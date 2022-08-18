نسرين طافش تمرح بمايوه أسود مع زوجها على شاطئ البحر (فيديو)

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وطن– فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، بظهور جريء مع زوجها بالمايوه، على شاطئ البحر.

السلام الداخلي

ونشر زوج نسرين طافش، خبير الطاقة المصري ​شريف الشرقاوي​ صورة ومقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “انستجرام”. وظهر برفقة نسرين، وهما يستمتعان بوقتهما على شاطئ البحر.

وارتدت الفنانة السورية مايوه باللون الأسود، مع شورت ملون. وكانت تمارس رياضة التنس مع زوجها.

وعقب زوج نسرين طافش على الفيديو: “الطفل الداخلي المطمئن = السلام الداخلي”.

جرأة غير معهودة

وتابع: “داخل كل منا طفل داخلي له وجهان يظهران في المواقف الصعبة. أحدهما مبتهج يحتاج للعلب و المرح و الآخر خائف حزين و غاضب بحاجة للعطف و الاحتواء. و كلهما بحاجة للتقبل و الحب كي يشعران بالأمان”.

وختم زوج نسرين تعليقه: “عندها فقط سيظهر الشخص الناضج بداخلك ليتعامل مع المشاعر بحكمة و توجيه متزن و متناغم لتصل لمرحلة تسمى بـ السلام الداخلي “.

وتعرضت نسرين طافش لهجوم من المتابعين الذين لم يعتادوا هذا المستوى من الجرأة منها.

زواج مفاجئ

وكانت نسرين كشفت بداية يوليو الجاري، لجمهورها عن إعلان زواجها ودخولها القفص الذهبي.

ونشرت نسرين صورة على حسابها في انستغرام تظهر يدها على يد رجل، وتظهر خاتم الـزّواج دون الكشف عن هوية العريس.

كما أرفقت نسرين الصورة بتعليق: “بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”.

من هو زوج نسرين طافش

زوج نسرين طافش، هو الطبيب المصري شريف شرقاوي، وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة مختص بالريكي وفق المعلومات المتداولة عنه.

بينما أكدت نسرين أن شريف شرقاوي ليس مختص باليوغا وأنهما حاليا ذاهبان لقضاء شهر العسل.بحسب موقع (etbilarabi)

وسبق أن أثارت نسرين ضجةً واسعة، بعد فيديو جمعها بزوجها وتضمنّ مشاهد حميمة للغاية.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو بلحظات رومانسية، حيث ضمّها زوجها شريف شرقاوي وقبلها، خلال استمتاعهما بشهر العسل.

وعلّقت نسرين على الفيديو: “السعادة تكمن في الأشياء البسيطة ، و التفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام و تناغم ، الطبيعة جنة الله على الأرض ، نعمة عظيمة و شفاء للروح ، حبيت شارك معاكون أنا و زوجي حبيبي و شريك روحي بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة”.

View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

جدير بالذكر أن نسرين تزوجت في عام 2008، من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالها عنه في عام 2013 دون انجاب أطفال.