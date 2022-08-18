أشياء يفعلها المسافرون الأذكياء قبل رحلتهم..ستدهشك!

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وطن– كشف موقع “usawanderers” عن مجموعة الأشياء التي يفعلها المسافرون الأذكياء غالبًا قبل السفر والتي يمكن أن تساعدك في رحلتك القادمة.

حقيبة السفر



يحزم دائماً المسافرون الأذكياء الأدوية الخاصة بهم في حقائبهم اليدوية. وإذا كنت تتناول أي نوع من الأدوية، فاحرص على وضعه في حقيبة يدك.

كما ينصح أيضًا بإحضار ملابس أخرى على متن الطائرة بحيث يكون لديك مجموعة إضافية في حالة وصول أمتعك بعد يومين على سبيل المثال.

والشيء نفسه ينطبق على الأجهزة الإلكترونية، والمال والمجوهرات.



ترطيب الجسم

هناك سبب لشعور شفتيك بالتشقق والشعور بجفاف الأنف والحلق أثناء الرحلة.

وفقًا لعيادة كليفلاند، يتم سحب حوالي نصف الهواء المتداول في المقصورة من الهواء الخارجي. وعلى ارتفاع 35000 قدم، يحتوي هذا الهواء على قدر ضئيل من الرطوبة. وهذا ما يجعل ترطيب الجسم قبل الرحلة أمر بالغ الأهمية.

لذا، حاول شرب أكبر قدر ممكن من الماء لمدة 24 ساعة قبل السفر. يجب عليك أيضًا التأكد من وجود الماء معك على متن الطائرة.

يمكن أن يساعد أيضًا تجنب الكافيين والكحول على متن رحلتك في الحفاظ على رطوبة جسمك.



تجنب الأماكن والأسطح الملوثة

خلال رحلتك، سوف تلمس العديد من الأسطح مثل شاشات اللمس والأزرار والسور ومساند الذراعين وأحزمة المقاعد وطاولات الدرج.

ضع في اعتبارك أن الكثير من الأشخاص قد لمسوا كل هذه الأسطح قبلك.

لذا ينصح المسافرون الأذكياء دائماً بتنظيف اليدين لتجنب الجراثيم قدر الإمكان. وأن تحمل زجاجة صغيرة من معقم اليدين المضاد للبكتيريا معك في حقيبتك.



الجوارب الضاغطة

يمكن أن يسبب البقاء غير نشط لفترات طويلة في حدوث بعض المشاكل لصحتك. خاصة أثناء رحلة طيران طويلة ولهذا ينصح المسافرون الأذكياء بإرتداء الجوارب الضاغطة لأنها تساعد على زيادة الدورة الدموية.



غامر لكن بحذر!



يمكن أن تسوء أشياء كثيرة أثناء السفر كتأخير الرحلات وإلغائها وتأخير الأمتعة أو فقدها وحوادث السفر وغير ذلك. ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن أحلامك في رؤية العالم.



فقط تأكد من دفع ثمن المسكن ورحلات الطيران وتأجير السيارات، ببطاقة الائتمان التي تقدم تعويضًا عن هذه الأنواع من المشاكل التي قد تعترضك خلال رحلتك. ستقدم معظم بطاقات ائتمان مكافآت السفر المميزة هذه المزايا، بعضها برسوم سنوية أقل من 100 دولار.