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رياضة

حكم نهائي في واقعة اعتداء رونالدو على طفل مشجع وتكسير هاتفه (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
غلق قضية اعتداء رونالدو على مشجع صغير وتكسير هاتفه watanserb.com
غلق قضية اعتداء رونالدو على مشجع صغير وتكسير هاتفه
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وطن – أصدرت السلطات البريطانية الحكم النهائي في ملف اعتداء البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، على طفل مشجِّع أثناء تصويره وتكسير هاتفه في المباراة أمام إيفرتون الموسم المنصرم.

وأعلنت الشرطة البريطانية، عن إغلاق ملف اعتداء رونالدو على مشجع صغير، في إبريل/ نيسان الماضي، عقب المباراة أمام إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

اعتداء رونالدو على طفل مشجع

كما ونشرت صحيفة (ميرور) البريطانية، بيان الشرطة البريطانية بشأن تلك الحادثة، جاء فيه: ” يمكننا أن نؤكد بأن كريستيانو رونالدو، قد حضر طواعية، وتم استجوابه بحذر فيما يتعلق بادعاء الاعتداء والضرر الجنائي”.

كما وأضافت الصحيفة، ” الادعاء يتعلق بحادثة اعتداء رونالدو على مشجع طفل، في أعقاب مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد داخل ملعب غوديسون، السبت، ال9 من إبريل/ نيسان الماضي”.

وختم بيان الشرطة، ” قمنا بإصدار تحذير مشروط لرونالدو، مؤكدين أن القضية انتهت الآن”.

تحقيق الشرطة البريطانية

كما وفتحت الشرطة البريطانية، في وقت سابق تحقيقاً في حادثة تحطيم البرتغالي كريستيانو رونالدو لهاتف مشجع صغير. عقب مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون.

وكان صاروخ ماديرا رونالدو، قد تقدم بالاعتذار بشأن تصرفه الغاضب تجاه المشجع، وتكسير هاتف الأخير أثناء خروجه من المستطيل الأخضر، في المباراة أمام إيفرتون الموسم الماضي. حيث خسر فريقه في تلك المباراة آنذاك بهدف نظيف دون رد.

وما يزال مستقبل رونالدو غامضاً مع مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، وسط رغبة اللاعب في خوض تجربة آخرى مع أحد الأندية في القارة الأوروبية العجوز. قبل قرار اعتزاله عالم كرة القدم، على الرغم من تمسّك النادي به.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق مانشستر يونايتد يزيل ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. بدون أي من النقاط، في ظل محافظة حامل اللقب مانشستر سيتي على الصدارة برصيد 6 نقاط.

المصدروطن + ميرور + سكاي سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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