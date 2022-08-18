حكم نهائي في واقعة اعتداء رونالدو على طفل مشجع وتكسير هاتفه (فيديو)

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وطن – أصدرت السلطات البريطانية الحكم النهائي في ملف اعتداء البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، على طفل مشجِّع أثناء تصويره وتكسير هاتفه في المباراة أمام إيفرتون الموسم المنصرم.

وأعلنت الشرطة البريطانية، عن إغلاق ملف اعتداء رونالدو على مشجع صغير، في إبريل/ نيسان الماضي، عقب المباراة أمام إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

اعتداء رونالدو على طفل مشجع

كما ونشرت صحيفة (ميرور) البريطانية، بيان الشرطة البريطانية بشأن تلك الحادثة، جاء فيه: ” يمكننا أن نؤكد بأن كريستيانو رونالدو، قد حضر طواعية، وتم استجوابه بحذر فيما يتعلق بادعاء الاعتداء والضرر الجنائي”.

كما وأضافت الصحيفة، ” الادعاء يتعلق بحادثة اعتداء رونالدو على مشجع طفل، في أعقاب مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد داخل ملعب غوديسون، السبت، ال9 من إبريل/ نيسان الماضي”.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park. [🎥] @EvertonHubpic.twitter.com/UnB2rWLPIo — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 9, 2022

وختم بيان الشرطة، ” قمنا بإصدار تحذير مشروط لرونالدو، مؤكدين أن القضية انتهت الآن”.

تحقيق الشرطة البريطانية

كما وفتحت الشرطة البريطانية، في وقت سابق تحقيقاً في حادثة تحطيم البرتغالي كريستيانو رونالدو لهاتف مشجع صغير. عقب مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون.

وكان صاروخ ماديرا رونالدو، قد تقدم بالاعتذار بشأن تصرفه الغاضب تجاه المشجع، وتكسير هاتف الأخير أثناء خروجه من المستطيل الأخضر، في المباراة أمام إيفرتون الموسم الماضي. حيث خسر فريقه في تلك المباراة آنذاك بهدف نظيف دون رد.

البرتغالي 🇵🇹 كريستيانو رونالدو @Cristiano نجم مانشستر يونايتد @ManUtd_AR ينتقد الشائعات التي تدور حول مستقبله مع الشياطين الحمر pic.twitter.com/845Qqq2OIO — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 17, 2022

وما يزال مستقبل رونالدو غامضاً مع مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، وسط رغبة اللاعب في خوض تجربة آخرى مع أحد الأندية في القارة الأوروبية العجوز. قبل قرار اعتزاله عالم كرة القدم، على الرغم من تمسّك النادي به.

سكاي سبورت 🗞️ هناك حالة غضب شديدة من جانب مسؤولي مانشستر يونايتد بسبب تصرفات كريستيانو رونالدو 😡 إدارة الشياطين الحُمر تفكر في إذا استمر النجم البرتغالي على موقفه سيتم فسخ التعاقد ❌ نيران الأزمات في أولد ترافورد بدأت في التزايد أكثر وأكثر 🔥 pic.twitter.com/5tTjKPzGPZ — GOAL Arabia (@GoalAR) August 14, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق مانشستر يونايتد يزيل ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. بدون أي من النقاط، في ظل محافظة حامل اللقب مانشستر سيتي على الصدارة برصيد 6 نقاط.