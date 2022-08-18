الخميس, أغسطس 18, 2022
الرئيسيةحياتناالمغرب.. كلاب ضالة تهاجم سائحة فرنسية بالشارع وتنهشها حتى الموت
حياتنا

المغرب.. كلاب ضالة تهاجم سائحة فرنسية بالشارع وتنهشها حتى الموت

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
مقتل سائح فرنسي في المغرب watanserb.com
مقتل سائح فرنسي في المغرب
- Advertisement -

وطن-هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة سائحة فرنسية وعضتها حتى الموت.

وبحسب مصادر إخبارية فإن هذه  المأساة وقعت يوم الثلاثاء المنقضي في بلدة العرقوب.

يُذكر أن هذه المنطقة ساحلية واقعة على بعد 70 كيلومترا من الداخلة عاصمة الصحراء الغربية، وهي منطقة خاضعة لسيطرة المغرب.

فيديو ذبح إحدى السائحتين الأوروبيتين في المغرب أُرسل لوالدتها!!

وفاة سائحة فرنسية

وبحسب ما نقله موقع “أفريك” الفرنسي، توفيت سائحة فرنسية تبلغ من العمر 44 عامًا، لم يُكشف عن اسمها، متأثرة بجروحها بعد هجوم شنته عليها كلاب ضالة يوم الثلاثاء 16 أغسطس/ آب الماضي.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن السائحة كانت قد غادرت الفندق الذي تقيم فيه الواقع في العرقوب، سيرًا على الأقدام، ثم سرعان ما فوجئت بمجموعة الكلاب تقطع طريقها لتنقض عليها وترديها قتيلة خلال لحظات.

ويُذكر أن مدينة العرقوب، عبارة عن منتجع ساحلي في الصحراء الغربية، وهي منطقة تشتهر بشواطئها وإمكانية ممارسة رياضة KiteSurfing

على خلفية مقتل سائحتين .. هل تعوي “الذئاب المنفردة” بربوع المغرب؟ .. محلّلون يُجيبون

الكلاب الضالة تنهي حياة سائحة فرنسية
الكلاب الضالة تنهي حياة سائحة فرنسية

من جهتها، قالت السلطات المحلية إنه تم فتح تحقيق في الحادثة، لاسيما بعد الهجمات المتكررة للكلاب الضالة في السنوات الأخيرة في المغرب، حيث تم اتخاذ إجراءات لتعقيمها لتقليل عددها.

المصدرأفريك-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

عاملات جنس يسرقن مسؤولين مغاربة بعد ليلة حمراء.. وجدوا عراة ونقلوا للمستشفى

الهدهد

كارثة جديدة.. “آبار الموت” في المغرب تبتلع 3 أشخاص

حياتنا

رحمة رياض تفجر غضب المغاربة برسالة وصلتها من صديقة مغربية

الهدهد

أول ردٍّ جزائري رسمي على تصريحات أحمد الريسوني.. هجوم عنيف وأوصاف عديدة!

الهدهد

ردٌّ صادم من حفيظ دراجي على أحمد الريسوني!

تقارير

اشتعال خلاف جزائري سعودي حاد بسبب محمد السادس.. هذا ما هدد به “ابن سلمان” خلف الكواليس!

تقارير

صحيفة فرنسية تزعم أن محمد السادس مصاب بمرض “مزمن” وتتحدث عن دور قادم لوريث العرش!

الهدهد

لماذا رفضت المغرب وأخواتها المشاركة في قمة للاحتفال بالذكرى الثانية لاتفاقات أبراهام؟!

الهدهد

تعديل وزاري في المغرب بأمر الملك نهاية الشهر.. هؤلاء سيتم الإطاحة بهم

تقارير

تقرير: المغاربة غاضبون من القيود “المهينة” على التأشيرات الفرنسية

الهدهد

المغرب والفضائح الجنسية الملفقة.. كيف قتل النظام الصحافة المستقلة؟

تقارير

القبضة الحديدية لشقيقات محمد السادس على التجارة ودور “للا حسنة” المشبوه!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

فضيحة محمود عباس وهذه الكواليس سبقت تصريحاته

حرائق الجزائر مستمرة منذ أيام.. مشاهد مروعة وتعاطف واسع

الكويت.. قرار يهدد وظائف أكثر من 700 ألف مصري والتنفيذ مطلع سبتمبر

عاملات جنس يسرقن مسؤولين مغاربة بعد ليلة حمراء.. وجدوا عراة ونقلوا للمستشفى

صحراء الربع الخالي وظاهرة غير مسبوقة.. هل اقتربت الساعة ونبوءة الرسول تتحقق؟

فيديو غريب لسيدة تدفن زوجها وهو حي وتصلي عليه والسبب أغرب!

أشياء يفعلها المسافرون الأذكياء قبل رحلتهم..ستدهشك!

شعار يُدخل نادي سعودي موسوعة غينيس (فيديو)

لاعبو باريس سان جيرمان ممنوعون من شُرب الشاي لهذا السبب

إباحية أمينة فاخت على المسرح ليست جديدة.. ولهذا رفضت الغناء مع أصالة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC