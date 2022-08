حكم نهائي في واقعة اعتداء رونالدو على طفل مشجع وتكسير هاتفه (فيديو)

وطن – أصدرت السلطات البريطانية الحكم النهائي في ملف اعتداء البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، على طفل مشجِّع أثناء تصويره وتكسير هاتفه في المباراة أمام إيفرتون الموسم المنصرم.

وأعلنت الشرطة البريطانية، عن إغلاق ملف اعتداء رونالدو على مشجع صغير، في إبريل/ نيسان الماضي، عقب المباراة أمام إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

كما ونشرت صحيفة (ميرور) البريطانية، بيان الشرطة البريطانية بشأن تلك الحادثة، جاء فيه: ” يمكننا أن نؤكد بأن كريستيانو رونالدو، قد حضر طواعية، وتم استجوابه بحذر فيما يتعلق بادعاء الاعتداء والضرر الجنائي”.

كما وأضافت الصحيفة، ” الادعاء يتعلق بحادثة اعتداء رونالدو على مشجع طفل، في أعقاب مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد داخل ملعب غوديسون، السبت، ال9 من إبريل/ نيسان الماضي”.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.

[🎥] @EvertonHubpic.twitter.com/UnB2rWLPIo

