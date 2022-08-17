سبب طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت يُكشف لأول مرة.. ماذا فعل بها في مؤخرة طائرتهما الخاصة!

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وطن– يبدو أن النجم الأمريكي براد بيت، سيكون على خطى جوني ديب، في خوضه معركة حول اتهامه بالعنف تجاه زوجته السابقة، أنجلينا جولي.

مخموراً وعدوانياً

فقد كشف تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كان على وشك إلقاء القبض على براد بيت. وذلك بسبب حادثة عنفٍ حصلت على متن طائرته الخاصة في العام 2016، وكانت سبباً لطلاقه من أنجلينا جولي.

وذكر التقرير، أن براد بيت كان مخموراً وقت الحادثة، وأصبح مسيئاً وعدوانياً بشكل مفرط تجاه أنجلينا.

وتقدمت أنجلينا جولي ببلاغ رسمي بالواقعة، وكان على مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق بها كونها وقعت داخل المجال الجوي للولايات المتحدة. ما يعني أنه يخضع حُكماً لولاية الحكومة.

وبعد التحقيق، تم إخلاء سبيل براد بيت وفق ما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” في تقرير لها عام 2016.

وقامت إدارة مقاطعة لوس أنجلوس بتبرئة براد بيت. لكن أنجلينا تقدمت بطلب الطلاق بعد 5 أيام فقط.

ماذا حدث في تلك الطائرة؟

وتضمنت الدعوى القضائية التي قدمتها أنجلينا للمحكمة كشخصٍ ذي مكانة، تفاصيل ما حدث بالفعل على متن تلك الطائرة.

وكاد مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أن يلقي القبض على براد بيت بسبب الحادث.

Angelina Jolie learned from a FOIA request that the FBI had drafted a statement of probable cause against Brad Pitt. After a meeting with the AUSA, it was agreed there would be no arrest. Jolie is now seeking more info from the DOJ https://t.co/1lGpWiSfyc — Eriq Gardner (@eriqgardner) August 15, 2022

وقد أكد تقرير الادعاء، أن الوكيل المسؤول عن التحقيق قدّم سبباً محتملاً لاعتقال بيت إلى مساعد المدعي العام الأمريكي. لكن تقرّر عدم متابعة التهم.

أما تفاصيل الحادث الذي كان سبباً في طلب أنجلينا الطلاق من براد بيت. فقد كان الأخير يشرب الكحول.

وحينها، أخذ النجم الأمريكي، زوجته السابقة أنجلينا إلى الجزء الخلفي من الطائرة.

Angelina Jolie told the FBI in 2016 that Brad Pitt physically assaulted her https://t.co/L8CRc3Aqew pic.twitter.com/GMqWJLgthM — celebitchy (@celebitchy) August 16, 2022

هز وشتائم وصراخ

تقول جولي إنه أمسك بكتفيها وهزها بشكل عنيف، بينما كان يصرخ ويشتمها ويتفوه بأمور مسيئة عنها.

وقالت جولي، إن الحادثة أصابتها بجروح، وقدمت للشرطة صوراً لمرفقها المصاب كدليل على ما تقوله.

وادعت جولي أيضاً أن بيت قام بسكب الخمر عليها وسط صراخه.

ولا يزال بيت ينفي ما كشفته أنجلينا عن هذه الحادثة، بينما لا تزال الأخيرة تطلب تفسيراً حول سبب عدم اعتقاله على ما فعله بها.