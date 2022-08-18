تركي آل الشيخ يكشف سبب شرائه نادي ألميريا الإسباني (فيديو)

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وطن – كشف السعودي تركي آل الشيخ، عن سبب امتلاكه نادي ألميريا دون غيره من النوادي في إسبانيا، عقب نجاحه في عودة الفريق إلى الدوري الإسباني (الليغا) الممتاز بعد 7 سنوات من الغياب.

وقال مالك نادي ألميريا آل الشيخ، في تصريح صحفي مع البرنامج الإسباني الشهير (إلشيرينجيتو)، عن أسباب شرائه نادي ألميريا الإسباني وليس أندية آخرى مثل فالنسيا وإسبانيول، ” لقد أحببت مواطني ألميريا، كما أن ألميريا لديها تاريخ كبير معنا (العرب)”.

تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا

وأردف السعودي آل الشيخ، ” نادي ألميريا هو فريق عادي في عالم كرة القدم، وإذا أتيت من أجل الاستثمار هنا فإنك ستبني اسمك، على خلاف الاستحواذ على نادٍ كبير. حيث ستكون رئيساً مثلك مثل أي رئيس آخر”.

كما وأضاف رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية آل الشيخ، ” لدينا العديد من الصفقات القادمة هذا الصيف. من أجل الانضمام للفريق، ولكن علينا حل مشكلتنا مع الليغا بشأن سقف رواتب اللاعبين”.

وختم حديثه، ” أطمح في تجديد ملعب النادي والمدينة الرياضية، وكذلك التعاقد مع نجوم آخرين خلال الفترة القادمة”.

الدوري الإسباني

وتوج فريق ألميريا بلقب دوري الدرجة الثانية خلال الموسم المنصرم، والصعود إلى دوري الدرجة الممتازة (الأضواء)، لأول مرة بعد غياب 7 سنوات.

الأسود تعود للتدريبات 🦁 pic.twitter.com/czJ4HI46MD — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) August 17, 2022

وكان تركي آل الشيخ، تمكن من الاستحواذ على نادي ألميريا الإسباني في عام 2019، ليصبح أكبر المساهمين فيه. بنسبة 99.8%، بعد شرائه من مالكه التاريخي ألفونسو جارسيا.

كما ويستعد فريق ألميريا لملاقاة إلتشي في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، الإثنين، لكن هذه المباراة ستكون خارج دياره.

يشار بأن فريق ألميريا تعثر بالخسارة أمام بطل الدوري الإسباني ريال مدريد، في مستهل مشواره على ميدانه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.