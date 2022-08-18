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حياتنا

حفل نجوى كرم في سوريا.. أشعلت الأجواء بما قالته على المسرح (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حفل نجوى كرم في سوريا watanserb.com
حفل نجوى كرم في سوريا
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وطن- بعد سنوات من غيابها عن سوريا بسبب الحرب تم استقبال المطربة اللبنانية “نجوى كرم”، بالعراضة الشامية قبل ساعات من حفلها في قاعة دمشق الليلة “الخميس”.

استقبال حافل لنجوى كرم في سوريا

ونشرت “شمس الأغنية”-كما يلقبها معجبوها- على الستوري الخاص بها في “انستغرام” مقطع فيديو تظهر فيه وسط عدد من أفراد فرقة العراضة الشامية وهي تصفق لهم بحرارة.

فيما يسمع صوت أحدهم وهو يقول على طريقة مرددات العراضة “نورت سوريا” ثم تغني الفرقة مقطعاً من أغنيتها يقول: “عم يرجف قلبي يا قلبي وماني بردانة ليل نهارلا بحسن بدمي نار وشعلاني”.

وتصدر هاشتاغ “نجوى كرم في سوريا” الترند على تويتر سوريا، لبنان، الجزائر وفي عدد من الدول العربية.

حيث تعود نجوى إلى المدينة بعد غياب حوالي 3 سنوات عن إحياء الحفلات بسبب كورونا.

وتحيي الآن نجوى كرم حفلها في سوريا، حيث صعدت إلى المسرح وسط استقبال حافل من الجمهور.

فيما ظهرت نجوى وهي تحيي الجماهير الغفيرة في دمشق، وقالت “قلبي عم يتفجر”.

دفء الشمس

وحظي حضورها وحفلها باهتمام وتفاعل بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر”.

وعلقت “لاتين” يا مَرحباً بالبِدايات السَعيدة..جايّة اسمَعِك لأوّل مرّة..جايّة جدّد فرح قلبي بملقاكِ.

وأضافت:”رح نتنفس غَرام و حُب و فَرَح و سعادة!

وعلق “تركي”:” احتفاء إعلامي وشعبي غير مسبوق لحفل الكبيرة نجوى كرم في سوريا بعد سنوات من الغياب.”

واستدرك:”هذا النجاح المُسبق ليس بمُستغرب على أرزة لبنان نجوى_كرم”.

فيما عقب آخر بأسلوب شاعري: “يقال أن الشمس تحرق.. ولكن نحن أناس أنعم الله علينا بشمس تدفء وتنير تمهد ألف سبيل للحب والحياة.”

وتابع:”شمسنا باتت قمة تجمع كل المحبين من جميع أنحاء العالم من دمشقنا بقلوب الملايين مزروعة كياسمينة نائمة على غصن بكل بيت دمشقي”.

وقالت “خديجة كرم” معلقة على فيديو العراضة الشامية: “الفيديو يحمل محبة وعشقاً وعبق ياسمين” وأضافت: مهما كان الاستقبال فخماً فلن يكون شيئاً أمام مكانتك في قلوبنا أينما ذهبت فبيوتنا مفتوحة “.

وكانت الفنانة اللبنانية قد غردت على حسابها في “تويتر” في 3 آب الحالي “الجمهور السوري حقق أهم نجاحاتي”.

وتابعت: “متل ما تعوّدت من بداياتي مع جمهور حقق لي أهمّ النجاحات بحياتي الفنّية، رح نرجع نتلاقى سوا بـ ١٨/٨ بالشام بـ “قلعة دمشق” – سوريا حتى نرجع بالذكرى لأحلى أيام عشناها مع بعض.

وذلك في إشارة إلى حفلاتها التي اعتادت على إحيائها في المدن السورية قبل الحرب.

حفل نجوى كرم في سوريا بقلب قلعة دمشق بعد غياب 10 سنوات (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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