سبب طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت يُكشف لأول مرة.. ماذا فعل بها في مؤخرة طائرتهما الخاصة!

وطن– يبدو أن النجم الأمريكي براد بيت، سيكون على خطى جوني ديب، في خوضه معركة حول اتهامه بالعنف تجاه زوجته السابقة، أنجلينا جولي.

فقد كشف تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كان على وشك إلقاء القبض على براد بيت. وذلك بسبب حادثة عنفٍ حصلت على متن طائرته الخاصة في العام 2016، وكانت سبباً لطلاقه من أنجلينا جولي.

وذكر التقرير، أن براد بيت كان مخموراً وقت الحادثة، وأصبح مسيئاً وعدوانياً بشكل مفرط تجاه أنجلينا.

وتقدمت أنجلينا جولي ببلاغ رسمي بالواقعة، وكان على مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق بها كونها وقعت داخل المجال الجوي للولايات المتحدة. ما يعني أنه يخضع حُكماً لولاية الحكومة.

وبعد التحقيق، تم إخلاء سبيل براد بيت وفق ما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” في تقرير لها عام 2016.

وقامت إدارة مقاطعة لوس أنجلوس بتبرئة براد بيت. لكن أنجلينا تقدمت بطلب الطلاق بعد 5 أيام فقط.

وتضمنت الدعوى القضائية التي قدمتها أنجلينا للمحكمة كشخصٍ ذي مكانة، تفاصيل ما حدث بالفعل على متن تلك الطائرة.

وكاد مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أن يلقي القبض على براد بيت بسبب الحادث.

Angelina Jolie learned from a FOIA request that the FBI had drafted a statement of probable cause against Brad Pitt. After a meeting with the AUSA, it was agreed there would be no arrest. Jolie is now seeking more info from the DOJ https://t.co/1lGpWiSfyc

— Eriq Gardner (@eriqgardner) August 15, 2022