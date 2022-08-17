راتب مُغري والعيش حياة الرفاهية.. كاسيميرو يرد على عرض مانشستر يونايتد

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، عن قيمة عرض مانشستر يونايتد المغري إلى البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، من أجل الانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت تلك التقارير الإنجليزية، بأن مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، مستعدٌ لتقديم عرض. بقيمة 60 مليون يورو، للتعاقد مع لاعب ريال مدريد كاسميرو.

كاسيميرو وعرض مانشستر يونايتد

من جهته، قالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بشأن التقارير الإنجليزية عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالبرازيلي كاسيميرو، ” ريال مدريد ليس لديه أي استعداد للاستماع إلى العروض أو حتى الجلوس للتفاوض حول رحيل كاسيميرو، كما أن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن الملكي”.

MARCA | مانشستر يونايتد مهتم بـ كاسيميرو 🚨🚨🚨 بالنسبة لـ أنشيلوتي "كاسيميرو لا يمس". pic.twitter.com/ZDTXbnp7wI — RMC World (@RMC_AH7) August 16, 2022

كما وأردفت الصحيفة، ” مانشستر يونايتد سيكون بالتأكيد في أزمة لرفض كاسيميرو الموافقة على العرض أو رفض فكرة الرحيل عن ريال مدريد، بالإضافة إلى موقف النادي الصعب في عدم تواجده في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

أرقام كاسيميرو مع ريال مدريد

وأشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن ممثلي نادي مانشستر يونايتد متواجد في العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل التفاوض مع عدد من اللاعبين، من أبرزهم ماتيوس كونها لاعب أتلتيكو مدريد، وأوباميانج لاعب برشلونة. وكذلك لاعب إسبانيول راؤول دي توماس.

كما وأضافت، ” اسم كاسيميرو طرح مؤخراً على طاولة مانشستر يونايتد، حيث يبحث النادي عن لاعب وسط يستطيع توفير الحضور في مركزه والقيادة لليونايتد، على الرغم من عدم وجود أي اتصال رسمي بشأن التفاوض معه”.

وختمت الصحيفة، ” ريال مدريد غير مستعد للتخلي عن كاسيميرو، حتى لو كان العرض مغري”.

وشارك البرازيلي المخضرم كاسيميرو صاحب ال30 عاماً، الذي انضم إلى صفوفه عام 2013، في 336 مباراة في كافة البطولات المختلفة، سجل من خلالها 31 هدفاً. كما وصنع 29 تمريرة حاسمة لزملائه.

وتوج كاسيميرو مع الفريق الملكي الأبيض ب18 لقباً على الصعيد المحلي والقاري، كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات. والدوري الإسباني 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات وغيرها.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد كاسيميرو سينتهي مع نادي ريال مدريد في صيف عام 2025.