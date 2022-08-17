في ليبيا.. لحظة القبض على متحرش بقارئات القرآن في المسجد (شاهد)

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وطن – أعلنت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق التابعة لوزارة الداخلية الليبية عن القبض على مواطن بعد رصده وهو يقوم بالتحرش بقارئات القرآن في أحد المساجد.

وقالت قوة دعم المديريات في بيان مقتضب لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “وطن“: “تمكن أعضاء القوة من ضبط أحد الذئاب البشرية، وذلك بعد ورود معلومات عن تردده على أحد المساجد فترة الظهيرة، وذلك لقيامه بالتحرش بالفتيات قارئات القرآن عند دخولهم لساحة المسجد”.

ونشرت القوة عبر صفحتها صورة للمجرم وهو في قبضة القوات الأمنية، وأرفقتها بصورة أخرى تم التقاطها من خلال كاميرا مراقبة تظهره أثناء قيامه بالتحرش بقارئات القرآن.

ردود فعل غاضبة من الواقعة ومشيدة بالقوة الأمنية

إعلان القوة الأمنية القبض على المتحرش، أثار إعجاب الليبيين الذي أشادوا بعملها، مستنكرين في الوقت نفسه ما فعله المتحرش الذي رغم ما يقوم به عار ومجرم، إلا أنه لم يراع حرمة المسجد أيضا، داعين إلى إيقاع أشد العقوبات في حقه.

وفي هذا السياق، قالت “أزهار الوادي”: “ضاقت عليه مخلي الاستراحات وماشي لبنات متربيات وفي بيوت الله هذا قصهوله و ديروه اقلايا مفلفلة ومحرحرة واعطوه ياكله”.

وأشاد “معمر الزياني” بجهود رجال الفرقة الأمنية قائلا:” رجال قوة دعم مديريات الامن بالمناطق جهوذ كبيرة من اجل فرض الامن والقبض علي المجرمين ولازم القانون تنفيد احكامه بعد جهودكم”.

وقال “عبد الرازق محمد” مستنكرا ما حدث:” أنه ليس ذئبا عاديا بل أنه تمساح ونسأل الله أن يوفقكم ونشد على ايديكم وحفظكم الله و رعاكم”.

وقالت “نجاة عون”:” لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حتى بيوت الله معاش ليها حرمة الله المستعان على الوضع اللي نحن فيه”.

وعلق “عامر حسن عويطي” بالقول:” حرام عليكم تحبسوه البحر على طول لانه الارض مش حا تقباله البحر الفاسد ولوح حسبي الله ونعم الوكيل فيك حي الله الرجال ربي يحفظكم ويرعاكم ويوقكم على الخير والفلاح يارب”.

وقال “مسعد عبدالله”:” للأسف عمل مخزي ومشين ويجب تقديمه للقضاء لينال العقاب الرادع،لكن كم من التعليقات للذكور والاناث تجرد من الحشمة والحياء.”