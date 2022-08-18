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لماذا وصف بيان الخطوبة رجوة خالد “بالآنسة” وسبب عدم حضور أي شخصية من آل سعود؟

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
لماذا وصف بيان الخطوبة رجوة خالد “بالآنسة
رجوة خالد خطيبة الأمير الحسين
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وطن– ما تزال رجوة خالد آل سيف، محطّ اهتمام الأردنيين بمجرد إعلان خطوبتها لولي عهد الأردن، الأمير حسين بن عبدالله.

العلاقات بين السعودية والأردن

ولاحظ الأردنيون، أن بيان الخطوبة لم يذكر حضور أي شخصية من العائلة السعودية المالكة حفل الخطوبة كما هي العادات.

هذا الأمر أثار جدلاً سياسياً بحتاً حول العلاقات بين الدولتين. خاصة أن مراسم الخطوبة حدثت في العاصمة السعودية الرياض.

كما نشرت وسائل إعلام أردنية، خبراً رسمياً حول مغادرة الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله الأردن،  في زيارة خاصة للخارج، دون التوضيح.

ليتم بعدها إصدار بيان الخطوبة. كما تبين أن نحو 11 أميراً أردنياً سافروا في رحلة واحدة لحضور المناسبة.

الآنسة رجوة آل سيف

وما زاد الجدل، أن النص الرسمي لبيان الخطوبة وصف خطيبة ولي العهد بـ “الآنسة” رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف. ولم يستعمل صيغة “أميرة”. وهذا يعني أن القران الشرعي لم يتم عقده بعد.

وذكر الخبراء في العائلات الحجازية، أن رجوة آل سيف، لا تعود بنسبها للعائلة المالكة السعودية إلا من طرف بعيد.  وهو “أخوال مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود”.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

كل تلك التفاصيل، تؤكد أن عقد القران لم يحصل بعد. مما يرجّح بأن العائلتين بانتظار مباركة سعودية رسمية للمصاهرة الجديدة.

رجوة خالد تكبر الأمير الحسين

ورجوة خالد آل سيف، من مواليد العام 1994وتحديدا يوم 28 أبريل، أي إنها تبلغ من العمر حالياً حوالي 28 عاماً.

ويشار إلى أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، من مواليد نفس العام (1994) في يوم 28 يونيو.

وبهذا يتضح أن رجوة خالد تكبر خطيبها الأمير الحسين، بشهرين.

أسرة السعودية رجوة خالد

وهي من مواليد الرياض ووالدها، هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

ووالدة رجوة هي السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

ولخطيبة ولي عهد الأردن 3 أشقاء، هم (فيصل ونايف ودانا). ورجوة هي أصغر أشقائها بحسب المعلومات المتوفرة.

رجوة خالد خطيبة الأمير الحسين، تلقت دراستها الثانوية في السعودية.

كما أتمت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” بأمريكا.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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