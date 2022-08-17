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فيديو مروع لانفجار مسجد بأفغانستان ومقتل 40 بينهم قيادي بطالبان في صلاة العشاء

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
انفجار مسجد بأفغانستان watanserb.com
انفجار مسجد بأفغانستان
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وطن- لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 40، في انفجار لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” استهدف مسجداً في العاصمة “كابل”، الأربعاء.

انفجار مسجد في كابل بأفغانستان

وأفادت معلومات أن من بين المستهدفين “امير محمد مولوي” أحد قادة طالبان والمسؤول في هيئة الإفتاء.

وأكدت وكالة “رويتر” نقلاً عن تقارير أولية أن الانفجار نجم عن تفجير انتحاري ولم يذكر مسؤولو الأمن التابعون لطالبان في “كابل” أي شيء بهذا الصدد حتى الآن.

وذكرت مصادر محلية، أن التفجير وقع عبر لغم وضع داخل المسجد.

وبينت المصادر أن رجل الدين والعديد من تلاميذه قتلوا خلال التفجير، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا إحصاء الضحايا.

كما كتبت مستشفى الطوارئ في العاصمة كابول أنها استقبلت 27 مصابا في الانفجار، بينهم 5 أطفال.

وأفادت مصادر شعبية في منطقة “خيرخانه” بمدينة كابل، بوقوع انفجار قوي في مسجد «الصادقية» واستهدف المولوي أمیر محمد کابلي وقد لقي هو وعدد من المصلین فیه.

كما ذكرت المصادر أن هذا الانفجار وقع بين المصلين في منطقة كوتل خيرخانه من الحي السابع عشر بمدينة كابول.

وبحسب المصادر فإن هذا الانفجار وقع مساء اليوم خلال صلاة العشاء.

الاحتفال بسيطرة طالبان

ويأتي هذا الانفجار بعد يومين من الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لسيطرة حركة طالبان على كابل. وعودتها لحكم أفغانستان في 15 آب/أغسطس 2021، بعد انسحاب فوضوي ومتسرع للقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن تنظيم “الدولة الإسلامية” لا يسيطر على أي مناطق في أفغانستان، إلا أن له خلايا نائمة خطيرة تستهدف الأقليات الدينية في البلاد وكذلك دوريات الشرطة التابعة لطالبان.

وبحسب قناة “فرانس برس” فإنه رغم تراجع عمال العنف في البلاد منذ وصول الحركة الإسلامية المتشددة للحكم، إلا أن حقوق الإنسان بشكل عام، والنساء بالأخص، تراجعت بشكل كبير، وازدادت الأزمة الإنسانية في أفغانستان عمقا.

وسبق لحركة طالبان التي سيطرت على مقاليد الحكم في أفغانستان في أغسطس/آب الماضي بعد عقدين من العمليات المسلحة، أن تعهدت توفير المزيد من الحماية لمساجد الشيعة وغيرها من المنشآت التابعة لهم.

وقال سيد كاظم حجة، وهو رجل ديني شيعي في كابل إن حكومة طالبان كثفت التعزيزات الأمنية قبل يوم عاشوراء، مستدركا: “لكن يتعين أن ترفع التأهب تحسبا لأي تهديدات عشية الاحتفالات بعاشوراء”.

انفجار بمنطقة دشت برجي

وكان انفجارا لم تحدد طبيعته وقع في مدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية بمنطقة دشت برجي، غربي العاصمة الأفغانية كابل بتاريخ 13/8/2022.

ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة “طالبان” على السلطة، منتصف أغسطس/ آب 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات في مساجد وأماكن حيوية أخرى. أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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