الجمعة, أغسطس 19, 2022
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حياتنا

احذر منها..تطبيقات شائعة على “أندرويد” ينبغي حذفها على الفور

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
احذر منها..تطبيقات شائعة على
ينصح الخبراء أي مستخدم قام بتنزيل هذه التطبيقات بحذفها على الفور.
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وطن– حث مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، على التحقق من هواتفهم، وحذف عدد من التطبيقات الشائعة التي قد يستخدمها المتسللون للوصول إلى بياناتهم الشخصية.

وقد اكتشف باحثو الأمن السيبراني في Bitdefender قرابة 35 تطبيقًا يستخدم تقنيات خداعية لعرض إعلانات خبيثة مرتبطة مباشرة ببرامج ضارة، لخداع المستخدمين.

علاوة على ذلك، يستخدم هؤلاء المتسللون تقنيات جديدة لجعل حذف التطبيق أمرا صعبا. مع تغيير اسمه ورمزه على شاشة الهاتف.

وفي منشور، قال خبراء Bitdender: “تخفي هذه التطبيقات وجودها على الجهاز من خلال إعادة تسمية نفسها وتغيير أيقونتها. ثم تبدأ في إرسال إعلانات ضارة.”

وتشمل التطبيقات التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

  • Walls light – Wallpapers Pack

• Big Emoji – Keyboard

• Grad Wallpapers – 3D Backdrops

• Engine Wallpapers – Live & 3D

• Stock Wallpapers – 4K & HD

• EffectMania – Photo Editor

• Art Filter – Deep Photoeffect

• Fast Emoji Keyboard

• Create Sticker for Whatsapp

• Math Solver – Camera Helper

• Photopix Effects – Art Filter

• Led Theme – Colorful Keyboard

• Keyboard – Fun Emoji, Sticker

• Smart Wifi

• My GPS Location

• Image Warp Camera

• Art Girls Wallpaper HD

• Cat Simulator

• Smart QR Creator

• Colorize Old Photo

• GPS Location Finder

• Girls Art Wallpaper

• Smart QR Scanner

• GPS Location Maps

• Volume Control

• Secret Horoscope

• Smart GPS Location

• Animated Sticker Master

• Personality Charging Show

• Sleep Sounds

• QR Creator

• Media Volume Slider

• Secret Astrology

• Colorize Photos

• Phi 4K Wallpaper – Anime HD

كيف تتجنب التطبيقات الخطيرة؟

إذا كنت قلقًا بشأن تنزيل التطبيقات على جهازك. فقد نشرت شركة Bitdender بعض النصائح لمساعدتك على البقاء آمنا من التطبيقات الخطيرة.

  • كن حذرا من التطبيقات التي تحتوي على عدد كبير من التنزيلات والمراجعات القليلة.
  • احذف التطبيقات التي لم تعد في حاجة إليها
  • كن حذرا من التطبيقات التي تطلب الوصول إلى أذونات لا علاقة لها بالوظيفة المعلن عنها
المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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