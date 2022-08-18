بعد جدال كبير..لن تصدق ماذا فعل هذا الرجل بحقيبة يد صديقته السابقة

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وطن– أمرت محكمة مدنية كورية جنوبية مؤخرًا رجل يبلغ من العمر 31 عامًا بدفع 1.5 مليون وون (1150 دولارًا) لصديقته السابقة كتعويض عن التبول في حقيبة يدها الفاخرة التي تحمل علامة لويس فيتون.

ماذا حدث بالضبط؟

تعود هذه القصة الغريبة إلى أكتوبر الماضي، عندما دخل المدعى عليه في هذه القضية، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عامًا من سيول، كوريا الجنوبية في جدال كبير مع صديقته السابقة في منزلها الذي يقع في منطقة جانجنام غو.

تبول في حقيبة يدها

وبدأ الخلاف بينهما حول المبالغ التي تنفقها المرأة والديون التي كانت تتراكم عليهما. وفي مرحلة ما، دخل الرجل غرفة النوم، وأخرج إحدى حقائب صديقته من ماركة لويس فيتون، وفك أزرار سرواله، وبدأ بالتبول هناك أمامها على حقيبتها.

ولم يعجبها تصرفه، فقدمت شكوى ضده لدى الشرطة، وفقا لما أورده موقع أوديتي سنترال.



وفقًا لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، نفى الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، المزاعم الموجهة ضده.

لسوء حظه، لم يصدقه المحققون. وبدلاً من ذلك طلبوا من الخبراء في المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي تحليل العينات المأخوذة من داخل الحقيبة.

اعترف بفعلته

وقد كانت نتائج الاختبار واضحة. وعلى الرغم من محاولات الرجل إخفاء آثاره عن طريق سكب مزيل العرق السائل في حقيبة اليد بعد قضاء حاجته فيها. إلا أن تحليل العينة جاء إيجابيًا بالنسبة للبول، والذي تطابق أيضًا مع حمضه النووي.

ومع الكثير من الأدلة ضده، لم يكن لدى الرجل أي خيار سوى الاعتراف بفعلته.

بعد أن اعترف، أخذته صديقته السابقة إلى المحكمة، مطالبة بتعويضات.

بعد مراجعة الأدلة، أمر القاضي بارك هاي ريم من محكمة منطقة سيول المركزية الرجل بدفع 1.5 مليون وون (1150 دولارًا) كتعويض عن الحقيبة المدمرة وقال القاضي إنه اختار عقوبة أكثر تساهلاً لأن هذه كانت الجريمة الأولى للمتهم.