احذر منها..تطبيقات شائعة على “أندرويد” ينبغي حذفها على الفور

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وطن– حث مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، على التحقق من هواتفهم، وحذف عدد من التطبيقات الشائعة التي قد يستخدمها المتسللون للوصول إلى بياناتهم الشخصية.

وقد اكتشف باحثو الأمن السيبراني في Bitdefender قرابة 35 تطبيقًا يستخدم تقنيات خداعية لعرض إعلانات خبيثة مرتبطة مباشرة ببرامج ضارة، لخداع المستخدمين.

علاوة على ذلك، يستخدم هؤلاء المتسللون تقنيات جديدة لجعل حذف التطبيق أمرا صعبا. مع تغيير اسمه ورمزه على شاشة الهاتف.

وفي منشور، قال خبراء Bitdender: “تخفي هذه التطبيقات وجودها على الجهاز من خلال إعادة تسمية نفسها وتغيير أيقونتها. ثم تبدأ في إرسال إعلانات ضارة.”

وتشمل التطبيقات التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

Walls light – Wallpapers Pack

• Big Emoji – Keyboard

• Grad Wallpapers – 3D Backdrops

• Engine Wallpapers – Live & 3D

• Stock Wallpapers – 4K & HD

• EffectMania – Photo Editor

• Art Filter – Deep Photoeffect

• Fast Emoji Keyboard

• Create Sticker for Whatsapp

• Math Solver – Camera Helper

• Photopix Effects – Art Filter

• Led Theme – Colorful Keyboard

• Keyboard – Fun Emoji, Sticker

• Smart Wifi

• My GPS Location

• Image Warp Camera

• Art Girls Wallpaper HD

• Cat Simulator

• Smart QR Creator

• Colorize Old Photo

• GPS Location Finder

• Girls Art Wallpaper

• Smart QR Scanner

• GPS Location Maps

• Volume Control

• Secret Horoscope

• Smart GPS Location

• Animated Sticker Master

• Personality Charging Show

• Sleep Sounds

• QR Creator

• Media Volume Slider

• Secret Astrology

• Colorize Photos

• Phi 4K Wallpaper – Anime HD

كيف تتجنب التطبيقات الخطيرة؟

إذا كنت قلقًا بشأن تنزيل التطبيقات على جهازك. فقد نشرت شركة Bitdender بعض النصائح لمساعدتك على البقاء آمنا من التطبيقات الخطيرة.

