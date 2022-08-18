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حقائق ستعرفها لأول مرة..هذا ما سيحدث لك عند ممارسة الجنس بكثرة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
حقائق ستعرفها لأول مرة..هذا ما سيحدث لك عند ممارسة الجنس بكثرة watanserb.com
الألم والجفاف والتهيج والحرقان والطفح الجلدي كلها أعراض تدل على ممارسة الجنس بكثرة.
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وطن– في أغلب الأحيان يقوم الشخص الطبيعي بممارسة الجنس حوالي 54 مرة في السنة، وفقًا لدراسة نُشرت في دورية «أرشيف السلوك الجنسي Archives of Sexual Behavior».

وإذا كان هذا صحيحًا، فقد تبدو مرة واحدة في الأسبوع كافية. لكن في بعض الأحيان تزداد الرغبة لدى البعض في ممارسة الجنس بكثرة.

وفي هذا السياق، تحدث موقع healthshots عن تأثير كثرة ممارسة العلاقة الحميمة على الجسم.

ماذا يحدث للجسم عند ممارسة الجنس بكثرة؟

جفاف المهبل

يمكن أن يكون جفاف المهبل من أولى الأعراض الواضحة بعد كثرة ممارسة الجنس، الأمر الذي من شأنه أن يسبب الألم والاحتكاك.

يعتبر الجفاف المهبلي من بين الاسباب الشائعة التي تثير الكثير من القلق والإنزعاج أثناء ممارسة العلاقة الحميمية خاصة خلال سن اليأس.

التهاب

إذا أصبحت أعضائكِ التناسلية الخارجية متورمة و محتقنة بعد عملية الجماع، فيجب عليكِِ التوقف حتى تشعرين بأنك بخير.

يمكن أن يصبح التهاب المهبل مفرطًا مما يؤدي إلى الشعور بالألم. لذا، جربي استخدام كيس ثلج للراحة، وفكري في استخدام المرطب المهبلي في المرة القادمة التي تمارسين فيها الجنس.

ألم أثناء الجماع

إن ممارسة الجنس أكثر من المعتاد قد يسبب ألمًا في الأعضاء التناسلية.

من الشائع الشعور بالألم من حين لآخر، لكن الألم المستمر يشير إلى وجود مشكلة. لذا ينصح بالتحدث إلى طبيب.

حرقان المهبل

يصف الكثير من الناس الألم الذي يعانون منه أثناء الجماع بأنه وجع أو حرقان أو وجع خفيف. قد يؤدي الإحساس بالحرقان في المهبل أثناء ممارسة الجنس أو بعده إلى جعل العملية غير مريحة ويشير إلى أنك بحاجة إلى التوقف أو أخذ قسط من الراحة.

التهاب المسالك البولية

الألم والجفاف والتهيج والحرقان والطفح الجلدي كلها أعراض تدل على ممارسة الجنس بكثرة. تعد التهابات المثانة والمهبل من الأعراض المؤلمة الأخرى.

وعند كثرة الممارسة، فقد تصبح أكثرة عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية.

نصائح عليك إتباعها لعلاقة جنسية صحية

المصدرهالث شوتس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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