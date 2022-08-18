جماهير ليفربول تسخر من فضيحة أرنولد وصلاح يتورط معه (فيديو)

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وطن – سخرت جماهير ليفربول الإنجليزي، من اللاعب ألكسندر أرنولد وزميله محمد صلاح الذي تورط معه، بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي وهما في لحظة سرحان وشاردان الذهن قبيل بدء المباراة الماضية أمام كريستيال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي.

سخرية جماهير ليفربول من أرنولد وصلاح

ونشر مقطع فيديو من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يظهر فيه حالة الشرود الذهني والسرحان التي أصابت اللاعب ألسكندر أرنولد أثناء وقوفه مع اللاعبين قبيل بدء المباراة الماضية أمام كريستيال بالاس.

محمد صلاح & ترنت ألكسندر أرنولد قبل بداية المباراة 😂📹pic.twitter.com/EXTrQRRiAd — الدوري الانجليزي² (@VPLTrend) August 16, 2022

لكن زميله المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، نبه زميله أرنولد الذي تأخر عن السير مع لاعبي الفريق، ومصافحة لاعبي فريق الخصم كريستال بالاس قبل انطلاق المباراة. التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وتعرض ألكسندر لموجة سخرية واسعة من قبل جماهير ليفربول. بسبب هذا المشهد، كما وطالت السخرية زميله المصري صلاح بسبب تصرف زميله.

فضيحة أرنولد بسبب قصة الفتاة

ونال أرنولد لاعب ظهير فريق ليفربول (الريدز)، النصيب الأكبر من السخرية عبر منصات مواقع التواصل، بسبب قصة الفتاة التي ارتبط اسمها به الأسبوع الماضي.

فقد غرد أحد المتابعين بشأن سرحان أرنولد، قائلاً: ” ربما يفكر في هذه الفتاة”، كما وعلق آخر عليه، ” ربما يتساءل أرنولد الآن. لماذا لم ترد عليه؟!”.

كما ونشر آخر صورة للفتاة التي أرسل إليها اللاعب أرنولد تصفيقاً. عبر حسابها الشخصي على موقع ( الانستغرام)، قائلاً : ” ربما يفكر في هذه الفتاة العنيدة”، إلى جانب الآلاف من التعليقات الساخرة ورموز الضحك.

وتدور حكاية نجم ليفربول أرنولد مع الفتاة، بسبب رهان مع خطيبها الذي يعمل في صناعة محتوى الفيديو عبر منصة (اليوتيوب)، وكذلك الفتاة التي تعمل في ذات المجال، حيث قالت أنه في حال خروج ليفربول بشباك نظيفة ستقوم بإرسال عدد من الصور العارية للاعب.

الدوري الإنجليزي الممتاز

كما وعلق أرنولد على تغريدة الفتاة بالتصفيق الحار، وحاول التواصل معها. لكنها لم ترد عليه، وقامت بفضحة أمام جماهير ليفربول ومواقع التواصل الاجتماعي بنشر رسالته لها.

أرنولد طلع يصيد عشان كذا باله خارج الملعب 😂😂🤣🤣 pic.twitter.com/0a6K9lBg5v — صريح موناكو 🇫🇷 (@OmarASM10) August 15, 2022

وتعادل فريق ليفربول أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف لكليهما الأسبوع الماضي.

ويستعد فريق ليفربول (الريدز)، لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد، الإثنين، التي ستجمع كلا الفريقين داخل ملعب ( أولد ترافورد).