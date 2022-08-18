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حبوب أوكرانية مسروقة تظهر بسوريا وهذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حبوب أوكرانية مسروقة في سوريا watanserb.com
حبوب أوكرانية مسروقة في سوريا
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وطن- ذكرت سفارة كييف في بيروت، الخميس، أن سفينة شحن روسية تحمل حبوبًا أوكرانية مسروقة وصلت إلى سوريا، في أحدث سلسلة من الشحنات المتنازع عليها التي وصلت إلى البلد الذي مزقته الحرب.

وأضافت السفارة أن السفينة كانت تحمل “حبوبا نهبتها سلطات الاحتلال الروسي ونقلتها بشكل غير قانوني”، مضيفة أن السفينة كانت متجهة في البداية إلى ميناء طرابلس اللبناني.

وقال سفير أوكرانيا في لبنان “إيهور أوتاش” خلال مقابلة مع قناة “إسبريسو” التلفزيونية، إن السفينة حملت بالحبوب الأوكرانية في سيفاستوبول.

وتوجّه سفير أوكرانيا في بيروت إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلاً: “استيراد حبوب سرقتها روسيا سيؤذي العلاقات الثنائية”.

شركة روسية تدير ميناء طرطوس

وجاء بيان السفارة في الوقت الذي أفادت فيه أنباء عن قيام سفينة شحن أخرى تحمل الشحنة الأولى من الحبوب بمغادرة أوكرانيا. بموجب اتفاق تدعمه الأمم المتحدة بتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس السوري الذي تديره شركة روسية.

وكانت أوكرانيا اتهمت القوات الروسية مرارًا وتكرارًا بنهب مستودعات الحبوب لديها منذ غزوها البلاد في أواخر فبراير.

صور الأقمار الصناعية

وأظهرت صور التقطت بالأقمار الصناعية وحللتها وكالة “الأسوشيتدبرس“، الخميس، وصول سفينة “إس في كونستانتين” أحدث شحنة من الحبوب الأوكرانية، سواء تم شراؤها بشكل قانوني أو يُزعم أنها نُهبت، وهي تصل إلى سوريا.

وتظهر إحدى الصور الملتقطة سفينة الشحن التي تدعى “رازوني” وترفع علم سيراليون، في الوسط السفلي مع أربع رافعات بيضاء على سطحها الأحمر، في ميناء طرطوس.

عبر مضيق البوسفور

ووفقا لبيانات تتبع السفن من موقع “مارين ترافيك دوت كوم” التي حللتها وكالة الأسوشيتدبرس، فقد مرت السفينة عبر مضيق “البوسفور” ووصلت إلى مدينة “إزمير” التركية على بحر إيجه. ثم توجهت السفينة إلى البحر الأبيض المتوسط على طول ساحل قبرص قبل أن تغلق نظام تعقب التعرف الآلي يوم الأحد.

مستودعات حبوب

ويُظهر وصول السفينة أيضا مستوى اعتماد دمشق على روسيا لإبقاء رئيس النظام بشار الأسد المحاصر في السلطة، وسط حرب بلاده المستمرة منذ سنوات، لاسيما في هذا الميناء المطل على البحر الأبيض المتوسط الذي يستضيف سفنا حربية روسية ولديه مستودعات حبوب مهمة تديرها روسيا.

وفي عام 2017، أبرمت موسكو اتفاقا مع حكومة الأسد لتمديد عقد إيجار طرطوس لمدة 49 عاما.

ويسمح الاتفاق لروسيا بالاحتفاظ بما يصل إلى 11 سفينة حربية هناك، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية هذا الأسبوع ما لا يقل عن غواصتين روسيتين وسفن حربية أخرى في الميناء.

وبحسب تقرير لموقع “العربية” الإنجليزي ترجمت “وطن” مقتطفات منه، فإن بيان سفارة “كييف”، يأتي في الوقت الذي أفادت فيه أنباء عن قيام سفينة شحن أخرى تحمل الشحنة الأولى من الحبوب بمغادرة أوكرانيا بموجب اتفاق تدعمه الأمم المتحدة بتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس السوري الذي تديره شركة روسية.

 

إلغاء الصفقة

وكان من المتوقع أن تصل السفينة “رازوني” التي ترفع علم سيراليون إلى لبنان، لكن تأجيل الشحنة لمدة خمسة أشهر دفع المشتري اللبناني إلى إلغاء الصفقة بينما كانت السفينة في البحر حسبما قال مسؤولون أوكرانيون.

ونقل المصدر عن سمير مدني، المؤسس المشارك لموقع مراقبة شحن النفط “TankerTrackers.com”، أن السفينة رست في طرطوس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكتب مدني على تويتر يوم، الخميس، أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن السفينة – التي كانت تحمل 26 ألف طن من الحبوب الأوكرانية رست لفترة وجيزة في مرسين ، تركيا ثم عادت إلى البحر المتوسط.

واحتجزت السلطات اللبنانية لفترة وجيزة سفينة ترفع العلم السوري بعد مزاعم مماثلة من السفارة الأوكرانية بأنها محملة بشحنة مسروقة.

وكانت أوكرانيا اتهمت القوات الروسية مرارًا وتكرارًا بنهب مستودعات الحبوب لديها منذ غزوها البلاد في أواخر فبراير.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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