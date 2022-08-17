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رياضة

مفاوضات الأهلي مع موسيماني من أجل العودة وزوجته تُوضح

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حقيقة مفاوضات الأهلي مع بيتسو موسيماني watanserb.com
زوجة موسيماني تنفي مفاوضات الأهلي لعودة زوجها
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وطن – تصدر بيتسو موسمياني مدرب فريق الأهلي السابق، التريند المصري بعد أنباء تحدثت عن وجود مفاوضات مع إدارة النادي من أجل العودة لتولي مهام التدريب من جديد بعد فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي.

وقال الإعلامي المصري محمد شبانة، بأن إدارة نادي الأهلي المصري (المارد الأحمر)، يتفاوض مع الجنوبي الأفريقي بيتسيو موسيماني من أجل العودة لقيادة تدريب فريق الأهلي مجدداً، بدلاً من البرتغالي ريكاردو سواريس.

عودة موسيماني إلى الأهلي المصري

وبين شبانة، بأن الأهلي المصري لم ينفي صحة تلك الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.

من جانبه، قالت زوجة بيتسو موسيماني في تصريح صحفي عبر قناة صدى البلد المصرية، ” إدارة نادي الأهلي لم يفاوضنا لعودة زوجي موسيماني من أجل تدريب النادي”.

نفي زوجة موسيماني

كما وأردفت زوجة موسيماني ومديرة أعماله، ” هذه الأنباء هي عارية تماماً عن الصحة”.

وجاء ارتباط المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني بالعودة لتدريب المارد الأحمر، بعد شائعات التي ترددت عن دخول الأهلي في مفاوضات مع البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب (أسود الأطلس) بعد قرار إقالته مؤخراً.

وكان الأهلي المصري قد فسخ تعاقده مع المدرب بيتسو موسيماني، بالتراضي، على خلفية خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، وتعيين البرتغالي ريكاردو سواريس كبديل عنه في يونيو/ حزيران الماضي.

أرقام موسيماني مع الأهلي المصري

وتولى المدرب موسيماني، قيادة الأهلي في 102 مباراة في كافة البطولات المختلفة، استطاع من خلالها الفوز في 65 مباراة، والتعادل في 26 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 11 مباراة.

كما وساهم المارد الأحمر الأهلاوي على صعيد التهديف برصيد 194 هدفاً، وتلقى شباك مرماه 79 هدفاً.

وتوج الجنوبي الأفريقي موسيماني مع الأهلي المصري ب7 ألقاب محلية وأفريقية، كان من أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي. كما وكأس مصر مرة واحدة، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي.

ويستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة إيسترن كومباني، الأربعاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كما ويحتل فريق الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، بفارق كبير عن غريمه الأزلي والتقليدي الزمالك المنفرد في الصدراة برصيد 72 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + صدى البلد + محمد شبانة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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