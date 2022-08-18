صحراء الربع الخالي وظاهرة غير مسبوقة.. هل اقتربت الساعة ونبوءة الرسول تتحقق؟

- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بموجة جدل واسعة عقب تداول مقاطع فيديو وصور وثقت ظاهرة نادرة وغير مسبوقة في صحراء الربع الخالي.

صحراء الربع الخالي دبت فيها الحياة

ويشار إلى أن صحراء الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية “متّصلة” في العالم، وتحتل الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية.

مشهد مهيب ونادر لسيل في نفود الدحي بصحراء #الربع_الخالي في جنوب شرق #السعودية. pic.twitter.com/2Tk0BZzYn6 — السعودية اليوم (@sauditoday24) August 17, 2022

وهذه الصحراء الشاسعة تتجزأ بين 4 دول هي السعودية واليمن وسلطنة عُمان والإمارات، والجزء الأكبر منها يوجد داخل السعودية.

ووثق سعوديون عبر مقاطع فيديو نشروها على موقع “تويتر” جريان السيول بشكل كبير في صحراء الربع الخالي، في ظاهرة نادرة تحدث لأول مرة.

مشهد غير مألوف.. سيل جراء الأمطار في نفود الدحي بصحراء #الربع_الخالي في المملكة العربية #السعودية pic.twitter.com/nicKJEZkAk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 17, 2022

حيث تحولت الصحراء الجرداء القاحلة لواحة في مشهد غير معتاد، بعد خروج المياه بكميات كبيرة من باطن الأرض.

وعبر العديد من النشطاء عن اندهاشهم من هذا الأمر، متسائلين عن سبب هذا التغير الكبير وتحول “الربع الخالي” لواحة خضراء وتكون بحيرات به في مشهد غير مسبوق.

وأظهرت مقاطع أخرى ظهور بحيرات كبيرة في “الربع الخالي” بسبب تجمعات مياه السيول الغزيرة.

حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً.. هل اقتربت الساعة؟

وضمن التعليقات الكثيرة التي خرجت على مواقع التواصل بشأن هذه الظاهرة، ربط ناشطون بين تحول “الربع الخالي” لواحة خضراء، وبين حديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أرض العرب القاحلة، ونبوءته لها والتي تعد علامة على اقتراب القيامة.

صحراء الربع الخالي تتحول إلى بحيرات . في صحيح مسلم عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَقُوم السَّاعَة حَتى يَكثر المال وَيفيض حَتى يخرج الرجل بِزكاة مَاله فلا يجد أحدًا يَقبلها منه وَحتى تَعود أَرض العرب مروجًا وأنهارًا )#أمطار#الربع_الخالي#منظر pic.twitter.com/2W9AlTQ2Xp — ( أبو حمزة Abu Hamza ) (@TALEBAALM) August 15, 2022

والحديث المشار إليه عن النبي الكريم، ورد في صحيح مسلم، ويتحدث عن أن الساعو لا تقوم “حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً”، والمروج هي الجنات والبساتين الخضراء.

ولفظ الحديث كما ورد بكتب السنة الموثوقة كما يلي:”حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ، عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً.”

#النخبة| تدفق المياه الجوفية العذبة من باطن الأرض في صحراء #الربع_الخالي في حادثة نادرة الوقوع. pic.twitter.com/wlCPv7eoLJ — النخبة الإخبارية (@NokhbahNews) August 17, 2022

خبير طقس يكشف التفسير العلمي

من جانبه كشف خبير الطقس السعودي خالد الزعاق، تفسير هذه الظاهرة من وجهة نظره ووفق الدراسات والمعطيات المتاحة.

وقال الدكتور “الزعاق” في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، إن العالم يعيش الآن حقبة زمنية جديدة، باتت التغيرات المناخية فيها حقيقة كونية لا تقبل الجدل.

وأوضح أن هذه التغيرات التي أشار إليها منقسمة إلى قسمين، وأنها ستكون في صالح الدول العربية، بينما في أوروبا سيكون أثرها سلبي.

وأضاف خبير الطقس السعودي:”جزيرة العربية ستشهد تلك التغيرات من شمالها لجنوبها وشرقها لغربها.”

واستشهد “الزعاق” بما يعيشه الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، والذي يسمى “الربع الخالي”، من تغيرات ملحوظة.

وعن سبب تمسية هذه الصحراء بـ”الربع الخالي”، أوضح خبير الطقس أن هذا الاسم جاء قديماً لخلو الحياة في هذه المنطقة وعدم سقوط الأمطار بها.

وأوضح:”أما في الآونة الأخيرة، فأصبحت الأمطار تنتابها بكل سنة، والأودية المطمورة داخل رمال الربع الخالي أصبحت تحيا من جديد.”

مشدددا على أن “هذا دليل قاطع على أن التغيرات المناخية قادمة لا محالة”.

#الربع_الخالي ولله الحمد تزهوا بأحلى حله الله يبارك فيه وينفع به . في ديرة تزهى النبات بخضاره

عذروبها يالربع بعد المواريد

اللي يبيها لايطري الحضارة

يمشي بدارً كان يرتع بها الصيد @Abdull_Alorini @Seeds_Bank @MotebBinFahad@AL_RMLH@rashidalmethen @Eyaaaad pic.twitter.com/vhBaVLhX3H — ناصر الوهبي | الربع الخالي (@alshlfa020) August 18, 2022

صحراء الربع الخالي

ويشار إلى أن المنطقة الصحراوية الشاسعة التي نتحدث عنها وتعرف بصحراء الربع الخالي، تبلغ مساحتها حوالي 430,000 كيلو متر مربع.

وتمثل هذه الصحراء 67,7% من مجمل التجمعات الرملية في السعودية، حيث تمتد ألف كيلو متر طولاً وخمس مائة كيلو متر عرضاً.

وفي الربع الخالي كثبان رملية 300 متر وتتحرك باستمرار جاعلة هذه المنطقة الصحراوية منعدم المعالم الثابتة.

ورغم قسوة البيئة الطبيعية بهذه المنطقة، إلا أنها تزخر بثروات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي والمعادن والرمال الزجاجية والطاقة الشمسية.