ملك الأردن يحتضن رجوة خالد خطيبة نجله الأمير الحسين ولي العهد (شاهد)

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وطن– نشرت الملكة رانيا العبدالله، زوجة الملك عبد الله الثاني، صورًا جديدة من حفل خطوبة ابنها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله من الآنسة رجوة خالد آل سيف.

صورة أبوية

وظهر الملك عبدالله الثاني في إحدى الصور، وهو يحتضن رجوة خالد آل سيف، بطريقة أبوية أثارت إعجاب الناشطين.

وجاء في التعليقات على الصورة: ” يا ريت كل الاباء بفرحوا بمرت الابن هيك. هاي اسمها حنية او من معزة الابن وولاده مستقبلا”.

وكتبت أخرى: ” هاي الصورة خطفت قلبي”.

وعقب ناشط: ” كمية حنان وفرحه غير عاديه في قلب الملك”.

وكتب آخر: ” صورة معبرة عن فرحة الاب الف مبارك سيدي جلالة الملك يجعل كل ايامك فرح “.

وبنفس السياق، قالت متابعة: ” ما أحلى الحنان !!!ما شاء الله الف مبروك”.

وقالت ناشطة: ” كل الصور كوم وهالصورة كوم “.

” كان عندي بنتين صاروا ثلاث”

هذا وقد عبرت الملكة رانيا عن سعادتها بخطوبة ابنها. وكتبت: ” رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب. فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة – الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير”.

كما نشرت الملكة رانيا صورة وهي تحتضن رجوة خالد، وعقبت عليها: ” كل الهلا برجوةِ الغالي الحسين، وجودك بينا بهجة وسرور. كان عندي بنتين صاروا ثلاث، فرحتنا فيكم ما بتنوصف”.

وفي سياق متصل، أشار مغردون إلى علاقة قرابة تربط عائلة العروس بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد أحد المغردين خلال النقاشات على موقع التدوين المصغر “تويتر” حول هوية العروس وعائلتها، بأنهم “أخوال” الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال المغرد “سليمان عبدالرحمن” في توضيح علاقة العائلة بالملك سلمان قائلا: “رجوة أبوها خالد بن مساعد من سدير وزوجته عزة بنت نايف السديري من سدير(خوال الملك)”.

رجوة أبوها خالد بن مساعد من سدير وزوجته عزة بنت نايف السديري من سدير(خوال الملك)… خالد بن مساعد هو رئيس مجلس إدارة أكبر شركة مقاولات هندسية بالسعودية (شركة السيف للمقاولات الهندسية،وبنته خريجة هندسة معمارية من أمريكا. — سليمان عبدالرحمن (@alkhaleeji8) August 18, 2022

كما أوضح بأن والد العروس “خالد بن مساعد هو رئيس مجلس إدارة أكبر شركة مقاولات هندسية بالسعودية (شركة السيف للمقاولات الهندسية)، مشيرا إلى أن ابنته “العروس” خريجة هندسة معمارية من الولايات المتحدة الامريكية.

من هي عائلة آل سيف؟

وعائلة “آل سيف” تعود في الأساس إلى قبيلة “سبيع”، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي الأردني لفت إلى أنه جرت قراءة الفاتحة بخطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد، في منزل والدها بالعاصمة السعودية الرياض