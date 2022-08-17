طارق عامر أطاح به السيسي ولم يستقيل.. عمرو واكد يفجر مفاجأة

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وطن– علق الفنان المصري المعارض عمرو واكد، على تقدم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، باستقالته من منصبه في قرار أثار جدلا واسعا، الأربعاء.

استقالة طارق عامر من البنك المركزي المصري

وضجت مواقع التواصل والأوساط السياسية في مصر صباح، الأربعاء، بإعلان طارق عامر استقالته من منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري.

فرحان في رحيل طارق عامر؟ هو حضرتك فاكر ان الأستاذ طارق كان أخد قرار واحد أصلا؟ المنصب أصلا زي أي منصب في أي مؤسسة النهاردة هو سكرتير اللي مغرقها. ومافيش قرار واحد يقدر اي مسئول ياخده الا بموافقة اللي مغرقها، ولو القرار هينقذ الليلة بعد الشر هييجي اللي مغرقها يحط لمسته ويغرقها. — Amr Waked (@amrwaked) August 17, 2022

عمرو واكد فجر مفاجأة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، علق فيها على خبر استقالة “عامر”.

وأكد “واكد” بحسب ما رصدت (وطن)، أن طارق عامر لم يستقيل ولكن تمت الإطاحة به من قبل رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وقال:”هو حضرتك فاكر ان الاستاذ طارق كان أخد قرار واحد أصلا؟ المنصب أصلا زي أي منصب في أي مؤسسة النهاردة هو سكرتير اللي مغرقها” في إشارة للسيسي.

وتابع الفنان المصري المعارض موضحا:”ومافيش قرار واحد يقدر اي مسئول ياخده الا بموافقة اللي مغرقها، ولو القرار هينقذ الليلة بعد الشر هييجي اللي مغرقها يحط لمسته ويغرقها.”

طارق عامر يعلن استقالته

وكان التلفزيون المصري الرسمي قد أعلن، الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. وذلك بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي المصري.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن محافظ المركزي، أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه “لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.”

وكان البنك المركزي المصري قد نفى قبل أيام استقالة طارق عامر، تزامناً مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري.

محافظ البنك المركزي الجديد

ويشار إلى أنه عقب الإعلان عن قبول السيسي استقالة طارق عامر، تصدر اسم رئيس البنك المركزي الجديد قائمة الأكثر بحثا على جوجل.

ووفقا لما رصدته “وطن”، فإن التكهنات حول منصب محافظ البنك المركزي المصري تدور حول المصرفي هشام عز العرب الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبد الله، ويعتبران أقوى المرشحين لخلافة “عامر”.

وتناولت الترشيحات المتوقعة أيضا اسم، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، وأخيرًا جمال نجم، الذي يشغل منصب نائب المحافظ .

وهشام عز العرب مرشح قوي لتولي منصب محافظ البنك المركزي المصري

ووفقا لما يدور في وسائل الإعلام المصرية، فإن هشام عز العرب فهو مصرفي مصري شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك.

وفي العام 2002 شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي – مصر. وكان عضو مجلس إدارة شركة “فيرفاكس إفريقيا”، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد. وتم إعلان استقالة عز العرب من منصبه في البنك التجاري الدولي في أكتوبر 2020.

حسن عبدالله

أما حسن عبد الله، فهو من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982. وفي نفس العام، بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقّل في تخصصات مصرفية مختلفة.

وفي 1988 انتقل حسن عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود للقاهرة.

وفي عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام. وفي العام 1999 تولّى منصب المدير العام للبنك، واستمر حتى العام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وفيما يتعلق برانيا المشاط المرشح الثالث لمنصب محافظ البنك المركزي الجديد بعد استقالة طارق عامر. والتي تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي فهي من مواليد 20 يونيو 1975، بمحافظة المنوفية.

وحصلت على دكتوراة في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، في كوليج بارك عام 2001.