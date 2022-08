حبوب أوكرانية مسروقة تظهر بسوريا وهذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية

وطن- ذكرت سفارة كييف في بيروت، الخميس، أن سفينة شحن روسية تحمل حبوبًا أوكرانية مسروقة وصلت إلى سوريا، في أحدث سلسلة من الشحنات المتنازع عليها التي وصلت إلى البلد الذي مزقته الحرب.

وأضافت السفارة أن السفينة كانت تحمل “حبوبا نهبتها سلطات الاحتلال الروسي ونقلتها بشكل غير قانوني”، مضيفة أن السفينة كانت متجهة في البداية إلى ميناء طرابلس اللبناني.

وقال سفير أوكرانيا في لبنان “إيهور أوتاش” خلال مقابلة مع قناة “إسبريسو” التلفزيونية، إن السفينة حملت بالحبوب الأوكرانية في سيفاستوبول.

وتوجّه سفير أوكرانيا في بيروت إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلاً: “استيراد حبوب سرقتها روسيا سيؤذي العلاقات الثنائية”.

وجاء بيان السفارة في الوقت الذي أفادت فيه أنباء عن قيام سفينة شحن أخرى تحمل الشحنة الأولى من الحبوب بمغادرة أوكرانيا. بموجب اتفاق تدعمه الأمم المتحدة بتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس السوري الذي تديره شركة روسية.

وكانت أوكرانيا اتهمت القوات الروسية مرارًا وتكرارًا بنهب مستودعات الحبوب لديها منذ غزوها البلاد في أواخر فبراير.

وأظهرت صور التقطت بالأقمار الصناعية وحللتها وكالة “الأسوشيتدبرس“، الخميس، وصول سفينة “إس في كونستانتين” أحدث شحنة من الحبوب الأوكرانية، سواء تم شراؤها بشكل قانوني أو يُزعم أنها نُهبت، وهي تصل إلى سوريا.

وتظهر إحدى الصور الملتقطة سفينة الشحن التي تدعى “رازوني” وترفع علم سيراليون، في الوسط السفلي مع أربع رافعات بيضاء على سطحها الأحمر، في ميناء طرطوس.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من موقع “مارين ترافيك دوت كوم” التي حللتها وكالة الأسوشيتدبرس، فقد مرت السفينة عبر مضيق “البوسفور” ووصلت إلى مدينة “إزمير” التركية على بحر إيجه. ثم توجهت السفينة إلى البحر الأبيض المتوسط على طول ساحل قبرص قبل أن تغلق نظام تعقب التعرف الآلي يوم الأحد.

ويُظهر وصول السفينة أيضا مستوى اعتماد دمشق على روسيا لإبقاء رئيس النظام بشار الأسد المحاصر في السلطة، وسط حرب بلاده المستمرة منذ سنوات، لاسيما في هذا الميناء المطل على البحر الأبيض المتوسط الذي يستضيف سفنا حربية روسية ولديه مستودعات حبوب مهمة تديرها روسيا.

وفي عام 2017، أبرمت موسكو اتفاقا مع حكومة الأسد لتمديد عقد إيجار طرطوس لمدة 49 عاما.

ويسمح الاتفاق لروسيا بالاحتفاظ بما يصل إلى 11 سفينة حربية هناك، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية هذا الأسبوع ما لا يقل عن غواصتين روسيتين وسفن حربية أخرى في الميناء.

وكان من المتوقع أن تصل السفينة “رازوني” التي ترفع علم سيراليون إلى لبنان، لكن تأجيل الشحنة لمدة خمسة أشهر دفع المشتري اللبناني إلى إلغاء الصفقة بينما كانت السفينة في البحر حسبما قال مسؤولون أوكرانيون.

ونقل المصدر عن سمير مدني، المؤسس المشارك لموقع مراقبة شحن النفط “TankerTrackers.com”، أن السفينة رست في طرطوس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكتب مدني على تويتر يوم، الخميس، أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن السفينة – التي كانت تحمل 26 ألف طن من الحبوب الأوكرانية رست لفترة وجيزة في مرسين ، تركيا ثم عادت إلى البحر المتوسط.

I’m not following closely, but just noticed that the RAZONI (carrying 26KT of Ukrainian grain) was briefly docked in Mersin, Turkey and then went back out into the Med. The issue I see now however, is that her AIS transponder went quiet half a day ago.

And there goes my weekend. pic.twitter.com/SdkVjDkPeC

— Sam (@Samir_Madani) August 12, 2022