق — Khalil Abukabeer (@AbukabeerKhalil) August 19, 2022

الله يبارك لهم ويوفقهم ويرزقهم الذرية الصالحه وبصراحه الامير الحسين بن عبدالله الثاني وجه بشوش ويستاهل كل خير ونحن كسعودين نعتبره نسيب لنا — abu omar (@abuomar21283915) August 19, 2022

وأمس الأول الأربعاء، قالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إنه بحضور الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا العبد الله، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce the engagement of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II to Ms Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, and extends its sincere congratulations on this occasion pic.twitter.com/LRIq61PtRB — RHC (@RHCJO) August 17, 2022

خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، تأتي بعد شهر تقريباً من إعلان خطوبة شقيقته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على رجل الأعمال الشاب جميل ألكساندر.

ومع إعلان الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير “الحسين” على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، تصدر اسم العروس محركات البحث لمعرفة تفاصيل جديدة عنها.

وبالرغم من التفاصيل التي تم نشرها عنها، إلا ان مغردين أشاروا إلى علاقة قرابة تربط عائلة العروس بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أحد المغردين خلال النقاشات على موقع التدوين المصغر “تويتر” تحدث عن هوية العروس وعائلتها، وقال إنهم “أخوال” الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بحسب هذا المصدر، فوالد العروس “خالد بن مساعد هو رئيس مجلس إدارة أكبر شركة مقاولات هندسية بالسعودية (شركة السيف للمقاولات الهندسية)، وابنته “العروس” خريجة هندسة معمارية من الولايات المتحدة الامريكية.

وعائلة “آل سيف” تعود في الأساس إلى قبيلة “سبيع”، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة خالد آل سيف، ولدت في العاصمة السعودية الرياض، في 28 نيسان/ أبريل 1994، وهي الشقيقة الصغرى لأخوتها فيصل ونايف ودانا.

تلقت رجوة آل سيف، دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، قبل أن تكمل دراساتها العليا في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ”سيراكيوز“ في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا هو ثاني ارتباط ملكي أردني بالأسر السعودية في السنوات الأخيرة، بعد زواج الأمير هاشم بن الحسين من الشابة السعودية فهدة محمد أبو نيان عام 2006.