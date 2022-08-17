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سبب وفاة أنطوانيت نجيب وآخر ما نطقت به قبل موتها.. طلبت الماء والصلاة

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
سبب وفاة أنطوانيت نجيب watanserb.com
سبب وفاة أنطوانيت نجيب
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وطن- توفيت في العاصمة السورية دمشق اليوم الممثلة السورية “انطوانيت نجيب“، بعد معاناة طويلة مع مرض الفشل الكلوي عن عمر ناهر الـ 92 عاماً وبعد رحلة طويلة مع التمثيل في الصف الثاني من الفنانين السوريين.

وفاة أنطوانيت نجيب عن 92 عاما

ونعت نقابة الفنانين السوريين أنطوانيت نجيب، وقالت على صفحتها في فيسبوك :”لروحها الرحمة ولأحبائها خالص الصبر والعزاء”، واعدة بنشر موعد التشييع والتعزية.

وعرفت الفنانة المتحدرة من مدينة درعا 1931 بموالاتها لنظام الأسد إلى حد تقديس “البوط العسكري”، وبهجومها على اللاجئين السوريين في بلدان اللجوء، ولم تتوانى عن وصفهم بـ”الخونة والمتسولين”.

وسبق أن قالت انطوانيت في لقاء مع الإعلامي اللبناني “تمام بليق” عبر قناة الجديد: “أنا بحط الصباط العسكري لحزب الله والجيش السوري فوق راسي.”

أيدت بشار الأسد وهاجمت اللاجئين

وأضافت أن “اللاجئين السورين بلبنان يسرقون أرزاق المواطنين اللبنانين .وأن “خروج السوريين خلال الحرب من البلد معيب.”

مدعية في الوقت ذاته أن “السوريين في الخارج متسولين وليس لديهم كرامة وكان عليهم أن يصمتوا.”

ووصفتهم “بالخونة والحرامية”، قائلة: “ما بحب اشوفهم ولا سلم عليهم ولا اتشرف ان أكون عربية!.”

وهو الكلام الذي قامت بمناقضته فيما بعد عندما اشتكت من الأحوال المعيشية وبأن السوريين في مناطق النظام باتوا باتوا يشحذون منتقدة

مسيرة أنطوانيت نجيب

وانضمت أنطوانيت نجيب، وهي من مواليد درعا عام 1930، إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1968، وشاركت في فيلمي “شقة الحب” و”امرأة حائرة”، ومسلسل “صح النوم”، عام 1976، كما جسدت العديد من الأدوار المسرحية.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت بها، مسرحيات حط بالخرج، شغلة فاينة، وسهرة مع أبو خليل القباني، ومسلسلات سفر، الجوارح، حمام قيشاني، الفصول الأربعة، مبروك، وشارع شيكاغو

آخر لحظات حياتها

وتحدثت سماح الشويري، ابنة الراحلة أنطوانيت نجيب، عن آخر لحظات والدتها وهي على فراش الموت قائلة: “حاولت أن أبقيها بيننا مدة أطول”.

وقالت في تصريحات صحفية، إنه منذ 3 سنوات ووالدتها السيدة أنطوانيت نجيب تعاني من القصور الكلوي، ولكن، اشتد التعب قبل تسعة أشهر رغم المواظبة على غسيل الكلى مرتين في الأسبوع.

وتابعت “شويري” أنه أثناء غسيل الكلى يوم، الاثنين الماضي، توقف جهاز الغسيل بسبب تخثر الدم في جسد والدتها، مما منعها من أخذ كفايتها من الغسيل، حيث أنها غسلت كليتها ساعتين فقط من أصل أربع ساعات.

“شفت حبايب قلبي”

وروت التفاصيل الأخيرة قبل وفاتها بلحظات صباح اليوم، إذ طلبت الراحلة من سماح القليل من الماء وأن تصلي لها ثم استلقت وفارقت الحياة.

وقالت بنتها إنه في اليومين الماضيين اجتمعت بأحفادها معربة عن فرحها برؤيتهم بالقول “شفت حبايب قلبي”.. وأقول لوالدتي أن تسامحني في حال كنت قد قصرت بحقها.”

وتباينت التعليقات بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة الممثلة انطوايت نجيب، بين من استذكر جوانب من مشوارها الفني ومن رأى أنها أنهت حياتها في تأييد الظلم وعبادة البوط العسكري.

الفصول الأربعة

وقالت “حنين بوظو” أن بيت نبيلة في مسلسل الفصول الأربعة فقد اعظم مبدعي عصره، بدأ وانتهى برحيل حاتم علي.

وأضافت أن “نبيلة ماتت ومات كريم وماتت جميلة والباقي أصبح مشرداً في المطارات والبيوت والبلاد والفصول الاربعة بيت كل سوري وكل دمشقي تحديداً.. هو ليس مسلسلا عاديا.”

واستدركت :”مازلت الى اليوم أعيد مشاهدته، مسلسل يضحكني تارة ويبكيني عدة مرات، والى اليوم هو الرقم واحد عندي، وغداً، من بين جميع المسلسلات.”

نادي محبي البوط العسكري

وعلق الصحفي عبد الحفيظ حولاني: “نادي محبي البوط العسكري ينعي أهم أركانه،أنطوانيت نجيب تفارق الحياة عن عمر92 سنة”.

بينما غرد “بسام فتيني” على حسابه في تويتر: “وفاة الفنانة السورية القديرة انطوانيت نجيب ذكريات الطفولة والشباب في مسلسلات الزمن الجميل كلها ارتبطت بفنانة من الجيل الراحل – الساحة الفنية اليوم فقدت نجمة اخرى من نجومها المضيئة.”

وعقب ” جوان ملا “: “رحلت نعيمة! تلك السيدة العفوية التي أحببنا والتي قدمت لنا أجمل الحكايات في السينما والتلفزيون حتى آخر لحظة من حياتها.”

وبدوره قال الفنان ناصيف زيتون :”خسارة قامة كبيرة في مجال التمثيل الفنانة القديرة انطوانيت نجيب الصورة الحلوة اللي رسمتيها بأعمالك محفورة في ذاكرتنا.”

أكبر فنانة سورية سناً.. كيف توفيت أنطوانيت نجيب؟

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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