السودان.. ارتفاع جنوني وغير مسبوق لسعر الدولار في السوق السوداء!!

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وطن – شهد سعر الدولار في السودان الجمعة 19 أغسطس 2022 داخل السوق الموازية (السوداء) ارتفاعا جنونيا جديدا عكس توقعات المحللين لأسعار الصرف بتعاملات هذا الأسبوع.

سـعر الـدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري تفاوتَ سـعر الدولار داخل السوق السوداء بين الارتفاع والهبوط، ولم يتخطَّ حاجز الـ 577 جنيهاً.

وبحسب ما أفاد به متعاملون لصحيفة “وطن“، ارتقع الدولار اليوم الجمعة بشكل مفاجئٍ وغيرِ مسبوق منذ عدة أشهر لصعدَ إلى سعر 580 جنيهاً.

وننصح متابعينا في السودان بعدم إجراء أي عملية شراء أو بيع، قبل التحقُّق من السعر من أكثرَ من مصدر.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 585جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقّق اليوم سعر 735 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 153.86 جنيهاً.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 158 جنيهاً.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 156 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى1510 جنيهاً.

ارتفاع الدولار في البنوك

وكان سعر الدولار قد ارتفع في بعض المصارف حيث سجل في بنك الخرطوم الى 569.00 جنيها للتحويلات فيما بلغ سعر صرف الدولار نقدا 567.57 جنيها كما ارتفع سعر الدولار لدى بنك النيلين الى 568 جنيها .

تدهوُر الاقتصاد

وتدهوَر اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش “عبدالفتاح البرهان” في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة العملة السودانية إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضاً من شُحٍّ حادّ في العملة الصعبة.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال جميع القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019. وأثّرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية.

وشرع السودان خلال الفترة التي أعقبت سقوط البشير في الانفتاح نحو المجتمع الدولي بعد شطْب اسمه من قائمة الإرهاب، وحصوله على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه البالغة 66 مليار دولار، ووعود بمساعدات تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار، لكنّ المجتمع الدولي أوقف كل تلك التعهدات بعد التطورات السياسية الأخيرة.