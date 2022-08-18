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سخرية إسرائيلية من السفير البحريني بعد مشاهدته في مطعم “شاورما” بالقدس.. هذا ما فعله!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
السفير البحريني watanserb.com
السفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة في مطعم شاورما في القدس
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وطن – حظيت صورة للسفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة أثناء وجوده في محل “شاورما” بسخرية واسعة من المغردين الإسرائيليين، ومراسل قناة “كان” العبرية.

وكان مراسل قناة كان الإسرائيلية أوريا ألكايم، قد نشر عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” صورتين من داخل أحد محلات بيع الشاورما يظهر فيهما السفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة، وعلق عليهما قائلا: “ماذا يعني التطبيع إن لم تقف في طابور الشاورما مع السفير البحريني؟!”.

وأضاف قائلا: فاجئني انتظاره في الطابور “اعتقدت أنه عضو كنيست لم أره من قبل”.

وتابع ساخرا: ” مخاوف الجمهور: ماذا اخذ عجل أم ديك رومي؟ سأستمر في التحديث إذا لزم الأمر”.

وفي سلسلة تعليقات، ذكر المراسل الإسرائيلي أن السفير قدّم أحد العملاء الأكبر سنا درجة، وعلّق “هذا السفير يثبت نفسه، صدقوني”.

رد خالد الجلاهمة على الصور

من جانبه، علق خالد الجلاهمة على تداول صورته في تغريدة له قال فيها: “تم الإمساك بي بالأمس وأنا أتناول أفضل شاورما في المدينة”.

إنشاء بعثة دبلوماسية بحرينية في إسرائيل

يشار إلى أنه في 30 مارس/آذار الماضي، أصدر العاهل البحريني، مرسومين بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في إسرائيل وتعيين الجلاهمة كأول سفير لها بتل أبيب.

يذكر أن السفير المعين هو مدير العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2009 و2013.

من هو خالد الجلاهمة؟

ولد خالد الجلاهمة عام 1978 وتحصل على درجة بكالوريوس في الآداب من الكلية العسكرية ولاية كارولينا الجنوبية.
حصل سفير البحرين المُعين لدى إسرائيل على درجة الماجستير في العلوم (نظم المعلومات) من الجامعة الأمريكية في واشنطن.

خالد الجلاهمة

عمل الجلاهمة مساعدا لمدير مشروع في نظم المعلومات (قوة دفاع البحرين) ثم عمل كمدير للمشروع نفسه.

تولى السفير البحريني منصب مدير علاقات الجهات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى.

شغل الجلاهمة منصب نائب رئيس بعثة سفارة مملكة البحرين في واشنطن ثم تولى منصب رئيس المشاريع والعقارات في وزارة الخارجية.

عمل السفير كقائم بأعمال رئيس العمليات والمتابعة في وزارة الخارجية ثم مديرا لإدارة العمليات في الوزارة نفسها.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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