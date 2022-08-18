سخرية إسرائيلية من السفير البحريني بعد مشاهدته في مطعم “شاورما” بالقدس.. هذا ما فعله!

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وطن – حظيت صورة للسفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة أثناء وجوده في محل “شاورما” بسخرية واسعة من المغردين الإسرائيليين، ومراسل قناة “كان” العبرية.

وكان مراسل قناة كان الإسرائيلية أوريا ألكايم، قد نشر عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” صورتين من داخل أحد محلات بيع الشاورما يظهر فيهما السفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة، وعلق عليهما قائلا: “ماذا يعني التطبيع إن لم تقف في طابور الشاورما مع السفير البحريني؟!”.

מהי נורמליזציה אם לא לעמוד בתור לשווארמה עם שגריר בחריין pic.twitter.com/IzZD7gqDRc — אוריה אלקיים (@uriyaelk) August 16, 2022

وأضاف قائلا: فاجئني انتظاره في الطابور “اعتقدت أنه عضو كنيست لم أره من قبل”.

ממתין בתור מופתע לגלות שמדובר בשגריר: "חשבתי שזה חבר כנסת שלא ראיתי בחיים" — אוריה אלקיים (@uriyaelk) August 16, 2022

وتابع ساخرا: ” مخاوف الجمهور: ماذا اخذ عجل أم ديك رومي؟ سأستمر في التحديث إذا لزم الأمر”.

לחשושים בקהל: "מה הוא לקח, עגל או הודו?"

אמשיך לעדכן במידת הצורך — אוריה אלקיים (@uriyaelk) August 16, 2022

وفي سلسلة تعليقات، ذكر المراسل الإسرائيلي أن السفير قدّم أحد العملاء الأكبر سنا درجة، وعلّق “هذا السفير يثبت نفسه، صدقوني”.

رد خالد الجلاهمة على الصور

من جانبه، علق خالد الجلاهمة على تداول صورته في تغريدة له قال فيها: “تم الإمساك بي بالأمس وأنا أتناول أفضل شاورما في المدينة”.

Got caught yesterday having the best shawarma in town. https://t.co/hcOQFNFJHh — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 17, 2022

إنشاء بعثة دبلوماسية بحرينية في إسرائيل

يشار إلى أنه في 30 مارس/آذار الماضي، أصدر العاهل البحريني، مرسومين بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في إسرائيل وتعيين الجلاهمة كأول سفير لها بتل أبيب.

يذكر أن السفير المعين هو مدير العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2009 و2013.

من هو خالد الجلاهمة؟

ولد خالد الجلاهمة عام 1978 وتحصل على درجة بكالوريوس في الآداب من الكلية العسكرية ولاية كارولينا الجنوبية.

حصل سفير البحرين المُعين لدى إسرائيل على درجة الماجستير في العلوم (نظم المعلومات) من الجامعة الأمريكية في واشنطن.

عمل الجلاهمة مساعدا لمدير مشروع في نظم المعلومات (قوة دفاع البحرين) ثم عمل كمدير للمشروع نفسه.

تولى السفير البحريني منصب مدير علاقات الجهات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى.

شغل الجلاهمة منصب نائب رئيس بعثة سفارة مملكة البحرين في واشنطن ثم تولى منصب رئيس المشاريع والعقارات في وزارة الخارجية.

عمل السفير كقائم بأعمال رئيس العمليات والمتابعة في وزارة الخارجية ثم مديرا لإدارة العمليات في الوزارة نفسها.