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الهدهد

الداعية التونسي محمد الهنتاتي في قبضة الأمن والتهمة: “التحرش بشاب”! (شاهد)

"نفى الشيخ المثير للجدل التهمة"

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
محمد الهنتاتي watanserb.com
محمد الهنتاتي
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وطن – ألقت السلطات التونسية القبض على الداعية التونسي المثير للجدل محمد الهنتاتي بتهمة التحرش .

وقال موقع “موزاييك” التونسي، إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بتاريخ الخميس 18 آب/أغسطس 2022، لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو بالاحتفاظ بالشيخ محمد الهنتاتي من أجل” شبهة التحرش“.

الشيخ محمد الهنتاتي
الشيخ محمد الهنتاتي

وحسب محاضر البحث، فإن الواقعة وقعت في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء. حيث تم تقديم شكوى ضد الشيخ محمد الهنتاتي واتهمه صاحب الشكوى بالتحرش.

في حين أنكر “الهنتاتي” ما نسب إليه ليتم إجراء مكافحة قانونية بين الطرفين تمسك إثرها المتقدم بالشكوى بمتابعة القضية في حق المشتكى عليه.

محمد الهنتاتي
محمد الهنتاتي

وتقرر الاحتفاظ به بمقتضى إذن صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.وفق الموقع التونسي

محمد الهنتاتي يخالف ويفطر قبل الاعلان الرسمي لعيد الفطر

وفي العام الماضي 2021، وعلى خلاف ما أعلنه مفتي تونس عثمان بطيخ، أعلن الشيخ محمد الهنتاتي أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وفي بث مباشر على صفحته بفيسبوك، وظهر يفطر ويتناول الطعام.

وقال “الهنتاتي”، في مقطع فيديو، نشره على حسابه في موقع ”فيسبوك“، إنّ صيام يوم العيد محرم شرعا في الإسلام.

كما أضاف في حينه، أن رؤية هلال شهر شوّال في دول النيجر والسينيغال ومالي وليبيا، يعني أن اليوم هو عيد الفطر، اعتمادا على الحديث النبوي ”صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته“، حسب تعبيره.

وظهر الهنتاتي يشرب الماء والحليب المخمر. وذلك بالتزامن مع آذان الفجر في مدينة تونس.

واعتبر أن من سنن العيد شرب الماء قبل صلاة العيد، والفرح بقدومه، ثم همّ إلى أداء الصلاة.

“الهنتاتي” يؤيد الدستور الجديد لقيس سعيد

وكان الداعية التونسي المثير للجدل محمد الهنتاتي أبدى تأييده للدستور الجديد الذي أقرّه قيس سعيد، وجرى التصويت عليه مؤخراً .

وكتب سابقاً على فيسبوك: “الاستفتاء وما بعده . اصلاح المجلة الانتخابية. تعديل وزاري وشيك مع تغيير راس الحكومة. تغيير شامل السفراء والقناصل. تغيير كثير من الولاة والمعتمدين الاول والمعتمدين والعمد. تغـيير أغلب مديري الدواوين بالوزارات. القفة والمعيشة والمعونات الاجتماعية هي أولويات المرحلة مع رسم سياسيات جديدة سريعة وفعالة خاصة في الاقتصادي والاجتماعي بالتوفيق لقيسون والشعب والدولة.”

المصدرموزاييك - الجزيرة مباشر - الترا تونس - فيسبوك - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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