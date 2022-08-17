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مشاهد مرعبة لحرائق الجزائر وتونس.. اجتاحت المدن وأتت على الأخضر واليابس (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حرائق الجزائر وتونس watanserb.com
حرائق الجزائر وتونس
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وطن- اندلعت حرائق في مناطق غابات غرب تونس اليوم، الأربعاء، في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.

حرائق تونس

واجتاحت الحرائق غابات في ولايتي كل من “باجة وجندوبة” المتجاورتين في مناطق طبرقة وعين دراهم وفرنانة، وفي غابات على الحدود مع الجزائر.

وتسببت موجات من الرياح الساخنة في توسع النيران.

كما شهدت تونس والمغرب فاجعتين أليمتين اليوم.

حيث أودت حرائق بولاية “الطارف” على الحدود المغربية مع تونس بحياة 25 شخصا.

كما وقع حادث مرور أليم بطريق خريبگة-الفقيه بن صالح بالمغرب خلف مقتل 22 شخصا.

تدخل الحماية المدنية

وتكافح فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق بمساعدة طائرة عسكرية لمنع تمددها إلى المناطق السكنية.

كما اندلع حريق آخر صباح اليوم في جبل السرج بولاية القيروان وسط تونس.

وتشهد تونس ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة منذ أمس، الثلاثاء، وصلت أقصاها إلى 47 درجة ما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب تضاعف الطلب على الطاقة.

ويتوقع استمرار موجة الحر حتى يوم، الجمعة.

كما نشب يوم، الأربعاء، حريق بجبل منطقة “بريرم” التابعة لمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة أقصى شمال غربي تونس.

وقد أتى الحريق، على بعض المساحات الغابية والأسلاك الشوكية لبعض المنازل، حسبما ذكرته إذاعة “موزاييك”.

ونفت الإدارة الجهوية للحماية المدنية وصول النيران إلى المنازل رغم تداول النشطاء على السوشيال ميديا لمقاطع فيديو تظهر وصول ألسنة اللهب إلى المساكن.

وتشهد مدينة طبرقة اليوم، ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة مع هبوب رياح الشهيلي، وهو ما قد يبطئ عمليات الإطفاء ويصعّب مهمة أعوان الحماية المدنية.

حرائق أتت على الأخضر واليابس

هذا والتهمت النيران مساحة هامة من النباتات والأشجار الغابية و أشجار الزيتون. قبل أن يتدخل أعوان الادارة المحلية للغابات وأعوان فريق الإطفاء التابع للحماية المدنية لإخماد الحريق ها ومنع توسع رقعته خاصة وأن درجات الحرارة كانت قياسية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي العديد من المقاطع مطلقين صيحة فزع، بأن الوضع حظير و دقيق جدا بسبب تزامن عشرات الحرائق في عديد الولايات .

خاصة وأن النيران تهدد المنازل والضيعات وأعمدة الكهرباء، وحتى أجهزة خاصة بشبكة الغاز.

وكانت الحماية المدنية في ولاية “جندوبة”، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك“، أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة مع هبوب رياح الشهيلي تسبّب في اندلاع عدد من الحرائق.

من أشدّ فصول الصيف التي شهدتها تونس

وللتذكير، تتواصل الجهود في تونس، منذ الثلاثاء الفارط، لإخماد حرائق في غابات في ولايتي القصرين (غرب) وبنزرت (شمال) التهمت حوالي 1100 هكتار من الأشجار، وتسببت بانفجار 22 لغما من دون وقوع خسائر بشرية.

وقال رئيس إدارة الغابات التابعة لوزارة الفلاحة (الزراعة) في القصرين “يامن حقي”، في تصريح لوكالة الأناضول، إنه تمت الثلاثاء السيطرة بشكل كامل على حريق اندلع في “جبل سمامة”، بحسب “وكالة الأناضول“.

وأضاف: “اندلع بعد ظهر اليوم حريق آخر في جبل تبوشّة، بمنطقة العيون، ومصالح الغابات والحماية المدنية (الدفاع المدني) يعملون على إخماد النيران”.

وأفاد بأن “حريق جبل المغيلة، الذّي نشب الأحد، مازال متواصلا، وتُجرى عمليات للحد من توسع رقعته نحو المناطق السكنية”.

مُدن على الشرق الجزائري على الحدود التونسية

كانت هناك أيضاً حرائق كبيرة في الشرق الجزائري وسقوط عدة قتلى وإصابة عدد آخرين خاصة في القالة بولاية الطارف، و ولاية سطيف .

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم عن تدخلها لإخماد 39 حريقا في 14 ولاية عند الساعة الرابعة مساء، بعدما كانت 10 ولايات عند منتصف النهار.

وتم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة، تيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج و جيجل.

كذلك تم تسجيل إصابة 45 شخصا بإصابات خفيفة بولاية سوق أهراس، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق من جراء دخان الحريق.

وتم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية. وتتواصل عمليات الإخماد حيث تدخلت الوحدة الجوية بكل من سكيكدة، الطارف وسوق أهراس.

هذا ونشرت الرئاسة الجزائرية بيانا على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، تواسي فيها ضحايا الحرائق التي اجتاحت الكثير من مدن الشرق الجزائري.

وأكدت في ذات السياق تسخير الدولة الجزائرية بكافة أجهزتها لكل وسائلها من أجل مكافحة هذه الحرائق.

حرائق الجزائر.. مفاجآت مدوّية تكشفها تحقيقات السلطات

 

المصدرتوتير ،فيسبوك ،وكالة الاناضول، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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