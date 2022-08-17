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سبب طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت يُكشف لأول مرة.. ماذا فعل بها في مؤخرة طائرتهما الخاصة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
سبب طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت يُكشف لأول مرة.. ماذا فعل بها في مؤخرة طائرتهما الخاصة! watanserb.com
براد بيت
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وطن– يبدو أن النجم الأمريكي براد بيت، سيكون على خطى جوني ديب، في خوضه معركة حول اتهامه بالعنف تجاه زوجته السابقة، أنجلينا جولي.

مخموراً وعدوانياً

فقد كشف تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كان على وشك إلقاء القبض على براد بيت. وذلك بسبب حادثة عنفٍ حصلت على متن طائرته الخاصة في العام 2016، وكانت سبباً لطلاقه من أنجلينا جولي.

وذكر التقرير، أن براد بيت كان مخموراً وقت الحادثة، وأصبح مسيئاً وعدوانياً بشكل مفرط تجاه أنجلينا.

وتقدمت أنجلينا جولي ببلاغ رسمي بالواقعة، وكان على مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق بها كونها وقعت داخل المجال الجوي للولايات المتحدة. ما  يعني أنه يخضع حُكماً لولاية الحكومة.

وبعد التحقيق، تم إخلاء سبيل براد بيت وفق ما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” في تقرير لها عام 2016.

وقامت إدارة مقاطعة لوس أنجلوس بتبرئة براد بيت. لكن أنجلينا تقدمت بطلب الطلاق بعد 5 أيام فقط.

ماذا حدث في تلك الطائرة؟

وتضمنت الدعوى القضائية التي قدمتها أنجلينا للمحكمة كشخصٍ ذي مكانة، تفاصيل ما حدث بالفعل على متن تلك الطائرة.

وكاد مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أن يلقي القبض على براد بيت بسبب الحادث.

وقد أكد تقرير الادعاء، أن الوكيل المسؤول عن التحقيق قدّم سبباً محتملاً لاعتقال بيت إلى مساعد المدعي العام الأمريكي. لكن تقرّر عدم متابعة التهم.

أما تفاصيل الحادث الذي كان سبباً في طلب أنجلينا الطلاق من براد بيت. فقد كان الأخير يشرب الكحول.

وحينها، أخذ النجم الأمريكي، زوجته السابقة أنجلينا إلى الجزء الخلفي من الطائرة.

هز وشتائم وصراخ

تقول جولي إنه أمسك بكتفيها وهزها بشكل عنيف، بينما كان يصرخ ويشتمها ويتفوه بأمور مسيئة عنها.

وقالت جولي، إن الحادثة أصابتها بجروح، وقدمت للشرطة صوراً لمرفقها المصاب كدليل على ما تقوله.

وادعت جولي أيضاً أن بيت قام بسكب الخمر عليها وسط صراخه.

ولا يزال بيت ينفي ما كشفته أنجلينا عن هذه الحادثة، بينما لا تزال الأخيرة تطلب تفسيراً حول سبب عدم اعتقاله على ما فعله بها.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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