الخميس, أغسطس 18, 2022
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تقارير

صحراء الربع الخالي وظاهرة غير مسبوقة.. هل اقتربت الساعة ونبوءة الرسول تتحقق؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
صحراء الربع الخالي watanserb.com
صحراء الربع الخالي
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بموجة جدل واسعة عقب تداول مقاطع فيديو وصور وثقت ظاهرة نادرة وغير مسبوقة في صحراء الربع الخالي.

صحراء الربع الخالي دبت فيها الحياة

ويشار إلى أن صحراء الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية “متّصلة” في العالم، وتحتل الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية.

وهذه الصحراء الشاسعة تتجزأ بين 4 دول هي السعودية واليمن وسلطنة عُمان والإمارات، والجزء الأكبر منها يوجد داخل السعودية.

ووثق سعوديون عبر مقاطع فيديو نشروها على موقع “تويتر” جريان السيول بشكل كبير في صحراء الربع الخالي، في ظاهرة نادرة تحدث لأول مرة.

حيث تحولت الصحراء الجرداء القاحلة لواحة في مشهد غير معتاد، بعد خروج المياه بكميات كبيرة من باطن الأرض.

وعبر العديد من النشطاء عن اندهاشهم من هذا الأمر، متسائلين عن سبب هذا التغير الكبير وتحول “الربع الخالي” لواحة خضراء وتكون بحيرات به في مشهد غير مسبوق.

وأظهرت مقاطع أخرى ظهور بحيرات كبيرة في “الربع الخالي” بسبب تجمعات مياه السيول الغزيرة.

حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً.. هل اقتربت الساعة؟

وضمن التعليقات الكثيرة التي خرجت على مواقع التواصل بشأن هذه الظاهرة، ربط ناشطون بين تحول “الربع الخالي” لواحة خضراء، وبين حديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أرض العرب القاحلة، ونبوءته لها والتي تعد علامة على اقتراب القيامة.

والحديث المشار إليه عن النبي الكريم، ورد في صحيح مسلم، ويتحدث عن أن الساعو لا تقوم “حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً”، والمروج هي الجنات والبساتين الخضراء.

ولفظ الحديث كما ورد بكتب السنة الموثوقة كما يلي:”حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ، عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً.”

خبير طقس يكشف التفسير العلمي

من جانبه كشف خبير الطقس السعودي خالد الزعاق، تفسير هذه الظاهرة من وجهة نظره ووفق الدراسات والمعطيات المتاحة.

وقال الدكتور “الزعاق” في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، إن العالم يعيش الآن حقبة زمنية جديدة، باتت التغيرات المناخية فيها حقيقة كونية لا تقبل الجدل.

وأوضح أن هذه التغيرات التي أشار إليها منقسمة إلى قسمين، وأنها ستكون في صالح الدول العربية، بينما في أوروبا سيكون أثرها سلبي.

وأضاف خبير الطقس السعودي:”جزيرة العربية ستشهد تلك التغيرات من شمالها لجنوبها وشرقها لغربها.”

واستشهد “الزعاق” بما يعيشه الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، والذي يسمى “الربع الخالي”، من تغيرات ملحوظة.

وعن سبب تمسية هذه الصحراء بـ”الربع الخالي”، أوضح خبير الطقس أن هذا الاسم جاء قديماً لخلو الحياة في هذه المنطقة وعدم سقوط الأمطار بها.

وأوضح:”أما في الآونة الأخيرة، فأصبحت الأمطار تنتابها بكل سنة، والأودية المطمورة داخل رمال الربع الخالي أصبحت تحيا من جديد.”

مشدددا على أن “هذا دليل قاطع على أن التغيرات المناخية قادمة لا محالة”.

صحراء الربع الخالي

ويشار إلى أن المنطقة الصحراوية الشاسعة التي نتحدث عنها وتعرف بصحراء الربع الخالي، تبلغ مساحتها حوالي 430,000 كيلو متر مربع.

وتمثل هذه الصحراء 67,7% من مجمل التجمعات الرملية في السعودية، حيث تمتد ألف كيلو متر طولاً وخمس مائة كيلو متر عرضاً.

وفي الربع الخالي كثبان رملية 300 متر وتتحرك باستمرار جاعلة هذه المنطقة الصحراوية منعدم المعالم الثابتة.

ورغم قسوة البيئة الطبيعية بهذه المنطقة، إلا أنها تزخر بثروات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي والمعادن والرمال الزجاجية والطاقة الشمسية.

 

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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