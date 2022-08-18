المغرب.. كلاب ضالة تهاجم سائحة فرنسية بالشارع وتنهشها حتى الموت

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وطن-هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة سائحة فرنسية وعضتها حتى الموت.

وبحسب مصادر إخبارية فإن هذه المأساة وقعت يوم الثلاثاء المنقضي في بلدة العرقوب.

يُذكر أن هذه المنطقة ساحلية واقعة على بعد 70 كيلومترا من الداخلة عاصمة الصحراء الغربية، وهي منطقة خاضعة لسيطرة المغرب.

وفاة سائحة فرنسية

وبحسب ما نقله موقع “أفريك” الفرنسي، توفيت سائحة فرنسية تبلغ من العمر 44 عامًا، لم يُكشف عن اسمها، متأثرة بجروحها بعد هجوم شنته عليها كلاب ضالة يوم الثلاثاء 16 أغسطس/ آب الماضي.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن السائحة كانت قد غادرت الفندق الذي تقيم فيه الواقع في العرقوب، سيرًا على الأقدام، ثم سرعان ما فوجئت بمجموعة الكلاب تقطع طريقها لتنقض عليها وترديها قتيلة خلال لحظات.

ويُذكر أن مدينة العرقوب، عبارة عن منتجع ساحلي في الصحراء الغربية، وهي منطقة تشتهر بشواطئها وإمكانية ممارسة رياضة KiteSurfing

من جهتها، قالت السلطات المحلية إنه تم فتح تحقيق في الحادثة، لاسيما بعد الهجمات المتكررة للكلاب الضالة في السنوات الأخيرة في المغرب، حيث تم اتخاذ إجراءات لتعقيمها لتقليل عددها.