الداعية التونسي محمد الهنتاتي في قبضة الأمن والتهمة: “التحرش بشاب”! (شاهد)

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وطن – ألقت السلطات التونسية القبض على الداعية التونسي المثير للجدل محمد الهنتاتي بتهمة التحرش .

وقال موقع “موزاييك” التونسي، إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بتاريخ الخميس 18 آب/أغسطس 2022، لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو بالاحتفاظ بالشيخ محمد الهنتاتي من أجل” شبهة التحرش“.

وحسب محاضر البحث، فإن الواقعة وقعت في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء. حيث تم تقديم شكوى ضد الشيخ محمد الهنتاتي واتهمه صاحب الشكوى بالتحرش.

في حين أنكر “الهنتاتي” ما نسب إليه ليتم إجراء مكافحة قانونية بين الطرفين تمسك إثرها المتقدم بالشكوى بمتابعة القضية في حق المشتكى عليه.

وتقرر الاحتفاظ به بمقتضى إذن صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.وفق الموقع التونسي

وفي العام الماضي 2021، وعلى خلاف ما أعلنه مفتي تونس عثمان بطيخ، أعلن الشيخ محمد الهنتاتي أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وفي بث مباشر على صفحته بفيسبوك، وظهر يفطر ويتناول الطعام.

وقال “الهنتاتي”، في مقطع فيديو، نشره على حسابه في موقع ”فيسبوك“، إنّ صيام يوم العيد محرم شرعا في الإسلام.

كما أضاف في حينه، أن رؤية هلال شهر شوّال في دول النيجر والسينيغال ومالي وليبيا، يعني أن اليوم هو عيد الفطر، اعتمادا على الحديث النبوي ”صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته“، حسب تعبيره.

وظهر الهنتاتي يشرب الماء والحليب المخمر. وذلك بالتزامن مع آذان الفجر في مدينة تونس.

واعتبر أن من سنن العيد شرب الماء قبل صلاة العيد، والفرح بقدومه، ثم همّ إلى أداء الصلاة.

“الهنتاتي” يؤيد الدستور الجديد لقيس سعيد

وكان الداعية التونسي المثير للجدل محمد الهنتاتي أبدى تأييده للدستور الجديد الذي أقرّه قيس سعيد، وجرى التصويت عليه مؤخراً .

وكتب سابقاً على فيسبوك: “الاستفتاء وما بعده . اصلاح المجلة الانتخابية. تعديل وزاري وشيك مع تغيير راس الحكومة. تغيير شامل السفراء والقناصل. تغيير كثير من الولاة والمعتمدين الاول والمعتمدين والعمد. تغـيير أغلب مديري الدواوين بالوزارات. القفة والمعيشة والمعونات الاجتماعية هي أولويات المرحلة مع رسم سياسيات جديدة سريعة وفعالة خاصة في الاقتصادي والاجتماعي بالتوفيق لقيسون والشعب والدولة.”