سخرية إسرائيلية من السفير البحريني بعد مشاهدته في مطعم “شاورما” بالقدس.. هذا ما فعله!

وطن – حظيت صورة للسفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة أثناء وجوده في محل “شاورما” بسخرية واسعة من المغردين الإسرائيليين، ومراسل قناة “كان” العبرية.

وكان مراسل قناة كان الإسرائيلية أوريا ألكايم، قد نشر عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” صورتين من داخل أحد محلات بيع الشاورما يظهر فيهما السفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة، وعلق عليهما قائلا: “ماذا يعني التطبيع إن لم تقف في طابور الشاورما مع السفير البحريني؟!”.

وأضاف قائلا: فاجئني انتظاره في الطابور “اعتقدت أنه عضو كنيست لم أره من قبل”.

وتابع ساخرا: ” مخاوف الجمهور: ماذا اخذ عجل أم ديك رومي؟ سأستمر في التحديث إذا لزم الأمر”.

وفي سلسلة تعليقات، ذكر المراسل الإسرائيلي أن السفير قدّم أحد العملاء الأكبر سنا درجة، وعلّق “هذا السفير يثبت نفسه، صدقوني”.

من جانبه، علق خالد الجلاهمة على تداول صورته في تغريدة له قال فيها: “تم الإمساك بي بالأمس وأنا أتناول أفضل شاورما في المدينة”.

Got caught yesterday having the best shawarma in town. https://t.co/hcOQFNFJHh

— Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 17, 2022