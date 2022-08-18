فريدة الشوباشي تطالب بردع “هؤلاء المصريين”.. تراهم خطرا على الدولة

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وطن – دعت النائبة البرلمانية المصرية فريدة الشوباشي، أجهزة الدولة لردع من ينجب أكثر من طفلين.

الشوباشي بررت موقفها هذا بالقول إن زيادة عدد السكان بهذه الكثافة تمثل خطرا كبيرا على الدولة المصرية.

وأضافت النائبة الشهيرة: “لازم يكون في عقل في الإنجاب، لأن مينفعش كل سنة نزيد 2 مليون، لازم نبدأ ننظم النسل، والدولة تشجع اللى بيكتفي بطفلين فقط، وتردع من ينجب أكثر من اثنين”.

وأشارت خلال مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز“، إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه الدولة مثل التغيرات المناخية، والحاجة إلى تركي كل الإمكانيات لتأمين الغذاء، وختمت: “لازم نضع حد لقصة الزيادة السكانية”.

السيسي ينتقد الزيادة السكانية الكبيرة

وكانت الساعة السكانية في مصر قد رصدت مؤخرا وصول عدد السكان لأكثر من 103 مليون و750 ألف نسمة، لتكون الزيادة السكانية في آخر 170 يوما هي 750 ألف نسمة.

والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائما انتقاد المصريين على كثرة الإنجاب والزيادة السكانية، ويكاد يكون لا يفوت أي مناسبة يظهر فيها إلا ويتطرق فيها لهذه الظاهرة.

ففي أبريل الماضي، قال السيسي إن حجم النمو في الدولة المصرية لا يكافئ عدد سكانها.

وأضاف خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى: “إحنا بنجري وعنصر السكان كان هو الحاسم، وكنتوا بتستغربوا أوي لما تسمعوا خلال الـ 6 سنين اللي فاتوا، كنت بقول عاوزين نخلص عاوزين بسرعة والناس مستغربة ليه؟”.

وتابع: “أنا عاوز الفجوة الفاصلة ما بين نمو الدولة ونمو شعبها تقل، واحنا حريصين على الأقل لو مقلتش تبقى ماشية زي ما هي، ودا محتاج مننا عمل مضاعف عشان الفجوة.. المواطن في الستينات كان بيعاني زي المواطن دلوقتي لكن كان قدرة الدولة كانت مواردها متناسبة نسبيا مع حجم الدولة”.

وفي مارس، قال السيسي إن الدولة تبذل أقصى جهد لها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلا أن استمرار زيادة السكان بهذا الشكل سيصعب المشكلة وحلها.

قبل ذلك بشهر، كان السيسي قد أكد أن الزيادة السكانية تعيق قدرة الدولة على النمو، وأشار إلى أن الدولة حريصة على احترام حقوق الإنسان وعلى المواطن أن يعي حجم التحديات، وأن ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية.