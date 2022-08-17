مفاوضات الأهلي مع موسيماني من أجل العودة وزوجته تُوضح

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وطن – تصدر بيتسو موسمياني مدرب فريق الأهلي السابق، التريند المصري بعد أنباء تحدثت عن وجود مفاوضات مع إدارة النادي من أجل العودة لتولي مهام التدريب من جديد بعد فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي.

وقال الإعلامي المصري محمد شبانة، بأن إدارة نادي الأهلي المصري (المارد الأحمر)، يتفاوض مع الجنوبي الأفريقي بيتسيو موسيماني من أجل العودة لقيادة تدريب فريق الأهلي مجدداً، بدلاً من البرتغالي ريكاردو سواريس.

عودة موسيماني إلى الأهلي المصري

وبين شبانة، بأن الأهلي المصري لم ينفي صحة تلك الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.

من جانبه، قالت زوجة بيتسو موسيماني في تصريح صحفي عبر قناة صدى البلد المصرية، ” إدارة نادي الأهلي لم يفاوضنا لعودة زوجي موسيماني من أجل تدريب النادي”.

نفي زوجة موسيماني

كما وأردفت زوجة موسيماني ومديرة أعماله، ” هذه الأنباء هي عارية تماماً عن الصحة”.

وجاء ارتباط المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني بالعودة لتدريب المارد الأحمر، بعد شائعات التي ترددت عن دخول الأهلي في مفاوضات مع البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب (أسود الأطلس) بعد قرار إقالته مؤخراً.

وكان الأهلي المصري قد فسخ تعاقده مع المدرب بيتسو موسيماني، بالتراضي، على خلفية خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، وتعيين البرتغالي ريكاردو سواريس كبديل عنه في يونيو/ حزيران الماضي.

محمد شبانة 🎙️

🗨️الأهلي يضع موسيماني خياره الأول وعلى العكس الجنوب أفريقي يطلب مهلة للتفكير ! pic.twitter.com/ZfHRBBS1wS — kora11.com (@kora11) August 16, 2022

أرقام موسيماني مع الأهلي المصري

وتولى المدرب موسيماني، قيادة الأهلي في 102 مباراة في كافة البطولات المختلفة، استطاع من خلالها الفوز في 65 مباراة، والتعادل في 26 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 11 مباراة.

كما وساهم المارد الأحمر الأهلاوي على صعيد التهديف برصيد 194 هدفاً، وتلقى شباك مرماه 79 هدفاً.

وتوج الجنوبي الأفريقي موسيماني مع الأهلي المصري ب7 ألقاب محلية وأفريقية، كان من أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي. كما وكأس مصر مرة واحدة، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي.

بيتسو موسيماني .. الأسطورة الحقيقية pic.twitter.com/qftJjw9tQX — Magicano 🦅 🇵🇸 (@magicanoo74) August 10, 2022

ويستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة إيسترن كومباني، الأربعاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كما ويحتل فريق الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، بفارق كبير عن غريمه الأزلي والتقليدي الزمالك المنفرد في الصدراة برصيد 72 نقطة حتى الآن.